Οι ιδιωτικές Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) προσφέρουν όλα τα εφόδια στους νέους που θέλουν να μπουν άμεσα στην αγορά εργασίας και να εξελιχθούν επαγγελματικά.
Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Δίστομο Βοιωτίας
Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Δίστομο Βοιωτίας
Κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, τέσσερα οχήματα, δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα
Οριοθετήθηκε η φωτιά poy ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής (4/9) σε χαμηλή βλάστηση στο Δίστομο Βοιωτίας.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και τέσσερα οχήματα. Από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και τέσσερα οχήματα. Από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Δίστομο Βοιωτίας. Κινητοποιήθηκαν 25 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 4 οχήματα, 2 Α/Φ και 2 Ε/Π.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 4, 2026
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