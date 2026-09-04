Χρηματιστήριο Αθηνών: Οι αγοραστές κράτησαν τον Γενικό Δείκτη πάνω από τις 2.700 μονάδες

Θετικό το τελικό πρόσημο για την ελληνική αγορά, παρά τις ενδοσυνεδριακές διακυμάνσεις – Στήριγμα από τα εταιρικά αποτελέσματα και την αποκλιμάκωση των αποδόσεων στα κρατικά ομόλογα