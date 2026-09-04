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Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην Ανάβυσσο, ξεκίνησε από ΙΧ και επεκτάθηκε σε χαμηλή βλάστηση
Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην Ανάβυσσο, ξεκίνησε από ΙΧ και επεκτάθηκε σε χαμηλή βλάστηση
Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής με 75 πυροσβέστες, 19 οχήματα και τέσσερα εναέρια μέσα
UPD:
Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στην Ανάβυσσο Αττικής, σε έκταση με χαμηλή βλάστηση δίπλα σε κατοικίες.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για τη φωτιά περίπου στις 16:30 το μεσημέρι της Παρασκευής και άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις οι οποίες κατάφεραν και οριοθέτησαν την φωτιά σε περίπου 15 λεπτά.
Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, η φωτιά εκδηλώθηκε αρχικά σε αυτοκίνητο και στη συνέχεια επεκτάθηκε στη χαμηλή βλάστηση.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 75 πυροσβέστες, με τη συνδρομή τριών ομάδων πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 19 οχημάτων.
Από αέρος επιχειρούσαν δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, ενώ στο έργο της Πυροσβεστικής συνέδραμε ο Δήμος Σαρωνικού με υδροφόρες.
Καθ' όλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ είχε συνεχή εικόνα από drone, μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας, ώστε να παρακολουθείται η πορεία της πυρκαγιάς και να εντοπίζονται τυχόν σημεία που θα μπορούσαν να προκαλέσουν νέα εστία.
Παράλληλα, για τη διερεύνηση των αιτίων της φωτιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής.
Η ενημέρωση του Δήμου Σαρωνικού
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για τη φωτιά περίπου στις 16:30 το μεσημέρι της Παρασκευής και άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις οι οποίες κατάφεραν και οριοθέτησαν την φωτιά σε περίπου 15 λεπτά.
Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, η φωτιά εκδηλώθηκε αρχικά σε αυτοκίνητο και στη συνέχεια επεκτάθηκε στη χαμηλή βλάστηση.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 75 πυροσβέστες, με τη συνδρομή τριών ομάδων πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 19 οχημάτων.
Από αέρος επιχειρούσαν δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, ενώ στο έργο της Πυροσβεστικής συνέδραμε ο Δήμος Σαρωνικού με υδροφόρες.
Καθ' όλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ είχε συνεχή εικόνα από drone, μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας, ώστε να παρακολουθείται η πορεία της πυρκαγιάς και να εντοπίζονται τυχόν σημεία που θα μπορούσαν να προκαλέσουν νέα εστία.
Παράλληλα, για τη διερεύνηση των αιτίων της φωτιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής.
Η ενημέρωση του Δήμου Σαρωνικού
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UPD:
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