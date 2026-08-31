Θεσσαλονίκη: Κακουργηματική δίωξη στον 38χρονο που πυροβόλησε μέσα σε ψιλικατζίδικο
Θεσσαλονίκη: Κακουργηματική δίωξη στον 38χρονο που πυροβόλησε μέσα σε ψιλικατζίδικο
Έλαβε προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσει την υπεράσπισή του και μέχρι τότε θα παραμείνει υπό κράτηση
Κακουργηματική δίωξη άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του 38χρονου που εισέβαλε με καραμπίνα και ξεκίνησε να πυροβολεί μέσα σε κατάστημα καφέ - ψιλικών, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
Ο κατηγορούμενος διώκεται για ληστρική κλοπή, άσκοπους πυροβολισμούς, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Μετά τη δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος του παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον ανακριτή. Ο ίδιος έλαβε προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσει την υπεράσπισή του και μέχρι τότε θα παραμείνει υπό κράτηση.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος φέρεται να υποστήριξε προανακριτικά ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ και ότι έδρασε με αυτόν τον τρόπο επειδή θίχτηκε ο εγωισμός του καθώς τον κατηγόρησαν ότι έκλεψε ένα μπουκάλι ουίσκι από το κατάστημα, πράξη την οποία αρνείται και ύστερα τον έδιωξαν.
Υπενθυμίζεται ότι όλα ξεκίνησαν όταν ο 38χρονος εισήλθε στο κατάστημα και με απειλή χρήσης βίας, αφαίρεσε ένα μπουκάλι ουίσκι. Τότε παρενέβη πελάτης του μαγαζιού και έτσι το προϊόν επανακτήθηκε και ο άντρας εγκατέλειψε το κατάστημα.
Μετά από σύντομο χρονικό διάστημα όμως, ο 38χρονος επέστρεψε έχοντας στην κατοχή του κοντόκανη καραμπίνα που είχε αποκρύψει σε ζακέτα, αναζητώντας το άτομο που παρενέβη. Όταν αντιλήφθηκε ότι δε βρισκόταν στο σημείο, πυροβόλησε δύο φορές στην οροφή, χωρίς να προκύψει τραυματισμός και τράπηκε σε φυγή.
Άμεσα κινητοποιήθηκαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. που κατάφεραν να τον εντοπίσουν, έπειτα από επισταμένες αναζητήσεις, και να τον συλλάβουν.
Ο κατηγορούμενος διώκεται για ληστρική κλοπή, άσκοπους πυροβολισμούς, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Μετά τη δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος του παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον ανακριτή. Ο ίδιος έλαβε προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσει την υπεράσπισή του και μέχρι τότε θα παραμείνει υπό κράτηση.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος φέρεται να υποστήριξε προανακριτικά ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ και ότι έδρασε με αυτόν τον τρόπο επειδή θίχτηκε ο εγωισμός του καθώς τον κατηγόρησαν ότι έκλεψε ένα μπουκάλι ουίσκι από το κατάστημα, πράξη την οποία αρνείται και ύστερα τον έδιωξαν.
Υπενθυμίζεται ότι όλα ξεκίνησαν όταν ο 38χρονος εισήλθε στο κατάστημα και με απειλή χρήσης βίας, αφαίρεσε ένα μπουκάλι ουίσκι. Τότε παρενέβη πελάτης του μαγαζιού και έτσι το προϊόν επανακτήθηκε και ο άντρας εγκατέλειψε το κατάστημα.
Μετά από σύντομο χρονικό διάστημα όμως, ο 38χρονος επέστρεψε έχοντας στην κατοχή του κοντόκανη καραμπίνα που είχε αποκρύψει σε ζακέτα, αναζητώντας το άτομο που παρενέβη. Όταν αντιλήφθηκε ότι δε βρισκόταν στο σημείο, πυροβόλησε δύο φορές στην οροφή, χωρίς να προκύψει τραυματισμός και τράπηκε σε φυγή.
Άμεσα κινητοποιήθηκαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. που κατάφεραν να τον εντοπίσουν, έπειτα από επισταμένες αναζητήσεις, και να τον συλλάβουν.
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