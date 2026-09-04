Νέα ενίσχυση των δυνάμεων στην φωτιά στο Θεσπρωτικό Πρέβεζας, επιχειρούν 5 εναέρια
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Πρέβεζα

Νέα ενίσχυση των δυνάμεων στην φωτιά στο Θεσπρωτικό Πρέβεζας, επιχειρούν 5 εναέρια

Κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων,  13 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα

Νέα ενίσχυση των δυνάμεων στην φωτιά στο Θεσπρωτικό Πρέβεζας, επιχειρούν 5 εναέρια
UPD:
Σε νέα ενίσχυση προχωρήσαν οι Πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής σε αγροτοδασική έκταση ξέσπασε στο Θεσπρωτικό στην Πρέβεζα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό στις 15:30. Οι δυνάμεις ενισχύθηκαν και στο σημείο επιχειρούν 48 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ και 16 οχήματα ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Αρχικά στο σημείο κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Επίσης κινητοποιήθηκε ο Δήμος Ζηρού προκειμένου να συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Καθόλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα με drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας .

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πρέβεζας.
UPD:

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