Κυβερνητικές πηγές κατά Τσίπρα: Άλλα είπε στη ΔΕΘ, άλλα έγραψε στο πρόγραμμα, έμφυτη η τάση του να εξαπατά τους πολίτες

«Καμία απάντηση για την ταμπακιέρα από την ΕΛΑΣ, δηλαδή για το γεγονός ότι άλλα είπε ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του και άλλα παρουσίασαν στο γραπτό κείμενο που έστειλαν» αναφέρουν οι κυβερνητικές πηγές

ΕΛΑΣ για το οικονομικό πρόγραμμα που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας.



Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης είναι το κόστος των μέτρων που παρουσίασε ο πρώην πρωθυπουργός με κυβερνητικές πηγές να επισημαίνουν ότι «είναι έμφυτη η τάση του κ. Τσίπρα να εξαπατά τους πολίτες».







«Χρειάστηκαν τόσες ώρες στο κόμμα του κ. Τσίπρα για να βγάλουν μια απάντηση 440 λέξεων, ενώ θα μπορούσαν να γράψουν σε λίγες σειρές: «Είπαμε και μια ….υπερβολή, για να περάσει η ώρα» σχολίαζαν συγκεκριμένα οι κυβερνητικές πηγές και επεσήμαναν ότι από την ΕΛΑΣ δεν δόθηκε καμία απάντηση για την ταμπακιέρα, δηλαδή για το γεγονός ότι άλλα είπε ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του και άλλα παρουσίασαν στο γραπτό κείμενο που έστειλαν. «Το μόνο σίγουρο είναι πως κάποια πράγματα δεν θα αλλάξουν ποτέ, μεταξύ των οποίων και η έμφυτη τάση του κ. Τσίπρα να πολιτεύεται προσπαθώντας να εξαπατήσει τους πολίτες» ανέφεραν χαρακτηριστικά.



Νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος







Απαντώντας στις δηλώσεις Μαρινάκη η ΕΛΑΣ είχε επισημάνει: «οι αριθμοί έχουν σημασία αλλά οι ...προτεραιότητες έχουν ακόμη μεγαλύτερη». Στην ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ ανέφερε ότι οι προτάσεις Τσίπρα δεν θα εφαρμοστούν άμεσα αλλά σε ορίζοντα τετραετίας και ότι οι μόνιμες παρεμβάσεις σωρεύονται αντί να εξαφανίζονται κάθε Δεκέμβριο.



Και σημείωνε μεταξύ άλλων : «Το δικό μας πρόγραμμα δεν αποδέχεται ως κανονικότητα τη φθηνή εργασία, τη χαμηλή παραγωγικότητα και τη διαρκή πίεση στους μισθούς.

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Το ίδιο καθαρές είναι οι επιλογές μας για το κοινωνικό κράτος. Δεν αποδεχόμαστε μια χώρα όπου η δημόσια υγεία, η παιδεία, η φροντίδα και η κοινωνική προστασία φθείρονται, ενώ όλο και περισσότερες ανάγκες μεταφέρονται στην τσέπη της οικογένειας. Αυτό δεν είναι μονόδρομος. Είναι πολιτική επιλογή».



Η ΕΛΑΣ κάλεσε την κυβέρνηση να απαντήσει:

«Είναι υπέρ ή κατά της μείωσης του ΦΠΑ στο 6% για τα βασικά είδη διατροφής και υγιεινής;

Σε υψηλούς τόνους συνεχίζεται η αντιπαράθεση της κυβέρνησης με τηνγια το οικονομικό πρόγραμμα που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας.Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης είναι το κόστος των μέτρων που παρουσίασε ο πρώην πρωθυπουργός μενα επισημαίνουν ότι «είναι έμφυτη η τάση του κ. Τσίπρα να εξαπατά τους πολίτες».Όπως εξηγούσαν, οι εξαγγελίες που παρουσίασε στη ΔΕΘ ο πρώην πρωθυπουργός δεν ανταποκρίνονται στην κοστολόγηση που έδωσε στη δημοσιότητα το κόμμα του.«Χρειάστηκαν τόσες ώρες στο κόμμα του κ. Τσίπρα για να βγάλουν μια απάντηση 440 λέξεων, ενώ θα μπορούσαν να γράψουν σε λίγες σειρές: «Είπαμε και μια ….υπερβολή, για να περάσει η ώρα» σχολίαζαν συγκεκριμένα οι κυβερνητικές πηγές και επεσήμαναν ότι από την ΕΛΑΣ δεν δόθηκε καμία απάντηση για την ταμπακιέρα, δηλαδή για το γεγονός ότι άλλα είπε ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του και άλλα παρουσίασαν στο γραπτό κείμενο που έστειλαν. «Το μόνο σίγουρο είναι πως κάποια πράγματα δεν θα αλλάξουν ποτέ, μεταξύ των οποίων και η έμφυτη τάση του κ. Τσίπρα να πολιτεύεται προσπαθώντας να εξαπατήσει τους πολίτες» ανέφεραν χαρακτηριστικά.Νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε ανακοίνωσή του είχε βάλει στο στόχαστρό του τις αναφορές του Αλέξη Τσίπρα για την «πατριωτική εισφορά», τις 50.000 κατοικίες, τις αυξήσεις σε γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς, καθώς και τη στήριξη φοιτητών, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να υποστηρίζει ότι «άλλα ειπώθηκαν από το βήμα και άλλα αποτυπώθηκαν στην εξειδίκευση των μέτρων».Ο Παύλος Μαρινάκης στάθηκε ιδιαίτερα στις διαφορές που, όπως ανέφερε, υπάρχουν ανάμεσα στις προφορικές δεσμεύσεις και στα ποσά που περιλαμβάνονται στο «Δημοσιονομικό Πρόγραμμα 2027-2030», κατηγορώντας τον κ. Τσίπρα ότι παρουσιάζει μέτρα με διαφορετικό οικονομικό αποτύπωμα από αυτό που τελικά προβλέπεται.Απαντώντας στις δηλώσεις Μαρινάκη η ΕΛΑΣ είχε επισημάνει: «οι αριθμοί έχουν σημασία αλλά οι ...προτεραιότητες έχουν ακόμη μεγαλύτερη». Στην ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ ανέφερε ότι οι προτάσεις Τσίπρα δεν θα εφαρμοστούν άμεσα αλλά σε ορίζοντα τετραετίας και ότι οι μόνιμες παρεμβάσεις σωρεύονται αντί να εξαφανίζονται κάθε Δεκέμβριο.Και σημείωνε μεταξύ άλλων : «Το δικό μας πρόγραμμα δεν αποδέχεται ως κανονικότητα τη φθηνή εργασία, τη χαμηλή παραγωγικότητα και τη διαρκή πίεση στους μισθούς.Θέλει να αλλάξει αυτό το μοντέλο. Να δώσει μεγαλύτερη δύναμη στην εργασία, να αυξήσει το μερίδιό της στο παραγόμενο εισόδημα και να μοιράσει δικαιότερα τα οφέλη της ανάπτυξης.Το ίδιο καθαρές είναι οι επιλογές μας για το κοινωνικό κράτος. Δεν αποδεχόμαστε μια χώρα όπου η δημόσια υγεία, η παιδεία, η φροντίδα και η κοινωνική προστασία φθείρονται, ενώ όλο και περισσότερες ανάγκες μεταφέρονται στην τσέπη της οικογένειας. Αυτό δεν είναι μονόδρομος. Είναι πολιτική επιλογή».Η ΕΛΑΣ κάλεσε την κυβέρνηση να απαντήσει:«Είναι υπέρ ή κατά της μείωσης του ΦΠΑ στο 6% για τα βασικά είδη διατροφής και υγιεινής;

Είναι υπέρ ή κατά της δωρεάν μεταφοράς στις αστικές συγκοινωνίες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για τους μόνιμους κατοίκους;

Είναι υπέρ ή κατά της κατάργησης της προκαταβολής φόρου για τις ατομικές επιχειρήσεις;

Είναι υπέρ ή κατά του μηδενισμού της συμμετοχής των συνταξιούχων στα φάρμακα;

Είναι υπέρ ή κατά της αύξησης του μισθού των εκπαιδευτικών και του νοσηλευτικού προσωπικού;

Είναι υπέρ ή κατά της υποτροφίας των 500 ευρώ σε κάθε φοιτητή που σπουδάζει εκτός της μόνιμης κατοικίας του σε περιφερειακό πανεπιστήμιο;»