Ένταλμα σύλληψης για τον 50χρονο για τις δύο πυρκαγιές σε Κλούθρο και Χάρτσα στην Σκύρο

Τι έδειξε η έρευνα της Πυροσβεστικής

δύο πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν τον Αύγουστο στη Σκύρο, στη θέση Κλούθρο και στη θέση Χάρτσα, εκδόθηκε από την αρμόδια εισαγγελική αρχή, μετά την ολοκλήρωση της έρευνας και την αξιολόγηση του προανακριτικού υλικού από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος.



δεν παραδέχθηκε την εμπλοκή του στις δύο πυρκαγιές.



Ωστόσο, οι έρευνες συνεχίστηκαν και το σύνολο του προανακριτικού υλικού τέθηκε υπόψη των αρμόδιων εισαγγελικών και δικαστικών αρχών, με αποτέλεσμα την έκδοση του εντάλματος σύλληψης.



και την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 29 Αυγούστου, περίπου στις 02:45, στη θέση Χάρτσα, όπου κάηκαν 4 στρέμματα.



Το προανακριτικό υλικό συγκεντρώθηκε από το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) Χαλκίδας, το οποίο ενήργησε σε διαρκή συντονισμό και υπό τις οδηγίες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.).



Κατά τις ίδιες πηγές, καθοριστική για την εξέλιξη της υπόθεσης ήταν η συνδυαστική αξιολόγηση μαρτυρικών καταθέσεων, ευρημάτων και λοιπών πληροφοριών που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια των ανακριτικών ενεργειών. Από την αντιπαραβολή των στοιχείων προέκυψαν σοβαρές ενδείξεις για την εμπλοκή του ίδιου προσώπου και στις δύο πυρκαγιές με αποτέλεσμα ο σχηματισθείς φάκελος να διαβιβαστεί στις αρμόδιες αρχές και να ακολουθήσει η έκδοση του εντάλματος σύλληψης.







Οι πατημασιές και τα μπουκάλια από αλκοόλ «οδήγησαν» στον 50χρονο Τα ευρήματα στο σημείο που ξέσπασε η πυρκαγιά, μαρτυρίες ατόμων που γνωρίζουν την περιοχή και πληροφορίες για αντιπαραθέσεις μεταξύ κτηνοτρόφων είναι τα στοιχεία που οδήγησαν στη προσαγωγή ενός 50χρονου άνδρα για την πυρκαγιά που ξέσπασε στη



Η φωτιά εκδηλώθηκε στις 2:44 τα ξημερώματα στη θέση Χάρτσα και



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Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο σημείο δεν αποτελεί χώρο με έντονη ή τυχαία ανθρώπινη παρουσία. Η δραστηριότητα στην περιοχή συνδέεται κατά κύριο λόγο με κτηνοτρόφους. Με δεδομένο αυτό άρχισε σιγά σιγά να περιορίζεται ο κύκλος των προσώπων που θα μπορούσαν να έχουν βρεθεί στο σημείο την ώρα που ξέσπασε η πυρκαγιά.



Ακολούθησε έρευνα, κατά την οποία τα στελέχη της ΔΑΕΕ οδηγήθηκαν στα ίχνη μιας οικογένειας κτηνοτρόφων, αποτελούμενης από τον πατέρα και τους δύο γιους του, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στο νησί εδώ και χρόνια. Αυτό που έκανε ιδιαίτερη εντύπωση στους ερευνητές ήταν ότι ο ένας από τους δυο γιους, ο 50χρονος, δεν συνήθιζε να φορά παπούτσια, αλλά κυκλοφορούσε είτε με παντόφλες είτε ξυπόλητος. Η πληροφορία αυτή, σε συνδυασμό με τα αποτυπώματα που είχαν εντοπιστεί κοντά στο σημείο έναρξης της πυρκαγιάς, «χτύπησε» καμπανάκια.



Ένταλμα σύλληψης σε βάρος 50χρονου άνδρα για την εμπλοκή του στιςστηκαι στη, εκδόθηκε από την αρμόδια εισαγγελική αρχή, μετά την ολοκλήρωση της έρευνας και την αξιολόγηση του προανακριτικού υλικού από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος. Ο άνδρας είχε προσαχθεί χθες, 3 Σεπτεμβρίου, ως ύποπτος , προκειμένου να εξεταστεί στο πλαίσιο της προανακριτικής διαδικασίας και να δώσει εξηγήσεις για τα στοιχεία που είχαν συγκεντρωθεί σε βάρος του. Κατά την εξέτασή του, σύμφωνα πηγές από την Πυροσβεστική,Ωστόσο, οι έρευνες συνεχίστηκαν και το σύνολο του προανακριτικού υλικού τέθηκε υπόψη των αρμόδιων εισαγγελικών και δικαστικών αρχών, με αποτέλεσμα τηνΗ υπόθεση αφορά τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 15 Αυγούστου 2026 στη θέση Κλούθρο , όπου κάηκε συνολική έκταση 4.090 στρεμμάτων, καθώς45, στη θέση Χάρτσα, όπου κάηκαν 4 στρέμματα.Το προανακριτικό υλικό συγκεντρώθηκε από το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) Χαλκίδας, το οποίο ενήργησε σε διαρκή συντονισμό και υπό τις οδηγίες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.).Κατά τις ίδιες πηγές, καθοριστική για την εξέλιξη της υπόθεσης ήταν η συνδυαστική αξιολόγηση μαρτυρικών καταθέσεων, ευρημάτων και λοιπών πληροφοριών που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια των ανακριτικών ενεργειών. Από την αντιπαραβολή των στοιχείων προέκυψαν σοβαρές ενδείξεις για την εμπλοκή του ίδιου προσώπου και στις δύο πυρκαγιές με αποτέλεσμα ο σχηματισθείς φάκελος να διαβιβαστεί στις αρμόδιες αρχές και να ακολουθήσει η έκδοση του εντάλματος σύλληψης.Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος προχωρούν στις προβλεπόμενες ενέργειες για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης. Μετά τη σύλληψή του, ο άνδρας αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής.Τα ευρήματα στο σημείο που ξέσπασε η πυρκαγιά, μαρτυρίες ατόμων που γνωρίζουν την περιοχή και πληροφορίες για αντιπαραθέσεις μεταξύ κτηνοτρόφων είναι τα στοιχεία που οδήγησαν στη προσαγωγή ενός 50χρονου άνδρα για την πυρκαγιά που ξέσπασε στη Σκύρο στις 29 Αυγούστου.Η φωτιά εκδηλώθηκε στις 2:44 τα ξημερώματα στη θέση Χάρτσα και έκαψε έκταση περίπου τεσσάρων στρεμμάτων . Από την πρώτη στιγμή, στο μικροσκόπιο των στελεχών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) της Πυροσβεστικής τέθηκαν τα όσα εντοπίστηκαν στο σημείο που ξεκίνησε η φωτιά. Ειδικότερα, οι ερευνητές εντόπισαν μπουκάλια με αλκοόλ, αλλά και αποτυπώματα από πατημασιές Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο σημείο. Η δραστηριότητα στην περιοχή συνδέεται κατά κύριο λόγο με κτηνοτρόφους. Με δεδομένο αυτό άρχισε σιγά σιγά να περιορίζεται ο κύκλος των προσώπων που θα μπορούσαν να έχουν βρεθεί στο σημείο την ώρα που ξέσπασε η πυρκαγιά.Ακολούθησε έρευνα, κατά την οποία τα στελέχη της ΔΑΕΕ οδηγήθηκαν στα ίχνη μιας οικογένειας κτηνοτρόφων, αποτελούμενης από τον πατέρα και τους δύο γιους του, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στο νησί εδώ και χρόνια. Αυτό που έκανε ιδιαίτερη εντύπωση στους ερευνητές ήταν ότι. Η πληροφορία αυτή, σε συνδυασμό με ταπου είχαν εντοπιστεί κοντά στο σημείο έναρξης της πυρκαγιάς, «

Η υπόθεση άρχισε να ξεκαθαρίζει περεταίρω κατά την εξέταση των μελών της οικογένειας. Σύμφωνα με πληροφορίες, τόσο ο πατέρας του 50χρονου όσο και ο αδελφός του ανέφεραν στα στελέχη της ΔΑΕΕ ότι ο άνδρας αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα και πως είχε παραδεχθεί ενώπιόν τους ότι εκείνος έβαλε τη φωτιά, χωρίς ωστόσο να εξηγήσει τον λόγο.



Την ίδια ώρα, οι ερευνητές εξετάζουν και το ενδεχόμενο να υπάρχει συγκεκριμένο κίνητρο πίσω από την πυρκαγιά. Σύμφωνα με πληροφορίες, από τη φωτιά υπέστη ζημιές άλλη οικογένεια κτηνοτρόφων, η οποία φέρεται να μην διατηρεί τις καλύτερες σχέσεις με την οικογένεια του προσαχθέντα. Έτσι, στο μικροσκόπιο της ΔΑΕΕ έχει μπει και το ενδεχόμενο η φωτιά να προκλήθηκε σκόπιμα.