Φωτιά σε λεωφορείο στην Αθηνών - Σουνίου: Καταστράφηκε ολοσχερώς το όχημα, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά Λεωφόρος Αθηνών -Σουνίου Λεωφορείο

Φωτιά σε λεωφορείο στην Αθηνών - Σουνίου: Καταστράφηκε ολοσχερώς το όχημα, δείτε βίντεο

Ο οδηγός και ο συνοδηγός κατάφεραν να απομακρυνθούν έγκαιρα με ασφάλεια

Φωτιά σε λεωφορείο στην Αθηνών - Σουνίου: Καταστράφηκε ολοσχερώς το όχημα, δείτε βίντεο
4 ΣΧΟΛΙΑ
Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης (1/9) σε σχολικό λεωφορείο επί της Λεωφόρου Αθηνών - Σουνίου, στον Δήμο Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, με αποτέλεσμα το όχημα να καταστραφεί ολοσχερώς.

​Στο σχολικό δεν υπήρχαν επιβαίνοντες μαθητές, ενώ ο οδηγός και ο συνοδηγός κατάφεραν να απομακρυνθούν έγκαιρα με ασφάλεια, σύμφωνα με το Orange Press.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα.

Δείτε βίντεο από το σημείο:

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