ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά σε χορτολιβασική έκταση στην Λέσβο, επιχειρούν οκτώ εναέρια μέσα

Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην Ανάβυσσο, ξεκίνησε από ΙΧ και επεκτάθηκε σε χαμηλή βλάστηση
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Ανάβυσσος

Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην Ανάβυσσο, ξεκίνησε από ΙΧ και επεκτάθηκε σε χαμηλή βλάστηση

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής με 75 πυροσβέστες, 19 οχήματα και τέσσερα εναέρια μέσα

Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην Ανάβυσσο, ξεκίνησε από ΙΧ και επεκτάθηκε σε χαμηλή βλάστηση
UPD:
Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στην Ανάβυσσο Αττικής, σε έκταση με χαμηλή βλάστηση δίπλα σε κατοικίες.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για τη φωτιά περίπου στις 16:30 το μεσημέρι της Παρασκευής και άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις οι οποίες κατάφεραν και οριοθέτησαν την φωτιά σε περίπου 15 λεπτά.

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, η φωτιά εκδηλώθηκε αρχικά σε αυτοκίνητο και στη συνέχεια επεκτάθηκε στη χαμηλή βλάστηση.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 75 πυροσβέστες, με τη συνδρομή τριών ομάδων πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 19 οχημάτων.

Από αέρος επιχειρούσαν δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, ενώ στο έργο της Πυροσβεστικής συνέδραμε ο Δήμος Σαρωνικού με υδροφόρες.

Καθ' όλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ είχε συνεχή εικόνα από drone, μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας, ώστε να παρακολουθείται η πορεία της πυρκαγιάς και να εντοπίζονται τυχόν σημεία που θα μπορούσαν να προκαλέσουν νέα εστία.

Παράλληλα, για τη διερεύνηση των αιτίων της φωτιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής.


Η ενημέρωση του Δήμου Σαρωνικού




Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Κλείσιμο


Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην Ανάβυσσο, ξεκίνησε από ΙΧ και επεκτάθηκε σε χαμηλή βλάστηση
Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην Ανάβυσσο, ξεκίνησε από ΙΧ και επεκτάθηκε σε χαμηλή βλάστηση
Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην Ανάβυσσο, ξεκίνησε από ΙΧ και επεκτάθηκε σε χαμηλή βλάστηση
Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην Ανάβυσσο, ξεκίνησε από ΙΧ και επεκτάθηκε σε χαμηλή βλάστηση
UPD:

Thema Insights

Νέο μεταλλείο Σκουριών: Ένα έργο που επαναπροσδιορίζει το παραγωγικό μοντέλο της Ελλάδας

Η μετάβαση της εμβληματικής επένδυσης σε παραγωγική λειτουργία, αναδεικνύει ένα νέο πρότυπο βιομηχανικής ανάπτυξης, όπου οι κρίσιμες πρώτες ύλες, η τεχνολογική καινοτομία και η υπεύθυνη λειτουργία, δημιουργούν ισχυρή εθνική αξία

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης