Εκτροπή αυτοκινήτου στη Βασιλίσσης Σοφίας: Χτύπησε σε κολόνα, βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο Βασιλίσσης Σοφίας

Εκτροπή αυτοκινήτου στη Βασιλίσσης Σοφίας: Χτύπησε σε κολόνα, βίντεο

Διεκόπη η κυκλοφορία στην αριστερή λωρίδα

Εκτροπή αυτοκινήτου στη Βασιλίσσης Σοφίας: Χτύπησε σε κολόνα, βίντεο
Σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού επί της Βασιλίσσης Σοφίας έπεσε το απόγευμα της Τρίτης ένα ΙΧ αυτοκίνητο, το οποίο εξετράπη της πορείας του, με συνέπεια να διακοπεί η κυκλοφορία σε τμήμα της αριστερής λωρίδας.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο ύψος του ΝΙΜΤΣ, λίγο μετά την οδό Μπένση, στο ρεύμα προς Αθήνα. Στο σημείο κλήθηκε ΕΚΑΒ, όμως δεν διαπιστώθηκε τραυματισμός εμπλεκόμενου.

Thema Insights

Telekom: Digital Optimism στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης

Η Telekom επενδύει σε μια προσέγγιση όπου η Τεχνητή Νοημοσύνη γίνεται πιο προσβάσιμη και χρήσιμη στην καθημερινότητα.

IdEF: Το Γαλλικό Κολλέγιο που φέρνει τη δημόσια γαλλική εκπαίδευση στην Ελλάδα

Με πάνω από 30 χρόνια συνεχή και συνεπή παρουσία στην εκπαίδευση, το IdEF φέρνει την ακαδημαϊκή εμπειρία ενός δημόσιου γαλλικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα, χωρίς να χρειάζεται κανείς να μετακομίσει στο εξωτερικό.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης