Η πιο σημαντική ρουτίνα δεν είναι αυτή που οδηγεί στον ύπνο. Είναι εκείνη που κάνει ένα παιδί να νιώθει ασφαλές.
Εκτροπή αυτοκινήτου στη Βασιλίσσης Σοφίας: Χτύπησε σε κολόνα, βίντεο
Εκτροπή αυτοκινήτου στη Βασιλίσσης Σοφίας: Χτύπησε σε κολόνα, βίντεο
Διεκόπη η κυκλοφορία στην αριστερή λωρίδα
Σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού επί της Βασιλίσσης Σοφίας έπεσε το απόγευμα της Τρίτης ένα ΙΧ αυτοκίνητο, το οποίο εξετράπη της πορείας του, με συνέπεια να διακοπεί η κυκλοφορία σε τμήμα της αριστερής λωρίδας.
Το περιστατικό σημειώθηκε στο ύψος του ΝΙΜΤΣ, λίγο μετά την οδό Μπένση, στο ρεύμα προς Αθήνα. Στο σημείο κλήθηκε ΕΚΑΒ, όμως δεν διαπιστώθηκε τραυματισμός εμπλεκόμενου.
Το περιστατικό σημειώθηκε στο ύψος του ΝΙΜΤΣ, λίγο μετά την οδό Μπένση, στο ρεύμα προς Αθήνα. Στο σημείο κλήθηκε ΕΚΑΒ, όμως δεν διαπιστώθηκε τραυματισμός εμπλεκόμενου.
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