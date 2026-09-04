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Εντοπίστηκαν περίπου 35 μετανάστες σε λέμβο νότια των Καλών Λιμένων στην Κρήτη
ΕΛΛΑΔΑ
Κρήτη Μετανάστες Λιμενικό Σώμα

Εντοπίστηκαν περίπου 35 μετανάστες σε λέμβο νότια των Καλών Λιμένων στην Κρήτη

Η λέμβος εντοπίστηκε από εναέριο μέσο της Frontex

Εντοπίστηκαν περίπου 35 μετανάστες σε λέμβο νότια των Καλών Λιμένων στην Κρήτη
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Περίπου 35 μετάνάστες εντοπίστηκαν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή 20 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά των Καλών Λιμένων στην Κρήτη.

Η λέμβος εντοπίστηκε από εναέριο μέσο της δύναμης Frontex, ενώ για την περισυλλογή των επιβαινόντων κινητοποιήθηκε περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος. Οι περίπου 35 μετανάστες περισυλλέχθηκαν από το περιπολικό σκάφος και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.

Στην συνέχεια ακολουθήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες από τις αρμόδιες Αρχές.

Στην περιοχή κατά τη διάρκεια της επιχείρησης έπνεαν βορειοδυτικοί άνεμοι έντασης 4 μποφόρ
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