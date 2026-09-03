Καινοτόμα φάρμακα με το σταγονόμετρο για τους ασθενείς: Μεγάλες οι καθυστερήσεις του Ταμείου Καινοτομίας

Η καινοτομία στα φάρμακα στην Ελλάδα βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο, λόγω των πολύ υψηλών clawbacks και της καθυστέρησης του Ταμείου Καινοτομίας - Οι φαρμακευτικές προειδοποιούν για αποσύρσεις φαρμάκων και περιορισμό της πρόσβασης των ασθενών σε νέες θεραπείες