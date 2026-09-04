Οι Ένοπλες Δυνάμεις στην 90ή ΔΕΘ: Η «Ασπίδα του Αχιλλέα», drones και εξομοιωτές F-16 και F-35

Στο ενιαίο διακλαδικό περίπτερο θα παρουσιαστεί ένα ευρύ φάσμα σύγχρονων επιχειρησιακών δυνατοτήτων, νέων τεχνολογιών και διαδραστικών εφαρμογών, με ιδιαίτερη έμφαση στα μη επανδρωμένα συστήματα, στις εφαρμογές προσομοίωσης και εικονικής πραγματικότητας και στη σύγχρονη εκπαίδευση.Κεντρικό ρόλο θα έχει η παρουσίαση της «» σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο.Επιπλέον, θα φιλοξενηθούν στο περίπτερο η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ), το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ) και το ΝΙΜΤΣ, που θα παρουσιάσουν τις δράσεις τους.Ειδικότερα τα εκθέματα περιλαμβάνουν:ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΤΕΛΕΙΑΟ Στρατός Ξηράς θα παρουσιάσει μη επανδρωμένα αεροχήματα, μεταξύ των οποίων VBAT, εξομοιωτές χειρισμού FPV drones και αρμάτων μάχης, ρομποτικά συστήματα και κινητή μονάδα παραγωγής drones. Στα εκθέματα περιλαμβάνονται επίσης διαδραστικό σκάμμα ανίχνευσης αντιαρματικών ναρκών με ερευνητή VALLON, εξοπλισμός σύγχρονου μαχητή και εφαρμογή VR για εικονική πτήση με επιθετικό ελικόπτερο APACHE.Παράλληλα, θα παρέχεται ενημέρωση για την εκπαίδευση των οπλιτών, τη μετεκπαίδευση της εφεδρείας, την εθελοντική στράτευση γυναικών και την οικιστική και στεγαστική πολιτική των Ενόπλων Δυνάμεων, ενώ θα προβάλλεται υλικό από το επιχειρησιακό, εκπαιδευτικό και κοινωνικό έργο του Στρατού Ξηράς.Κεντρικό έκθεμα της παρουσίας του Πολεμικού Ναυτικού θα είναι ομοίωμα φρεγάτας FDI HN, συνοδευόμενο από οπτικοακουστικό υλικό για τη ναυπήγηση των νέων φρεγατών και τη δράση της φρεγάτας «ΚΙΜΩΝ».Σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο θα παρουσιάζονται επίσης ομοιώματα των μη επανδρωμένων αεροχημάτων CAMCOPTER S-100 και A900. Οι επισκέπτες θα μπορούν να χρησιμοποιούν τον εξομοιωτή ναυτιλίας NAUTIS KIOSK, επιλέγοντας διαφορετικούς τύπους πλοίων και σενάρια ναυτιλίας, καθώς και τον Προσομοιωτή Αεροναυτικών Επιχειρήσεων – WAR GAME, μέσω του οποίου παρουσιάζεται η διεξαγωγή πολεμικού παιγνίου σε επιχειρησιακό και τακτικό επίπεδο.Την παρουσία του Πολεμικού Ναυτικού συμπληρώνουν εφαρμογές VR, οπτικοακουστικό υλικό επιχειρησιακών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και παρουσίαση του έργου της Υδρογραφικής Υπηρεσίας.Η Πολεμική Αεροπορία θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση στη βιωματική εμπειρία της πτήσης. Μέσω εφαρμογών VR, οι επισκέπτες θα μπορούν να γνωρίσουν εικονικά πτήσεις με Rafale, F-16, F-4E και M-2000-5, ενώ θα λειτουργούν δύο εξομοιωτές F-16 και ένας F-35 για εκτέλεση βασικών χειρισμών και εικονικών σεναρίων αποστολών.Θα παρουσιάζεται επίσης ιστορικό διόραμα του 347ου Σμήνους Τακτικής Αναγνώρισης με αεροσκάφος T-6 Harvard, ενώ οπτικοακουστικό υλικό θα αναδεικνύει τόσο την επιχειρησιακή δραστηριότητα όσο και την κοινωνική προσφορά της Πολεμικής Αεροπορίας, όπως αεροδιακομιδές, αεροπυρόσβεση και επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.Διοίκηση Ειδικού ΠολέμουΗ Διοίκηση Ειδικού Πολέμου θα παρουσιάσει μέσα και εξοπλισμό Ειδικών Επιχειρήσεων. Μέσω VR, οι επισκέπτες θα μπορούν να βιώσουν διαδικασίες ελεύθερης πτώσης και Fast Rope από ελικόπτερο CH-47D.Στα εκθέματα περιλαμβάνονται εξοπλισμός αλεξιπτωτιστή ελεύθερης πτώσης και Υποβρύχιου Καταστροφέα με υποβρύχιο scooter, εξοπλισμός ελεύθερου σκοπευτή και υλικά πρώτων βοηθειών. Ιδιαίτερη θέση θα έχουν τα μη επανδρωμένα συστήματα, με FPV drones, Black Hornet 3, Orbiter 1K και MERA, καθώς και σύστημα anti-drone DroneShield.ΔΙΚΑΦΚΑΗ ΔΙΚΑΦΚΑ θα παρουσιάσει δυνατότητες αντιμετώπισης φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών. Στον εξωτερικό χώρο θα βρίσκεται το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ», μαζί με drones, μέσα επικοινωνιών και λοιπό επιχειρησιακό εξοπλισμό. Σε οθόνη θα προβάλλεται σε πραγματικό χρόνο εικόνα, με εφαρμογές πρόγνωσης και αντιμετώπισης εξάπλωσης, όπως και εικόνα από drones που επιχειρούν στο πεδίο.Στον εσωτερικό χώρο θα παρουσιάζονται οι δυνατότητες των Ειδικών Τμημάτων Αντιμετώπισης Καταστροφών, με εξοπλισμό αστικής και ορεινής διάσωσης, διάσωσης σε ορμητικά νερά, κατάδυσης, υγειονομικής υποστήριξης και πυρόσβεσης. Θα εκτίθενται επίσης μέσα έρευνας και διάσωσης και εξοπλισμός πρώτων βοηθειών, ενώ θα παρέχεται δυνατότητα εκπαίδευσης του κοινού στην ΚΑΡΠΑ.Η συνολική παρουσία των Ενόπλων Δυνάμεων στη 90ή ΔΕΘ συνδυάζει σύγχρονα επιχειρησιακά μέσα, νέες τεχνολογίες και βιωματικές εφαρμογές, δίνοντας στο κοινό μια συνοπτική εικόνα της εξέλιξης και του μετασχηματισμού τους στο πλαίσιο της «Ατζέντας 2030».Η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ) θα παρουσιάσει τα παρακάτω εκθέματα:1. ΚΕΝΤΑΥΡΟΣΟ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ αποτελεί ολοκληρωμένο σύστημα εντοπισμού, αναγνώρισης και αντιμετώπισης Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών και Συστημάτων (C-UAV/UAS), το οποίο συνδυάζει παθητικούς και ενεργητικούς αισθητήρες, εξασφαλίζοντας μέγιστη επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα σε ένα ευρύ φάσμα σεναρίων απειλής.Ενσωματώνει προηγμένες δυνατότητες Μέτρων Ηλεκτρονικής Υποστήριξης (ESM), Ηλεκτρονικών Πληροφοριών (ELINT) και Πληροφοριών Σημάτων (SIGINT), καθώς και λειτουργίες Ηλεκτρονικών Αντιμέτρων/Παρεμβολών (ECM/Jamming), επιτρέποντας τον έγκαιρο εντοπισμό και την ακριβή αναγνώριση εναέριων απειλών σε αποστάσεις άνω των 150 km. Το σύστημα ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ έχει ήδη ενταχθεί επιχειρησιακά σε φρεγάτες του Πολεμικού Ναυτικού που συμμετείχαν στην Επιχείρηση «ΑΣΠΙΔΕΣ» και σε επιχειρήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο, αποκτώντας πολύτιμη επιχειρησιακή εμπειρία υπό πραγματικές συνθήκες, γεγονός που επιβεβαιώνει την αξιοπιστία και την επιχειρησιακή του ωριμότητα.Ο ΑΡΧΥΤΑΣ είναι ένα αυτόνομο Class II Σύστημα Μη Επανδρωμένου Αεροσκάφους (ΣμηΕΑ) σταθερής πτέρυγας καθέτου από/προσγείωσης (VTOL). Η υβριδική του διαμόρφωση συνδυάζει την επιχειρησιακή ευελιξία μιας πλατφόρμας VTOL με τα πλεονεκτήματα της αυτονομίας και του επιχειρησιακού βεληνεκούς που προσφέρει ένα αερόχημα σταθερής πτέρυγας.Έχει σχεδιαστεί για ένα φάσμα αποστολών, με την αρχική διαμόρφωση να ικανοποιεί αποστολές επιτήρησης, παρατήρησης και αναγνώρισης (ISR), με δυνατότητα προσαρμογής διαφορετικών ωφέλιμων φορτίων, βάρους μέχρι 30 κιλών, ανάλογα με τις επιχειρησιακές απαιτήσεις του τελικού χρήστη.H σχεδίαση και η ανάπτυξη του ΑΡΧΥΤΑ ακολουθεί τα πρότυπα αξιοπλοΐας, όπως αυτά συνδιαμορφώνονται με τη συνεργασία της Εθνικής Στρατιωτικής Αρχής Αξιοπλοΐας (ΕΣΑΑ).Ο ΥΠΕΡΙΩΝ αποτελεί σύστημα ηλεκτρονικού πολέμου για τον εντοπισμό, την αναγνώριση, την παρακολούθηση και την αντιμετώπιση Συστημάτων Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ) κατηγορίας NATO Class I και II, συμπεριλαμβανομένων συντονισμένων απειλών και σχηματισμών σμήνους (swarm).Η ανοικτή αρχιτεκτονική του επιτρέπει την εγκατάστασή του σε σταθερές, κινητές, χερσαίες ή ναυτικές πλατφόρμες, καθώς και την πλήρη διαλειτουργικότητα με Συστήματα Διοίκησης, Ελέγχου και Επικοινωνιών (C3). Επιπλέον, δύναται να λειτουργήσει συνδυαστικά με το σύστημα ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ, στο πλαίσιο διάταξης πολυεπίπεδης αντιαεροπορικής άμυνας (layered defense), ενισχύοντας τη συνολική επιχειρησιακή κάλυψη και αποτελεσματικότητα.Ο ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ αποτελεί ραντάρ επιτήρησης μικρής εμβέλειας, τεχνολογίας Συνεχούς Κύματος Διαμορφωμένης Συχνότητας (FMCW), ειδικά σχεδιασμένο για τον ακριβή εντοπισμό κινούμενων στόχων και την απεικόνισή τους σε οθόνη τύπου PPI (Plan Position Indicator).Διαθέτει επίσης δυνατότητα λειτουργίας ως αισθητήρας «ηλεκτρονικού φράκτη» (electronic fence), αξιοποιώντας την αρχή Doppler για τον έγκαιρο εντοπισμό διείσδυσης ή επικείμενης παραβίασης καθορισμένης ζώνης ευθύνης.Το σύστημα μπορεί να λειτουργήσει είτε αυτόνομα είτε ως συμπληρωματικός αισθητήρας ενσωματωμένος σε υφιστάμενο ηλεκτροοπτικό σύστημα επιτήρησης, ενισχύοντας σημαντικά τις επιχειρησιακές του δυνατότητες σε συνθήκες περιορισμένης ορατότητας – κατά τη διάρκεια της νύχτας, σε συνθήκες ομίχλης ή παρουσίας καπνού.Η HAITF – Ελληνική Υποδομή Συναρμολόγησης, Ενσωμάτωσης και Δοκιμών αποτελεί μια σύγχρονη υποδομή της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας για τη συναρμολόγηση, την ενσωμάτωση και τη διενέργεια περιβαλλοντικών και λειτουργικών δοκιμών σε διαστημικά συστήματα, μικροδορυφόρους και ωφέλιμα φορτία.Η υποδομή υποστηρίζει όλα τα βασικά στάδια προετοιμασίας διαστημικού υλικού, από τη συναρμολόγηση και την ενσωμάτωση έως τη λειτουργική επαλήθευση και την περιβαλλοντική πιστοποίηση. Μπορεί να εξυπηρετήσει συστήματα μάζας έως 500 kg και μέγιστων διαστάσεων 1 m × 1 m × 1,5 m.Η HAITF είναι πλήρως λειτουργική και εντάσσεται στο ευρύτερο βιομηχανικό και τεχνολογικό οικοσύστημα της ΕΑΒ, ενισχύοντας τις εθνικές δυνατότητες υποστήριξης διαστημικών προγραμμάτων και δοκιμών μικροδορυφόρων.Η συμμετοχή του ΕΛΚΑΚ στην 90ή ΔΕΘ περιλαμβάνει θεματικές παρουσιάσεις (Οpen Information Sessions) που απευθύνονται σε startups, ερευνητές, επενδυτές και στελέχη της αμυντικής βιομηχανίας.Οι παρουσιάσεις θα πραγματοποιηθούν στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου, και δίνουν τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να ακούσουν απευθείας από τα στελέχη του ΕΛΚΑΚ για τα πλέον σημαντικά θέματα που απασχολούν το οικοσύστημα αμυντικής καινοτομίας: τα χρηματοδοτικά εργαλεία που προσφέρει το ΕΛΚΑΚ, τις ευκαιρίες συμμετοχής σε επιχειρησιακές ασκήσεις των Ενόπλων Δυνάμεων, τη στρατηγική σημασία τεχνολογιών UAV στο πλαίσιο της ελληνικής πραγματικότητας, τις γενικότερες τεχνολογικές εξελίξεις, καθώς επίσης και βέλτιστες πρακτικές για προσέλκυση επενδυτικού ενδιαφέροντος και τη γρήγορη μετάβαση από την προοπτική στην απτή καινοτόμα λύση.Τα Information Sessions θα πραγματοποιηθούν στο περίπτερο του ΕΛΚΑΚ:13:00-13:30: Μετατρέποντας τη Γνώση σε Καινοτομία14:00-14:45: Τεχνολογικές Στρατηγικές Προτεραιότητες στον Τομέα των UAVs15:15-16:00: Χτίζοντας pitch decks που κερδίζουν17:00-17:30: Reverse Pitching – Loggerhead Ventures13:00 – 13:45: Η Συμμετοχή του Ελληνικού Αμυντικού Οικοσυστήματος σε Ασκήσεις των Ενόπλων Δυνάμεων, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης15:00-15:30: Αcceleration Innovation: Πώς να φθάσεις γρηγορότερα στην αγορά16:00-16:30: Reverse Pitching – Thermi Group17:00-17:30: Reverse Pitching – TECS Capital18:00-18:45: Χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΛΚΑΚ & υποστήριξη της αμυντικής καινοτομίαςΚαθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης, θα πραγματοποιηθούν στοχευμένες συναντήσεις δικτύωσης (matchmaking) μεταξύ κορυφαίων εκπροσώπων (primes) της ελληνικής και διεθνούς αμυντικής βιομηχανίας. Οι B2B αυτές συναντήσεις στοχεύουν στην ενίσχυση της συνεργασίας, τη μεταφορά τεχνογνωσίας και τη δημιουργία νέων στρατηγικών συνεργειών στο αμυντικό οικοσύστημα.