Οριοθετήθηκε η φωτιά στους Πενταγιούς Φωκίδας
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Φωκίδα

Οριοθετήθηκε η φωτιά στους Πενταγιούς Φωκίδας

Στο σημείο επκινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες, ομάδα πεζοπόρων, 5 οχήματα, 1 αεροσκάφος και 1 ελικόπτερο

Οριοθετήθηκε η φωτιά στους Πενταγιούς Φωκίδας
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Οριοθετήθηκε η φωτιά σε δασική έκταση στους Πενταγιούς Φωκίδας που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής.

Για την κατάσβεση επκινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες, με τη συνδρομή μίας ομάδας πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και πέντε πυροσβεστικών οχημάτων. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν επίσης ένα αεροσκάφος και ένα ελικόπτερο.

Παράλληλα, στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
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