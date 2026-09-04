Κοινή άσκηση έρευνας και διάσωσης Ελλάδας - Κύπρου στην κυπριακή ΑΟΖ
ΕΛΛΑΔΑ
Κύπρος Ελλάδα Άσκηση διάσωσης

Κοινή άσκηση έρευνας και διάσωσης Ελλάδας - Κύπρου στην κυπριακή ΑΟΖ

Τον συντονισμό της δραστηριότητας είχε το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΚΣΕΔ) στη Λάρνακα

Κοινή άσκηση έρευνας και διάσωσης Ελλάδας - Κύπρου στην κυπριακή ΑΟΖ
Μανώλης Καλατζής
Κοινή άσκηση έρευνας και διάσωσης πραγματοποίησαν σήμερα Ελλάδα και Κύπρος, με τη συμμετοχή εναέριων και ναυτικών μέσων των δύο χωρών.

Η άσκηση, με την ονομασία «ΣΑΛΑΜΙΣ 03/26», διεξήχθη σε θαλάσσια περιοχή εντός της ζώνης ευθύνης έρευνας και διάσωσης της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Τον συντονισμό της δραστηριότητας είχε το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΚΣΕΔ) στη Λάρνακα, σε συνεργασία με τις αρμόδιες στρατιωτικές αρχές της Ελλάδας και της Κύπρου.

Κατά την άσκηση δοκιμάστηκαν οι διαδικασίες συνεργασίας και άμεσης ανταπόκρισης των πληρωμάτων σε περιστατικό κινδύνου στη θάλασσα. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον συντονισμό των πλωτών και εναέριων μέσων, καθώς και στην ασφαλή περισυλλογή και μεταφορά προσώπων που χρειάζονται βοήθεια.

Κοινή άσκηση έρευνας και διάσωσης Ελλάδας - Κύπρου στην κυπριακή ΑΟΖ


Η τρίτη άσκηση «ΣΑΛΑΜΙΣ» του 2026

Η «ΣΑΛΑΜΙΣ 03/26» αποτελεί την τρίτη κοινή δραστηριότητα έρευνας και διάσωσης Κύπρου και Ελλάδας για το 2026.
Τον Μάρτιο είχε πραγματοποιηθεί η «ΣΑΛΑΜΙΣ 01/26», με τη συμμετοχή της ελληνικής φρεγάτας «Κίμων» και ελικοπτέρων της 460 Μοίρας Έρευνας και Διάσωσης της Εθνικής Φρουράς και της Μονάδας Αεροπορικών Επιχειρήσεων της κυπριακής Αστυνομίας.

Κλείσιμο
Κοινή άσκηση έρευνας και διάσωσης Ελλάδας - Κύπρου στην κυπριακή ΑΟΖ

Ακολούθησε, από τις 30 Μαρτίου έως τις 7 Απριλίου, η «ΣΑΛΑΜΙΣ 02/26», στην οποία πήραν μέρος οι φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά», κυπριακά ελικόπτερα και η ειδική ομάδα αεροδιακομιδών MEDEVAC της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων.
Οι συγκεκριμένες ασκήσεις εντάσσονται στη διακρατική συμφωνία Ελλάδας και Κυπριακής Δημοκρατίας για θέματα έρευνας και διάσωσης.

Κοινή άσκηση έρευνας και διάσωσης Ελλάδας - Κύπρου στην κυπριακή ΑΟΖ


Στόχος είναι η διατήρηση υψηλού βαθμού επιχειρησιακής ετοιμότητας και η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στην Ανατολική Μεσόγειο.
Μανώλης Καλατζής

Thema Insights

Νέο μεταλλείο Σκουριών: Ένα έργο που επαναπροσδιορίζει το παραγωγικό μοντέλο της Ελλάδας

Η μετάβαση της εμβληματικής επένδυσης σε παραγωγική λειτουργία, αναδεικνύει ένα νέο πρότυπο βιομηχανικής ανάπτυξης, όπου οι κρίσιμες πρώτες ύλες, η τεχνολογική καινοτομία και η υπεύθυνη λειτουργία, δημιουργούν ισχυρή εθνική αξία

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης