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ΟΠΕΚΕΠΕ: Καταδικάστηκαν 19 κατηγορούμενοι για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων στην Κρήτη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Καταδικάστηκαν 19 κατηγορούμενοι για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων στην Κρήτη
O εντεταλμένος Ευρωπαίος Εισαγγελέας, Διονύσης Μουζάκης είχε ζητήσει την ενοχή και των 22 κατηγορουμένων της υπόθεσης
Την ενοχή 19 εκ' των 22 κατηγορουμένων σε μεγάλη υπόθεση παράνομων κοινοτικών επιδοτήσεων στην Κρήτη αποφάσισε πριν από λίγο το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών. Η υπόθεση αφορά τη χορήγηση επιδοτήσεων σε πρόσωπα από την Κρήτη, τα οποία εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες ή μισθωτές εκτάσεων σε απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, μεταξύ άλλων στην Άνδρο, την Κάσο, την Κάλυμνο, τη Νίσυρο, την Καστοριά και τη Φλώρινα.
Συγκεκριμένα, για τους 14 από τους 19 καταδικασθέντες, οι οποίοι κρίθηκαν ένοχοι ως φυσικοί αυτουργοί, το δικαστήριο επέβαλε ποινές φυλάκισης από ένα έως δύο έτη, με τριετή αναστολή. Σύμφωνα με την υπόθεση, τα ποσά των επιχορηγήσεων που είχαν λάβει κυμαίνονταν από 25.000 έως 85.000 ευρώ.
Για τους πέντε που καταδικάστηκαν ως απλοί συνεργοί, σε έναν επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης ενός έτους με αναστολή, ενώ στους υπόλοιπους τέσσερις επιβλήθηκαν χρηματικές ποινές, ύψους από 8.500 έως 11.000 ευρώ. Παράλληλα, το δικαστήριο, κατά πλειοψηφία, αναγνώρισε σε 18 από τους 19 καταδικασθέντες το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου.
Νωρίτερα, ο εντεταλμένος Ευρωπαίος Εισαγγελέας, Διονύσης Μουζάκης, αγορεύοντας στη δίκη είχε ζητήσει την ενοχή και των 22 κατηγορουμένων της υπόθεσης. Κατά την αγόρευσή του ο κ. Μουζάκης υποστήριξε ότι από την αποδεικτική διαδικασία δεν προέκυψε πραγματική αγροτική δραστηριότητα από την πλευρά των κατηγορουμένων, ικανή να δικαιολογήσει την καταβολή των ενισχύσεων.
Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο εισαγγελέας, οι εκτάσεις που εμφανίζονταν στις δηλώσεις βρίσκονταν σε μεγάλη απόσταση από τον τόπο κατοικίας των ενδιαφερομένων, ενώ δεν διαπιστώθηκε μεταφορά του ζωικού τους κεφαλαίου στις συγκεκριμένες περιοχές ούτε η πραγματοποίηση των απαιτούμενων αγροτικών εργασιών.
Ακόμη, ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας έκανε ειδική αναφορά στους πρώτους 16 κατηγορουμένους, υποστηρίζοντας ότι υπέβαλαν ψευδείς δηλώσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες εκτάσεων που, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, δεν τους ανήκαν.
Συγκεκριμένα, για τους 14 από τους 19 καταδικασθέντες, οι οποίοι κρίθηκαν ένοχοι ως φυσικοί αυτουργοί, το δικαστήριο επέβαλε ποινές φυλάκισης από ένα έως δύο έτη, με τριετή αναστολή. Σύμφωνα με την υπόθεση, τα ποσά των επιχορηγήσεων που είχαν λάβει κυμαίνονταν από 25.000 έως 85.000 ευρώ.
Για τους πέντε που καταδικάστηκαν ως απλοί συνεργοί, σε έναν επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης ενός έτους με αναστολή, ενώ στους υπόλοιπους τέσσερις επιβλήθηκαν χρηματικές ποινές, ύψους από 8.500 έως 11.000 ευρώ. Παράλληλα, το δικαστήριο, κατά πλειοψηφία, αναγνώρισε σε 18 από τους 19 καταδικασθέντες το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου.
Νωρίτερα, ο εντεταλμένος Ευρωπαίος Εισαγγελέας, Διονύσης Μουζάκης, αγορεύοντας στη δίκη είχε ζητήσει την ενοχή και των 22 κατηγορουμένων της υπόθεσης. Κατά την αγόρευσή του ο κ. Μουζάκης υποστήριξε ότι από την αποδεικτική διαδικασία δεν προέκυψε πραγματική αγροτική δραστηριότητα από την πλευρά των κατηγορουμένων, ικανή να δικαιολογήσει την καταβολή των ενισχύσεων.
Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο εισαγγελέας, οι εκτάσεις που εμφανίζονταν στις δηλώσεις βρίσκονταν σε μεγάλη απόσταση από τον τόπο κατοικίας των ενδιαφερομένων, ενώ δεν διαπιστώθηκε μεταφορά του ζωικού τους κεφαλαίου στις συγκεκριμένες περιοχές ούτε η πραγματοποίηση των απαιτούμενων αγροτικών εργασιών.
Ακόμη, ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας έκανε ειδική αναφορά στους πρώτους 16 κατηγορουμένους, υποστηρίζοντας ότι υπέβαλαν ψευδείς δηλώσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες εκτάσεων που, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, δεν τους ανήκαν.
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