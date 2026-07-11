Μελέτη: Η επένδυση στα καινοτόμα φάρμακα επιστρέφει έως και πενταπλάσια αξία στην οικονομία – Τα οφέλη για την Ελλάδα
Μελέτη: Η επένδυση στα καινοτόμα φάρμακα επιστρέφει έως και πενταπλάσια αξία στην οικονομία – Τα οφέλη για την Ελλάδα
Τα καινοτόμα φάρμακα μειώνουν τη θνητότητα και τις νοσηλείες, αλλά και την ανάγκη φροντίδας των ασθενών από τις οικογένειές τους
Τον σημαντικό αντίκτυπο της φαρμακευτικής καινοτομίας στο σύστημα υγείας και την κοινωνία αποτυπώνει μία νέα μελέτη που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Φαρμακευτικών Βιομηχανιών και Ενώσεων (EFPIA), επιβεβαιώνοντας τις αγωνιώδεις εκκλήσεις επιστημόνων, επαγγελματιών υγείας και φαρμακευτικών εταιριών για την περαιτέρω στήριξη της καινοτομίας και την έμπρακτη αναγνώριση της αξίας αλλά και του πολλαπλασιαστικού οφέλους της από τις δημόσιες πολιτικές υγείας.
Η μελέτη, η οποία εκπονήθηκε από το Ινστιτούτο WifOR σε συνεργασία με τον καθηγητή Οικονομικών του Πανεπιστημίου Columbia, Frank R. Lichtenberg, εξετάζει τον αντίκτυπο της φαρμακευτικής καινοτομίας στη θνησιμότητα και στη χρήση των νοσοκομειακών υπηρεσιών και ποσοτικοποιεί τις οικονομικές αποδόσεις σε τρεις βασικούς θεραπευτικούς τομείς (ογκολογία, πνευμονολογία, μεταβολικά νοσήματα) σε 29 ευρωπαϊκές χώρες, για την περίοδο 2014–2022.
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Η μελέτη, η οποία εκπονήθηκε από το Ινστιτούτο WifOR σε συνεργασία με τον καθηγητή Οικονομικών του Πανεπιστημίου Columbia, Frank R. Lichtenberg, εξετάζει τον αντίκτυπο της φαρμακευτικής καινοτομίας στη θνησιμότητα και στη χρήση των νοσοκομειακών υπηρεσιών και ποσοτικοποιεί τις οικονομικές αποδόσεις σε τρεις βασικούς θεραπευτικούς τομείς (ογκολογία, πνευμονολογία, μεταβολικά νοσήματα) σε 29 ευρωπαϊκές χώρες, για την περίοδο 2014–2022.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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