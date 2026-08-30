Είναι σε καταστολή με κατάγματα στο κεφάλι ο 27χρονος από τα Γιαννιτσά, λέει ο πατέρας του
Είναι σε καταστολή με κατάγματα στο κεφάλι ο 27χρονος από τα Γιαννιτσά, λέει ο πατέρας του
Ο νεαρός νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου
Κακουργηματική δίωξη σε βάρος του 26χρονου, ο οποίος τα ξημερώματα του Σαββάτου (29/8) τραυμάτισε σοβαρά έναν 27χρονο μετά από καβγά που φέρεται να ξεκίνησε μέσα σε κατάστημα στα Γιαννιτσά κατέληξε σε άγριο ξυλοδαρμό στο κέντρο της πόλης. Ο πατέρας του 27χρονου αναφέρει πως ο γιος του δεν έχει ξεπεράσει τον κίνδυνο και έχει κατάγματα στο κεφάλι.
Ο νεαρός νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης. «Δεν ξέφυγε τον κίνδυνο είναι σε καταστολή, δύο τρία κατάγματα στο κεφάλι. Δεν ξέρω τίποτα. Μόνο η αστυνομία γνωρίζει γιατί έτυχε να ήταν εκεί. Πρέπει να περάσουν κάποιες ώρες, κάποιες ημέρες να δούμε τι θα μας πούνε», είπε ο πατέρας του 27χρονου στο MEGA.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η ένταση μεταξύ των δύο ανδρών άρχισε μέσα στο μαγαζί, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστά τα αίτια που προκάλεσαν το επεισόδιο. Στη συνέχεια, η αντιπαράθεση μεταφέρθηκε εκτός καταστήματος και το περιστατικό εξελίχθηκε στην οδό Πλαστήρα, στο κέντρο των Γιαννιτσών.
Το θύμα βρισκόταν μαζί με μία γυναίκα, (πιθανότατα σύντροφό του), ενώ ο 27χρονος που συνελήφθη ήταν μαζί με έναν φίλο του, ο οποίος, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, δεν φαίνεται να έχει εμπλοκή στο επεισόδιο.
Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ο 26χρονος φέρεται να χτύπησε τον άλλο τουλάχιστον μία φορά με γροθιά, με αποτέλεσμα εκείνος να πέσει στο έδαφος και να χάσει τις αισθήσεις του.
Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 26χρονου που φέρεται να προκάλεσε τον τραυματισμό, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Η έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη.
Ο νεαρός νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης. «Δεν ξέφυγε τον κίνδυνο είναι σε καταστολή, δύο τρία κατάγματα στο κεφάλι. Δεν ξέρω τίποτα. Μόνο η αστυνομία γνωρίζει γιατί έτυχε να ήταν εκεί. Πρέπει να περάσουν κάποιες ώρες, κάποιες ημέρες να δούμε τι θα μας πούνε», είπε ο πατέρας του 27χρονου στο MEGA.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η ένταση μεταξύ των δύο ανδρών άρχισε μέσα στο μαγαζί, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστά τα αίτια που προκάλεσαν το επεισόδιο. Στη συνέχεια, η αντιπαράθεση μεταφέρθηκε εκτός καταστήματος και το περιστατικό εξελίχθηκε στην οδό Πλαστήρα, στο κέντρο των Γιαννιτσών.
Το θύμα βρισκόταν μαζί με μία γυναίκα, (πιθανότατα σύντροφό του), ενώ ο 27χρονος που συνελήφθη ήταν μαζί με έναν φίλο του, ο οποίος, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, δεν φαίνεται να έχει εμπλοκή στο επεισόδιο.
Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ο 26χρονος φέρεται να χτύπησε τον άλλο τουλάχιστον μία φορά με γροθιά, με αποτέλεσμα εκείνος να πέσει στο έδαφος και να χάσει τις αισθήσεις του.
Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 26χρονου που φέρεται να προκάλεσε τον τραυματισμό, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Η έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη.
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