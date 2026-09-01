Συνελήφθη στη Λαμία φυγόποινος που διωκόταν με συνολικές ποινές 120 ετών
ΕΛΛΑΔΑ
Λαμία Φυγόποινος

Συνελήφθη στη Λαμία φυγόποινος που διωκόταν με συνολικές ποινές 120 ετών

Συνελήφθη για απάτες και πλαστογραφίες

Συνελήφθη στη Λαμία φυγόποινος που διωκόταν με συνολικές ποινές 120 ετών
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Στη σύλληψη ενός άνδρα, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσαν δεκάδες δικαστικές αποφάσεις, διατάξεις και εντάλματα σύλληψης, προχώρησαν οι Αρχές στη Λαμία.

Σε βάρος του εκκρεμούσαν τέσσερις διατάξεις του Προέδρου Εφετών Θεσσαλονίκης, καθώς και έξι εντάλματα σύλληψης του Προέδρου Εφετών Θεσσαλονίκης και ανακριτών των Ειδικών Τμημάτων Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης.

Παράλληλα, σε βάρος του υπήρχαν 24 καταδικαστικές αποφάσεις από Μονομελή και Τριμελή Πλημμελειοδικεία Θεσσαλονίκης, το Τριμελές Εφετείο Θεσσαλονίκης, Μονομελή και Τριμελή Εφετεία Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, καθώς και τον Άρειο Πάγο. Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι αποφάσεις αφορούν ποινές κάθειρξης και φυλάκισης συνολικής διάρκειας 120 ετών.

Ο συλληφθείς είχε καταδικαστεί για αδικήματα που αφορούν απάτη, πλαστογραφία, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί φοροδιαφυγής και δημοσίων εσόδων.

Μετά τη σύλληψή του, ο άνδρας αναμένεται να οδηγηθεί στις αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές για την περαιτέρω εξέλιξη της υπόθεσης.
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