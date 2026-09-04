Βίντεο ντοκουμέντο από την Ηγουμενίτσα: Η στιγμή που ο 29χρονος αναπτύσσει ταχύτητα με την 24χρονη σύντροφό του στο καπό του ΙΧ
Βίντεο ντοκουμέντο από την Ηγουμενίτσα: Η στιγμή που ο 29χρονος αναπτύσσει ταχύτητα με την 24χρονη σύντροφό του στο καπό του ΙΧ
Η 24χρονη νοσηλεύεται με χτυπήματα στο κεφάλι στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας καθώς ο σύντροφός της την παρέσυρε με το ΙΧ μετά από καυγά - Ο 29χρονος κρίθηκε προφυλακιστέος μετά την απολογία του στον ανακριτή
Βίντεο ντοκουμέντο έχει καταγράψει την στιγμή που ο 29χρονος στην Ηγουμενίτσα οδηγεί με μεγάλη ταχύτητα ενώ η 24χρονη σύντροφός του βρίσκεται στο καπό.
Ο άνδρας, έθεσε σε κίνηση το όχημά του, ενώ η σύντροφός του βρισκόταν πάνω στον καπό, μετά από καυγά που είχαν και ξεκίνησε να οδηγεί με αυξημένη ταχύτητα.
Ο κατηγορούμενος, ο οποίος διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, απολογήθηκε σήμερα ενώπιον του ανακριτή και, μετά τις εξηγήσεις που έδωσε, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος υποστήριξε στην απολογία του ότι δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει ή να τραυματίσει το θύμα. Επιπλέον, ανέφερε ότι σταμάτησε το όχημα και κάλεσε σε βοήθεια μόλις αντιλήφθηκε τον τραυματισμό της.
Από το περιστατικό, το οποίο σημειώθηκε τις μεταμεσονύκτιες ώρες της Τρίτης (1/9) η 24χρονη τραυματίστηκε σοβαρά καθώς όταν έπεσε από το καπό του εν κινήσει αυτοκινήτου, την παρέσυρε με αποτέλεσμα να νοσηλεύεται με χτυπήματα στο κεφάλι στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.
Η κατάσταση της νεαρής χαρακτηρίζεται κρίσιμη.
Ο 29χρονος συνελήφθη μετά τον σοβαρό τραυματισμό της συντρόφου του ενώ κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, υποβλήθηκε σε αλκοολομέτρηση και διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.
Οι Αρχές ενημερώθηκαν αρχικά για περιστατικό που έμοιαζε με τροχαίο ατύχημα. Η 24χρονη εντοπίστηκε με σοβαρά τραύματα και μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Φιλιατών. Λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων της κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή της στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων.
Σε βάρος του 29χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.
Ο άνδρας, έθεσε σε κίνηση το όχημά του, ενώ η σύντροφός του βρισκόταν πάνω στον καπό, μετά από καυγά που είχαν και ξεκίνησε να οδηγεί με αυξημένη ταχύτητα.
Ο κατηγορούμενος, ο οποίος διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, απολογήθηκε σήμερα ενώπιον του ανακριτή και, μετά τις εξηγήσεις που έδωσε, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος υποστήριξε στην απολογία του ότι δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει ή να τραυματίσει το θύμα. Επιπλέον, ανέφερε ότι σταμάτησε το όχημα και κάλεσε σε βοήθεια μόλις αντιλήφθηκε τον τραυματισμό της.
Από το περιστατικό, το οποίο σημειώθηκε τις μεταμεσονύκτιες ώρες της Τρίτης (1/9) η 24χρονη τραυματίστηκε σοβαρά καθώς όταν έπεσε από το καπό του εν κινήσει αυτοκινήτου, την παρέσυρε με αποτέλεσμα να νοσηλεύεται με χτυπήματα στο κεφάλι στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.
Η κατάσταση της νεαρής χαρακτηρίζεται κρίσιμη.
Ο 29χρονος συνελήφθη μετά τον σοβαρό τραυματισμό της συντρόφου του ενώ κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, υποβλήθηκε σε αλκοολομέτρηση και διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.
Οι Αρχές ενημερώθηκαν αρχικά για περιστατικό που έμοιαζε με τροχαίο ατύχημα. Η 24χρονη εντοπίστηκε με σοβαρά τραύματα και μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Φιλιατών. Λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων της κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή της στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων.
Σε βάρος του 29χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.
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