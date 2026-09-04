Βίντεο ντοκουμέντο από την Ηγουμενίτσα: Η στιγμή που ο 29χρονος αναπτύσσει ταχύτητα με την 24χρονη σύντροφό του στο καπό του ΙΧ

Η 24χρονη νοσηλεύεται με χτυπήματα στο κεφάλι στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας καθώς ο σύντροφός της την παρέσυρε με το ΙΧ μετά από καυγά - Ο 29χρονος κρίθηκε προφυλακιστέος μετά την απολογία του στον ανακριτή