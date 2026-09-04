Ταυτοποιήθηκε άνδρας για συκοφαντικές αναρτήσεις σε βάρος της Βάσως Τσαρούχα
ΕΛΛΑΔΑ
Βάσω Τσαρούχα Διαιτητής Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος

Ταυτοποιήθηκε άνδρας για συκοφαντικές αναρτήσεις σε βάρος της Βάσως Τσαρούχα

Η Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος εντόπισε τον διαχειριστή δύο λογαριασμών για τις συκοφαντικές αναρτήσεις σε βάρος της διαιτητή μπάσκετ

Ταυτοποιήθηκε άνδρας για συκοφαντικές αναρτήσεις σε βάρος της Βάσως Τσαρούχα
48 ΣΧΟΛΙΑ
Στην ταυτοποίηση ενός άνδρα, ο οποίος φέρεται να διαχειριζόταν λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μέσω των οποίων έγιναν αναρτήσεις με συκοφαντικό περιεχόμενο σε βάρος της διαιτητή μπάσκετ Βάσως Τσαρούχα, προχώρησε η Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος.

Σύμφωνα με την αστυνομία σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία τακτικής διαδικασίας για παραβίαση προσωπικών δεδομένων και συκοφαντική δυσφήμηση μέσω διαδικτύου με την υπόθεση να βρίσκεται πλέον στα χέρια των αρμόδιων εισαγγελικών Αρχών.

Η έρευνα της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος ξεκίνησε μετά από καταγγελία που υποβλήθηκε για αναρτήσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι επίμαχες αναρτήσεις είχαν πραγματοποιηθεί από τρεις διαφορετικούς λογαριασμούς χρηστών και περιείχαν, σύμφωνα με την καταγγελία, συκοφαντικό περιεχόμενο. Παράλληλα, μέσω των συγκεκριμένων λογαριασμών είχαν δημοσιοποιηθεί και προσωπικά δεδομένα της διαιτητή.

Μετά την καταγγελία, η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών παρήγγειλε τη διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης, προκειμένου να εντοπιστούν και να ταυτοποιηθούν οι χρήστες που βρίσκονταν πίσω από τους επίμαχους λογαριασμούς.

Όπως αναφέρει η ΕΛΑΣ σε ανακοίνωση της για την ταυτοποίηση των διαχειριστών των λογαριασμών πραγματοποιήθηκε ψηφιακή έρευνα από τις Αρχές, κατά την οποία υπήρξε αλληλογραφία με τις εταιρείες που διαχειρίζονται τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και με εταιρεία παροχής υπηρεσιών τηλεφωνίας και διαδικτύου.

Οι Αρχές αξιοποίησαν τα ηλεκτρονικά ίχνη, καθώς και άλλα διαθέσιμα στοιχεία ταυτοποίησης, προκειμένου να διαπιστώσουν ποιοι βρίσκονταν πίσω από τους λογαριασμούς που είχαν χρησιμοποιηθεί για τις επίμαχες αναρτήσεις.

Από την έως τώρα έρευνα προέκυψε η ταυτοποίηση ενός άνδρα ως διαχειριστή δύο από τους λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης μέσω των οποίων πραγματοποιήθηκαν οι συγκεκριμένες αναρτήσεις.

Η δικογραφία θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
48 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Νέο μεταλλείο Σκουριών: Ένα έργο που επαναπροσδιορίζει το παραγωγικό μοντέλο της Ελλάδας

Η μετάβαση της εμβληματικής επένδυσης σε παραγωγική λειτουργία, αναδεικνύει ένα νέο πρότυπο βιομηχανικής ανάπτυξης, όπου οι κρίσιμες πρώτες ύλες, η τεχνολογική καινοτομία και η υπεύθυνη λειτουργία, δημιουργούν ισχυρή εθνική αξία

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης