Ανήλικοι χτύπησαν και λήστεψαν ηλικιωμένο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης
Ανήλικοι χτύπησαν και λήστεψαν ηλικιωμένο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης
Οι δράστες αποπειράθηκαν να ληστέψουν έναν ακόμη άνδρα - Πρόκειται για τρεις Ρομά ηλικίας 14, 15 και 17 ετών και έναν 17χρονο Αιγύπτιο
Τέσσερις ανήλικοι συνελήφθησαν τα ξημερώματα της Δευτέρας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης καθώς λήστεψαν ηλικιωμένο και αποπειράθηκαν να ληστέψουν έναν ακόμα άνδρα.
Πρόκειται για τρεις Ρομά ηλικίας 14, 15 και 17 ετών και έναν 17χρονο Αιγύπτιο.
Οι τέσσερις ανήλικοι κατηγορούνται ότι κινούμενοι στο κέντρο της πόλης προσέγγισαν έναν 42χρονο και με την απειλή σωματικής βίας αποπειράθηκαν να του αφαιρέσουν χρήματα και κινητό τηλέφωνο.
Λίγο αργότερα, στο παραλιακό μέτωπο, προσέγγισαν έναν 71χρονο και με τη χρήση σωματικής βίας του αφαίρεσαν ένα τσαντάκι που περιείχε χρηματικό ποσό 750 ευρώ, δύο κινητά τηλέφωνα και προσωπικά του έγγραφα, ενώ τον τραυμάτισαν ελαφρά, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί σε εφημερεύον νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.
Σε βάρος των τεσσάρων ανηλίκων σχηματίσθηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου για ληστεία κατά συναυτουργία και θα οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα.
Πρόκειται για τρεις Ρομά ηλικίας 14, 15 και 17 ετών και έναν 17χρονο Αιγύπτιο.
Οι τέσσερις ανήλικοι κατηγορούνται ότι κινούμενοι στο κέντρο της πόλης προσέγγισαν έναν 42χρονο και με την απειλή σωματικής βίας αποπειράθηκαν να του αφαιρέσουν χρήματα και κινητό τηλέφωνο.
Λίγο αργότερα, στο παραλιακό μέτωπο, προσέγγισαν έναν 71χρονο και με τη χρήση σωματικής βίας του αφαίρεσαν ένα τσαντάκι που περιείχε χρηματικό ποσό 750 ευρώ, δύο κινητά τηλέφωνα και προσωπικά του έγγραφα, ενώ τον τραυμάτισαν ελαφρά, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί σε εφημερεύον νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.
Σε βάρος των τεσσάρων ανηλίκων σχηματίσθηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου για ληστεία κατά συναυτουργία και θα οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα.
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