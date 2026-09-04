Οι ιδιωτικές Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) προσφέρουν όλα τα εφόδια στους νέους που θέλουν να μπουν άμεσα στην αγορά εργασίας και να εξελιχθούν επαγγελματικά.
Οριοθετήθηκε η φωτιά στους Πενταγιούς Φωκίδας
Οριοθετήθηκε η φωτιά στους Πενταγιούς Φωκίδας
Στο σημείο επκινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες, ομάδα πεζοπόρων, 5 οχήματα, 1 αεροσκάφος και 1 ελικόπτερο
Οριοθετήθηκε η φωτιά σε δασική έκταση στους Πενταγιούς Φωκίδας που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής.
Για την κατάσβεση επκινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες, με τη συνδρομή μίας ομάδας πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και πέντε πυροσβεστικών οχημάτων. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν επίσης ένα αεροσκάφος και ένα ελικόπτερο.
Παράλληλα, στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Για την κατάσβεση επκινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες, με τη συνδρομή μίας ομάδας πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και πέντε πυροσβεστικών οχημάτων. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν επίσης ένα αεροσκάφος και ένα ελικόπτερο.
Παράλληλα, στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
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