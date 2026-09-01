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Φωτιά σε λεωφορείο στην Αθηνών - Σουνίου: Καταστράφηκε ολοσχερώς το όχημα, δείτε βίντεο
Φωτιά σε λεωφορείο στην Αθηνών - Σουνίου: Καταστράφηκε ολοσχερώς το όχημα, δείτε βίντεο
Ο οδηγός και ο συνοδηγός κατάφεραν να απομακρυνθούν έγκαιρα με ασφάλεια
Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης (1/9) σε σχολικό λεωφορείο επί της Λεωφόρου Αθηνών - Σουνίου, στον Δήμο Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, με αποτέλεσμα το όχημα να καταστραφεί ολοσχερώς.
Στο σχολικό δεν υπήρχαν επιβαίνοντες μαθητές, ενώ ο οδηγός και ο συνοδηγός κατάφεραν να απομακρυνθούν έγκαιρα με ασφάλεια, σύμφωνα με το Orange Press.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα.
Δείτε βίντεο από το σημείο:
Στο σχολικό δεν υπήρχαν επιβαίνοντες μαθητές, ενώ ο οδηγός και ο συνοδηγός κατάφεραν να απομακρυνθούν έγκαιρα με ασφάλεια, σύμφωνα με το Orange Press.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα.
Δείτε βίντεο από το σημείο:
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