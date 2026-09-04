Οι ιδιωτικές Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) προσφέρουν όλα τα εφόδια στους νέους που θέλουν να μπουν άμεσα στην αγορά εργασίας και να εξελιχθούν επαγγελματικά.
Κοινή άσκηση έρευνας και διάσωσης Ελλάδας - Κύπρου στην κυπριακή ΑΟΖ
Κοινή άσκηση έρευνας και διάσωσης Ελλάδας - Κύπρου στην κυπριακή ΑΟΖ
Τον συντονισμό της δραστηριότητας είχε το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΚΣΕΔ) στη Λάρνακα
Κοινή άσκηση έρευνας και διάσωσης πραγματοποίησαν σήμερα Ελλάδα και Κύπρος, με τη συμμετοχή εναέριων και ναυτικών μέσων των δύο χωρών.
Η άσκηση, με την ονομασία «ΣΑΛΑΜΙΣ 03/26», διεξήχθη σε θαλάσσια περιοχή εντός της ζώνης ευθύνης έρευνας και διάσωσης της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Τον συντονισμό της δραστηριότητας είχε το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΚΣΕΔ) στη Λάρνακα, σε συνεργασία με τις αρμόδιες στρατιωτικές αρχές της Ελλάδας και της Κύπρου.
Κατά την άσκηση δοκιμάστηκαν οι διαδικασίες συνεργασίας και άμεσης ανταπόκρισης των πληρωμάτων σε περιστατικό κινδύνου στη θάλασσα. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον συντονισμό των πλωτών και εναέριων μέσων, καθώς και στην ασφαλή περισυλλογή και μεταφορά προσώπων που χρειάζονται βοήθεια.
Η «ΣΑΛΑΜΙΣ 03/26» αποτελεί την τρίτη κοινή δραστηριότητα έρευνας και διάσωσης Κύπρου και Ελλάδας για το 2026.
Τον Μάρτιο είχε πραγματοποιηθεί η «ΣΑΛΑΜΙΣ 01/26», με τη συμμετοχή της ελληνικής φρεγάτας «Κίμων» και ελικοπτέρων της 460 Μοίρας Έρευνας και Διάσωσης της Εθνικής Φρουράς και της Μονάδας Αεροπορικών Επιχειρήσεων της κυπριακής Αστυνομίας.
Ακολούθησε, από τις 30 Μαρτίου έως τις 7 Απριλίου, η «ΣΑΛΑΜΙΣ 02/26», στην οποία πήραν μέρος οι φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά», κυπριακά ελικόπτερα και η ειδική ομάδα αεροδιακομιδών MEDEVAC της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων.
Οι συγκεκριμένες ασκήσεις εντάσσονται στη διακρατική συμφωνία Ελλάδας και Κυπριακής Δημοκρατίας για θέματα έρευνας και διάσωσης.
Η άσκηση, με την ονομασία «ΣΑΛΑΜΙΣ 03/26», διεξήχθη σε θαλάσσια περιοχή εντός της ζώνης ευθύνης έρευνας και διάσωσης της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Τον συντονισμό της δραστηριότητας είχε το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΚΣΕΔ) στη Λάρνακα, σε συνεργασία με τις αρμόδιες στρατιωτικές αρχές της Ελλάδας και της Κύπρου.
Κατά την άσκηση δοκιμάστηκαν οι διαδικασίες συνεργασίας και άμεσης ανταπόκρισης των πληρωμάτων σε περιστατικό κινδύνου στη θάλασσα. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον συντονισμό των πλωτών και εναέριων μέσων, καθώς και στην ασφαλή περισυλλογή και μεταφορά προσώπων που χρειάζονται βοήθεια.
Η «ΣΑΛΑΜΙΣ 03/26» αποτελεί την τρίτη κοινή δραστηριότητα έρευνας και διάσωσης Κύπρου και Ελλάδας για το 2026.
Η τρίτη άσκηση «ΣΑΛΑΜΙΣ» του 2026
Τον Μάρτιο είχε πραγματοποιηθεί η «ΣΑΛΑΜΙΣ 01/26», με τη συμμετοχή της ελληνικής φρεγάτας «Κίμων» και ελικοπτέρων της 460 Μοίρας Έρευνας και Διάσωσης της Εθνικής Φρουράς και της Μονάδας Αεροπορικών Επιχειρήσεων της κυπριακής Αστυνομίας.
Ακολούθησε, από τις 30 Μαρτίου έως τις 7 Απριλίου, η «ΣΑΛΑΜΙΣ 02/26», στην οποία πήραν μέρος οι φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά», κυπριακά ελικόπτερα και η ειδική ομάδα αεροδιακομιδών MEDEVAC της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων.
Οι συγκεκριμένες ασκήσεις εντάσσονται στη διακρατική συμφωνία Ελλάδας και Κυπριακής Δημοκρατίας για θέματα έρευνας και διάσωσης.
Στόχος είναι η διατήρηση υψηλού βαθμού επιχειρησιακής ετοιμότητας και η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στην Ανατολική Μεσόγειο.
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