Οι ιδιωτικές Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) προσφέρουν όλα τα εφόδια στους νέους που θέλουν να μπουν άμεσα στην αγορά εργασίας και να εξελιχθούν επαγγελματικά.
Εντοπίστηκαν περίπου 35 μετανάστες σε λέμβο νότια των Καλών Λιμένων στην Κρήτη
Εντοπίστηκαν περίπου 35 μετανάστες σε λέμβο νότια των Καλών Λιμένων στην Κρήτη
Η λέμβος εντοπίστηκε από εναέριο μέσο της Frontex
Περίπου 35 μετάνάστες εντοπίστηκαν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή 20 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά των Καλών Λιμένων στην Κρήτη.
Η λέμβος εντοπίστηκε από εναέριο μέσο της δύναμης Frontex, ενώ για την περισυλλογή των επιβαινόντων κινητοποιήθηκε περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος. Οι περίπου 35 μετανάστες περισυλλέχθηκαν από το περιπολικό σκάφος και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.
Στην συνέχεια ακολουθήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες από τις αρμόδιες Αρχές.
Στην περιοχή κατά τη διάρκεια της επιχείρησης έπνεαν βορειοδυτικοί άνεμοι έντασης 4 μποφόρ
Η λέμβος εντοπίστηκε από εναέριο μέσο της δύναμης Frontex, ενώ για την περισυλλογή των επιβαινόντων κινητοποιήθηκε περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος. Οι περίπου 35 μετανάστες περισυλλέχθηκαν από το περιπολικό σκάφος και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.
Στην συνέχεια ακολουθήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες από τις αρμόδιες Αρχές.
Στην περιοχή κατά τη διάρκεια της επιχείρησης έπνεαν βορειοδυτικοί άνεμοι έντασης 4 μποφόρ
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