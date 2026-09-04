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Δύο συλλήψεις στην Ξάνθη μετά από ληστεία, τους έπιασαν με τα κλοπιμαία στα χέρια
Δύο συλλήψεις στην Ξάνθη μετά από ληστεία, τους έπιασαν με τα κλοπιμαία στα χέρια
Οι δύο δράστες άρπαξαν τσαντάκι με προσωπικά αντικείμενα από άνδρα – Βρέθηκαν στην κατοχή τους μαχαίρι, κουκούλα full face και τα κλοπιμαία
Συνελήφθησαν σήμερα το πρωί στην Ξάνθη ένας άνδρας και μια γυναίκα σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για ληστεία, παράβαση του νόμου περί όπλων, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων και απείθεια κατά περίπτωση.
Οι συλλήψεις έγιναν από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης του Αστυνομικού Τμήματος Ξάνθης.
Άμεσα οι παραπάνω αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν τους δράστες, οι οποίοι αντιστάθηκαν κατά τη σύλληψή τους, ενώ στην κατοχή τους βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν ένα πτυσσόμενο μαχαίρι, μία κουκούλα (τύπου full face) και τα αφαιρεθέντα αντικείμενα τα οποία θα αποδοθούν στον παθόντα, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ξάνθης.
Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ξάνθης, ενώ την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ξάνθης.
Οι συλλήψεις έγιναν από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης του Αστυνομικού Τμήματος Ξάνθης.
Είχαν ληστέψει άνδραΑναλυτικότερα, χθες το βράδυ στην Ξάνθη, οι δύο δράστες ενεργώντας από κοινού αφαίρεσαν με χρήση σωματικής βίας από ημεδαπό παθόντα ένα τσαντάκι με προσωπικά έγγραφα, ένα κινητό τηλέφωνο και μία τραπεζική κάρτα και τράπηκαν σε φυγή.
Άμεσα οι παραπάνω αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν τους δράστες, οι οποίοι αντιστάθηκαν κατά τη σύλληψή τους, ενώ στην κατοχή τους βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν ένα πτυσσόμενο μαχαίρι, μία κουκούλα (τύπου full face) και τα αφαιρεθέντα αντικείμενα τα οποία θα αποδοθούν στον παθόντα, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ξάνθης.
Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ξάνθης, ενώ την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ξάνθης.
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