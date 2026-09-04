Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Ασπρόχωμα Μεσσηνίας, δείτε φωτογραφίες
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Μεσσηνία

Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Ασπρόχωμα Μεσσηνίας, δείτε φωτογραφίες

Κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με 9 οχήματα

Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Ασπρόχωμα Μεσσηνίας, δείτε φωτογραφίες
Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ασπρόχωμα Μεσσηνίας, σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με 9 οχήματα, ενώ από αέρος έχει κινητοποιηθεί ένα ελικόπτερο. Παράλληλα, στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.


Δείτε φωτογραφίες από το σημείο

Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Ασπρόχωμα Μεσσηνίας, δείτε φωτογραφίες
Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Ασπρόχωμα Μεσσηνίας, δείτε φωτογραφίες
Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Ασπρόχωμα Μεσσηνίας, δείτε φωτογραφίες
Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Ασπρόχωμα Μεσσηνίας, δείτε φωτογραφίες
Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Ασπρόχωμα Μεσσηνίας, δείτε φωτογραφίες

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