Κακουργηματική δίωξη σε βάρος 26χρονου που τραυμάτισε σοβαρά 27χρονο σε καβγά σε μαγαζί στα Γιαννιτσά

Κακουργηματική δίωξη σε βάρος του 26χρονου, ο οποίος τα ξημερώματα του Σαββάτου (29/8) τραυμάτισε σοβαρά έναν 27χρονο μετά από καβγά που φέρεται να ξεκίνησε μέσα σε κατάστημα στα Γιαννιτσά κατέληξε σε άγριο ξυλοδαρμό στο κέντρο της πόλης. Ο 27χρονος φέρεται να έχει υποστεί κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης.Σύμφωνα με πληροφορίες, η ένταση μεταξύ των δύο ανδρών άρχισε μέσα στο μαγαζί, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστά τα αίτια που προκάλεσαν το επεισόδιο. Στη συνέχεια, η αντιπαράθεση μεταφέρθηκε εκτός καταστήματος και το περιστατικό εξελίχθηκε στην οδό Πλαστήρα, στο κέντρο των Γιαννιτσών.Το θύμα βρισκόταν μαζί με μία γυναίκα, (πιθανότατα σύντροφό του), ενώ ο 27χρονος που συνελήφθη ήταν μαζί με έναν φίλο του, ο οποίος, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, δεν φαίνεται να έχει εμπλοκή στο επεισόδιο.Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ο 26χρονος φέρεται να χτύπησε τον άλλο τουλάχιστον μία φορά με γροθιά, με αποτέλεσμα εκείνος να πέσει στο έδαφος και να χάσει τις αισθήσεις του.Ο τραυματίας μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Γιαννιτσών, ωστόσο, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη, όπου και νοσηλεύεται.Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 27χρονου που φέρεται να προκάλεσε τον τραυματισμό, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Η έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη.