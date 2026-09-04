Χρηματιστήριο Αθηνών: Οι αγοραστές κράτησαν τον Γενικό Δείκτη πάνω από τις 2.700 μονάδες
Χρηματιστήριο Αθηνών: Οι αγοραστές κράτησαν τον Γενικό Δείκτη πάνω από τις 2.700 μονάδες
Θετικό το τελικό πρόσημο για την ελληνική αγορά, παρά τις ενδοσυνεδριακές διακυμάνσεις – Στήριγμα από τα εταιρικά αποτελέσματα και την αποκλιμάκωση των αποδόσεων στα κρατικά ομόλογα
Με κέρδη ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να κλείνει πάνω από το όριο των 2.700 μονάδων, παρά τις διακυμάνσεις που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια της ημέρας. Στο επίκεντρο παρέμειναν τα ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα των εισηγμένων, η προοπτική αναβάθμισης της ελληνικής αγοράς στις Ανεπτυγμένες, καθώς και η αποκλιμάκωση των αποδόσεων στα κρατικά ομόλογα.
Αναλυτικότερα ο Γενικός Δείκτης έκλεισε τη σημερινή (4/9) συνεδρίαση στις 2.701,38 μονάδες, καταγράφοντας άνοδο 0,37%. To υψηλό της ημέρας διαμορφώθηκε στις 2.707,31 μονάδες, ενώ το χαμηλό στις 2.684,41. Ο τζίρος ξεπέρασε τα 261 εκατ. ευρώ.
Ακόμα, ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με κέρδη 0,35% στις 6.914,78 μονάδες, ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης είχε απώλειες 0,09% στις 3.098,66 μονάδες και ο τραπεζικός δείκτης κινήθηκε ανοδικά στο +0,76% στις 3.211,29 μονάδες.
Στις τραπεζικές μετοχές, η Τράπεζα Πειραιώς σημείωσε κέρδη 1,44% στα 10,60 ευρώ, η Alpha Bank κινήθηκε καθοδικά κατά 1,22% στα 4,69 ευρώ, η Eurobank ενισχύθηκε κατά 1,20% στα 4,72 ευρώ και η Εθνική κατέγραψε κέρδη ύψους 1,01% στα 17,55 ευρώ.
Ανοδικά κινήθηκαν οι ΑΒΑΞ (+2,97%), Lamda Development (2,95%), ΕΛΠΕ (2,05%) και η Safe Bulkers (+2,96%).
Καθοδικά οι Bally’s Intralot (-1,44%), Allwyn (-1,10%), ΔΕΗ (-0,25%).
Aπόψε το βράδυ, η DBRS, θα ανακοινώσει την ετυμηγορία της για την ελληνική οικονομία. Ο καναδικός οίκος διατηρεί σήμερα την ελληνική οικονομία στη βαθμίδα BBB με σταθερές προοπτικές, δηλαδή ένα σκαλοπάτι πάνω από την είσοδο στην επενδυτική κατηγορία, μετά την τελευταία αξιολόγηση της 6ης Μαρτίου.
Το πακέτο μέτρων που αναμένεται να ανακοινώσει αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα €2,5 δισ. και θα υλοποιηθεί σε τέσσερις φάσεις έως το 2028. Το πακέτο θα συνδυάζει φορολογικές ελαφρύνσεις και μέτρα στήριξης εισοδήματος, ενώ η ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής για τις ενεργειακές δαπάνες δημιουργεί πρόσθετο δημοσιονομικό περιθώριο. Στα υπό εξέταση μέτρα περιλαμβάνονται φορολογικές παρεμβάσεις για αγρότες, οικογένειες και ελεύθερους επαγγελματίες, καθώς και κίνητρα για ομάδες φορολογικά συνεπών πολιτών.
Όσον αφορά τις εισηγμένες, η δυναμική των πωλήσεων της Jumbo παρέμεινε ισχυρή τον Αύγουστο, με τις πωλήσεις του ομίλου να αυξάνονται κατά 9% σε ετήσια βάση, συνεχίζοντας τη βελτίωση που καταγράφηκε τον Ιούλιο (+9%) και ανεβάζοντας την ανάπτυξη στο οκτάμηνο στο +5,8%. Η γεωγραφική εικόνα παραμένει θετική εκτός Ρουμανίας, με την Ελλάδα να καταγράφει αύξηση 11% τον Αύγουστο και 8% από την αρχή του έτους, την Κύπρο +9% και +6% αντίστοιχα, ενώ η Βουλγαρία συνεχίζει να πρωταγωνιστεί με +17% τον Αύγουστο και +14% στο οκτάμηνο. Το βασικό θετικό στοιχείο της ανακοίνωσης ήταν η διανομή έκτακτου μερίσματος €1 ανά μετοχή.
H Τράπεζα Πειραιώς επιβεβαίωσε ότι η Εθνική Ασφαλιστική τιμολόγησε την πρώτη της έκδοση μειωμένης εξασφάλισης ύψους €200 εκατ., η οποία περιλαμβάνει ομόλογο Tier 2 €100 εκατ. με επιτόκιο 5,25% και perpetual Restricted Tier 1 ομόλογο €100 εκατ. με επιτόκιο 6,875%. Οι προσφορές ξεπέρασαν τα €600 εκατ., υποδηλώνοντας υπερκάλυψη άνω των τριών φορές, ενώ πάνω από το 70% της έκδοσης κατευθύνθηκε σε διεθνείς επενδυτές.
Η διοίκηση της Quest Holdings διατήρησε θετικό τόνο, εκτιμώντας ότι η διψήφια ανάπτυξη στις υπηρεσίες πληροφορικής θα συνεχιστεί κατά το δεύτερο εξάμηνο.
Η τηλεδιάσκεψη της IDEAL διατήρησε θετικό τόνο, με τη διοίκηση να προβλέπει αύξηση εσόδων και συγκρίσιμου EBITDA κατά 8%-10% σε οργανική βάση το 2026, αύξηση συγκρίσιμων κερδών προ φόρων 12%-14% και αύξηση συγκρίσιμων καθαρών κερδών 17%-20%. Η διοίκηση χαρακτήρισε την εξαγορά της OHA ως ελκυστική επανεπένδυση στο υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο, μετά την αξιολόγηση εναλλακτικών ευκαιριών εξαγορών. Σε λειτουργικό επίπεδο, η δυναμική στον κλάδο της πληροφορικής παραμένει ισχυρή, ενώ η Μπάρμπα Στάθης αναμένει επιτάχυνση της κερδοφορίας στο δεύτερο εξάμηνο και η Attica προβλέπει αύξηση εσόδων και EBITDA κατά 7%-9% για το σύνολο του έτους.
Αναλυτικότερα ο Γενικός Δείκτης έκλεισε τη σημερινή (4/9) συνεδρίαση στις 2.701,38 μονάδες, καταγράφοντας άνοδο 0,37%. To υψηλό της ημέρας διαμορφώθηκε στις 2.707,31 μονάδες, ενώ το χαμηλό στις 2.684,41. Ο τζίρος ξεπέρασε τα 261 εκατ. ευρώ.
Ακόμα, ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με κέρδη 0,35% στις 6.914,78 μονάδες, ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης είχε απώλειες 0,09% στις 3.098,66 μονάδες και ο τραπεζικός δείκτης κινήθηκε ανοδικά στο +0,76% στις 3.211,29 μονάδες.
Στις τραπεζικές μετοχές, η Τράπεζα Πειραιώς σημείωσε κέρδη 1,44% στα 10,60 ευρώ, η Alpha Bank κινήθηκε καθοδικά κατά 1,22% στα 4,69 ευρώ, η Eurobank ενισχύθηκε κατά 1,20% στα 4,72 ευρώ και η Εθνική κατέγραψε κέρδη ύψους 1,01% στα 17,55 ευρώ.
Ανοδικά κινήθηκαν οι ΑΒΑΞ (+2,97%), Lamda Development (2,95%), ΕΛΠΕ (2,05%) και η Safe Bulkers (+2,96%).
Καθοδικά οι Bally’s Intralot (-1,44%), Allwyn (-1,10%), ΔΕΗ (-0,25%).
Aπόψε το βράδυ, η DBRS, θα ανακοινώσει την ετυμηγορία της για την ελληνική οικονομία. Ο καναδικός οίκος διατηρεί σήμερα την ελληνική οικονομία στη βαθμίδα BBB με σταθερές προοπτικές, δηλαδή ένα σκαλοπάτι πάνω από την είσοδο στην επενδυτική κατηγορία, μετά την τελευταία αξιολόγηση της 6ης Μαρτίου.
Το πακέτο μέτρων που αναμένεται να ανακοινώσει αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα €2,5 δισ. και θα υλοποιηθεί σε τέσσερις φάσεις έως το 2028. Το πακέτο θα συνδυάζει φορολογικές ελαφρύνσεις και μέτρα στήριξης εισοδήματος, ενώ η ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής για τις ενεργειακές δαπάνες δημιουργεί πρόσθετο δημοσιονομικό περιθώριο. Στα υπό εξέταση μέτρα περιλαμβάνονται φορολογικές παρεμβάσεις για αγρότες, οικογένειες και ελεύθερους επαγγελματίες, καθώς και κίνητρα για ομάδες φορολογικά συνεπών πολιτών.
Όσον αφορά τις εισηγμένες, η δυναμική των πωλήσεων της Jumbo παρέμεινε ισχυρή τον Αύγουστο, με τις πωλήσεις του ομίλου να αυξάνονται κατά 9% σε ετήσια βάση, συνεχίζοντας τη βελτίωση που καταγράφηκε τον Ιούλιο (+9%) και ανεβάζοντας την ανάπτυξη στο οκτάμηνο στο +5,8%. Η γεωγραφική εικόνα παραμένει θετική εκτός Ρουμανίας, με την Ελλάδα να καταγράφει αύξηση 11% τον Αύγουστο και 8% από την αρχή του έτους, την Κύπρο +9% και +6% αντίστοιχα, ενώ η Βουλγαρία συνεχίζει να πρωταγωνιστεί με +17% τον Αύγουστο και +14% στο οκτάμηνο. Το βασικό θετικό στοιχείο της ανακοίνωσης ήταν η διανομή έκτακτου μερίσματος €1 ανά μετοχή.
H Τράπεζα Πειραιώς επιβεβαίωσε ότι η Εθνική Ασφαλιστική τιμολόγησε την πρώτη της έκδοση μειωμένης εξασφάλισης ύψους €200 εκατ., η οποία περιλαμβάνει ομόλογο Tier 2 €100 εκατ. με επιτόκιο 5,25% και perpetual Restricted Tier 1 ομόλογο €100 εκατ. με επιτόκιο 6,875%. Οι προσφορές ξεπέρασαν τα €600 εκατ., υποδηλώνοντας υπερκάλυψη άνω των τριών φορές, ενώ πάνω από το 70% της έκδοσης κατευθύνθηκε σε διεθνείς επενδυτές.
Η διοίκηση της Quest Holdings διατήρησε θετικό τόνο, εκτιμώντας ότι η διψήφια ανάπτυξη στις υπηρεσίες πληροφορικής θα συνεχιστεί κατά το δεύτερο εξάμηνο.
Η τηλεδιάσκεψη της IDEAL διατήρησε θετικό τόνο, με τη διοίκηση να προβλέπει αύξηση εσόδων και συγκρίσιμου EBITDA κατά 8%-10% σε οργανική βάση το 2026, αύξηση συγκρίσιμων κερδών προ φόρων 12%-14% και αύξηση συγκρίσιμων καθαρών κερδών 17%-20%. Η διοίκηση χαρακτήρισε την εξαγορά της OHA ως ελκυστική επανεπένδυση στο υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο, μετά την αξιολόγηση εναλλακτικών ευκαιριών εξαγορών. Σε λειτουργικό επίπεδο, η δυναμική στον κλάδο της πληροφορικής παραμένει ισχυρή, ενώ η Μπάρμπα Στάθης αναμένει επιτάχυνση της κερδοφορίας στο δεύτερο εξάμηνο και η Attica προβλέπει αύξηση εσόδων και EBITDA κατά 7%-9% για το σύνολο του έτους.
Ήπια κέρδη στις διεθνείς αγορέςΟ Dow Jones υποχωρεί στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης της Wall Street, καθώς τα ισχυρότερα από τις προβλέψεις στοιχεία για την απασχόληση τον Αύγουστο ενίσχυσαν τις εκτιμήσεις ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ μπορεί να προχωρήσει σε αύξηση επιτοκίων στην επόμενη συνεδρίασή της.
Κατά την έναρξη της συνεδρίασης, ο δείκτης των 30 μεγαλύτερων αμερικανικών εταιρειών σημείωνε απώλειες 187 μονάδων ή 0,3%. Ο S&P 500 υποχωρούσε κατά 0,2%, ενώ ο Nasdaq κινούνταν κοντά στα επίπεδα της προηγούμενης συνεδρίασης.
Στις ευρωαγορές ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 κερδίζει 0,17%, ο γερμανικός Dax στη Φρανκφούρτη +0,25%, ο FTSE 100 +0,06%, ο γαλλικός CAC +0,03% και ο FTSE MIB στο Μιλάνο υποχωρεί 0,27%.
Πηγή: newmoney.gr
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