Προφυλακίστηκε ο 29χρονος που παρέσυρε με το αυτοκίνητο τη σύντροφό του στην Ηγουμενίτσα

Απολογήθηκε σήμερα ενώπιον του ανακριτή και μετά τις εξηγήσεις που έδωσε κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος

29χρονος που κατηγορείται πως παρέσυρε την 24χρονη σύντροφό του με το αυτοκίνητό του μετά από καβγά που είχαν μεταξύ τους τα ξημερώματα της Τρίτης, στο κέντρο της



Ο κατηγορούμενος, ο οποίος διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, απολογήθηκε σήμερα ενώπιον του ανακριτή και, μετά τις εξηγήσεις που έδωσε, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος.



δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει ή να τραυματίσει το θύμα. Επιπλέον, ανέφερε ότι σταμάτησε το όχημα και κάλεσε σε βοήθεια μόλις αντιλήφθηκε τον τραυματισμό της.



Όπως προέκυψε από την έρευνα της αστυνομίας, όλα ξεκίνησαν όταν ο κατηγορούμενος άρχισε να διαπληκτίζεται με την 24χρονη σύντροφό του μέσα σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Ηγουμενίτσα.



Στη συνέχεια, και ενώ ο διαπληκτισμός συνεχίστηκε στο όχημά του, η 24χρονη φέρεται να ανέβηκε στο καπό του αυτοκινήτου και ο 29χρονος πάτησε γκάζι, με αποτέλεσμα η νεαρή γυναίκα να πέσει στο οδόστρωμα και να τραυματιστεί στο κεφάλι.



Νοσοκομείο Φιλιατών, όπου οι γιατροί κατάφεραν να σταθεροποιήσουν την κατάστασή της. Λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων της, κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή της σε νοσοκομείο των Ιωαννίνων, όπου συνεχίζει να νοσηλεύεται με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.



Σε δήλωσή του στο protothema.gr, ο συνήγορος υπεράσπισης του 29χρονου, Γιώργος Τζήκας, ανέφερε τα εξής:



«Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του, ο εντολέας μου κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος. Σεβόμαστε τη δικαστική κρίση, εξακολουθούμε, όμως, να υποστηρίζουμε με απόλυτη βεβαιότητα ότι η ποινική δίωξη, όπως αρχικά ασκήθηκε, θα τύχει στην πορεία της διαδικασίας ορθότερου νομικού χαρακτηρισμού.



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Από το σύνολο του αποδεικτικού υλικού και ιδίως από το βιντεοληπτικό υλικό και τις μαρτυρικές καταθέσεις προκύπτει ότι ο εντολέας μου όχι μόνο δεν επεδίωξε να αφαιρέσει τη ζωή της κοπέλας του, αλλά δεν προέβλεψε καν ως δυνατή μία τόσο τραγική εξέλιξη και έναν τραυματισμό τέτοιας έκτασης, πολλώ δε μάλλον δεν αποδέχθηκε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Απουσιάζουν, επομένως, τόσο το γνωστικό όσο και το βουλητικό στοιχείο του ανθρωποκτόνου δόλου.



Πρόκειται για μία τραγική και απρόβλεπτη εξέλιξη μιας έντασης μεταξύ ενός νεαρού ζευγαριού και όχι για ανθρωποκτόνο ενέργεια. Ο εντολέας μου βρίσκεται σε εξαιρετικά επιβαρυμένη ψυχολογική κατάσταση, καθώς, την ίδια στιγμή που η κοπέλα του νοσηλεύεται, ο ίδιος καλείται να αντιμετωπίσει την κατηγορία ότι επιχείρησε να τη σκοτώσει, δηλαδή μία πρόθεση που ουδέποτε είχε και ένα αποτέλεσμα που ούτε θέλησε ούτε μπορούσε να διανοηθεί.



Στη φυλακή οδηγείται οπου κατηγορείται πως παρέσυρε τηνμε το αυτοκίνητό του μετά από καβγά που είχαν μεταξύ τους τα ξημερώματα της Τρίτης, στο κέντρο της Ηγουμενίτσας Ο κατηγορούμενος, ο οποίος διώκεται για, απολογήθηκε σήμερα ενώπιον του ανακριτή και, μετά τις εξηγήσεις που έδωσε, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος.Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος υποστήριξε στην απολογία του ότι. Επιπλέον, ανέφερε ότι σταμάτησε το όχημα και κάλεσε σε βοήθεια μόλις αντιλήφθηκε τον τραυματισμό της.Όπως προέκυψε από την έρευνα της αστυνομίας, όλα ξεκίνησαν όταν ο κατηγορούμενος άρχισε ναμέσα σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Ηγουμενίτσα.Στη συνέχεια, και ενώ ο διαπληκτισμός συνεχίστηκε στο όχημά του, ηφέρεται να ανέβηκε στο καπό του αυτοκινήτου και οπάτησε γκάζι, με αποτέλεσμα η νεαρή γυναίκα να πέσει στο οδόστρωμα και να τραυματιστεί στο κεφάλι.Το θύμα μεταφέρθηκε αρχικά στο, όπου οι γιατροί κατάφεραν να σταθεροποιήσουν την κατάστασή της. Λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων της, κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή της σε νοσοκομείο των Ιωαννίνων, όπου συνεχίζει να νοσηλεύεται με σοβαρέςΣε δήλωσή του στο protothema.gr, ο συνήγορος υπεράσπισης του 29χρονου,, ανέφερε τα εξής:«Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του, ο εντολέας μου. Σεβόμαστε τη δικαστική κρίση, εξακολουθούμε, όμως, να υποστηρίζουμε μεότι η, όπως αρχικά, θα τύχει στην πορεία της διαδικασίας ορθότερου νομικού χαρακτηρισμού.Από το σύνολο του αποδεικτικού υλικού και ιδίως από τοκαι τις μαρτυρικές καταθέσεις προκύπτει ότι ο εντολέας μου όχι μόνο, αλλά δεν προέβλεψε καν ως δυνατή μία τόσο τραγική εξέλιξη και έναν τραυματισμό τέτοιας έκτασης, πολλώ δε μάλλον δεν αποδέχθηκε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Απουσιάζουν, επομένως, τόσο τοόσο και τοτουΠρόκειται για μία τραγική και απρόβλεπτη εξέλιξη μιας έντασης μεταξύ ενός νεαρού ζευγαριού και όχι για ανθρωποκτόνο ενέργεια. Ο εντολέας μου βρίσκεται σε, καθώς, την ίδια στιγμή που η κοπέλα του νοσηλεύεται, ο ίδιος καλείται να αντιμετωπίσει την κατηγορία ότι επιχείρησε να τη σκοτώσει, δηλαδή μία πρόθεση που ουδέποτε είχε και ένα αποτέλεσμα που ούτε θέλησε ούτε μπορούσε να διανοηθεί.

Πρωταρχικό μέλημα όλων μας παραμένει η υγεία της κοπέλας. Ευχόμαστε ολόψυχα να αναρρώσει το συντομότερο δυνατό και να επιστρέψει υγιής στους ανθρώπους που την αγαπούν.



Παράλληλα, από την πλευρά της υπεράσπισης θα κινήσουμε όλες τις προβλεπόμενες νόμιμες διαδικασίες για την προάσπιση των δικαιωμάτων του κατηγορουμένου. Ο εντολέας μου δεν ζητεί να αποφύγει την ευθύνη που πραγματικά του αναλογεί. Ζητεί να λογοδοτήσει για ό,τι πράγματι συνέβη και κατά το μέτρο της πραγματικής του υπαιτιότητας — όχι να κατηγορείται αδίκως για μία τόσο αποτρόπαιη πράξη και για έναν ανθρωποκτόνο δόλο που ουδέποτε υπήρξε.



Αναμένουμε τόσο την ταχεία ανάρρωση της κοπέλας όσο και τη δίκαιη κρίση της Δικαιοσύνης, με την ορθή νομική αξιολόγηση των πραγματικών περιστατικών και την ανάλογη ποινική μεταχείριση του εντολέα μου».