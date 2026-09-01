Το συγκινητικό «ευχαριστώ» του πατέρα της 12χρονης από την Νέα Υόρκη που χειρουργήθηκε για όγκο στην Ελλάδα: Θα είμαστε ευγνώμονες στο ΕΣΥ για όλη μας τη ζωή

Το σπουδαιότερο σύστημα υγείας δεν είναι απλώς εκείνο που διαθέτει τους καλύτερους γιατρούς ή τον πιο προηγμένο εξοπλισμό. Είναι εκείνο στο οποίο οι γιατροί επικοινωνούν, οι ειδικοί συνεργάζονται, τα τμήματα εμπιστεύονται το ένα το άλλο και όλοι κατανοούν ότι αποτελούν μέρος κάτι μεγαλύτερου από τον καθένα ξεχωριστά», αναφέρει μεταξύ άλλων στον επιστολή του.



Αναλυτικά το «ευχαριστώ» της οικογένειας στο ΕΣΥ: