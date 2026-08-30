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Σοβαρά τραυματισμένος 27χρονος μετά από καβγά σε μαγαζί στα Γιαννιτσά, συνελήφθη ένας νεαρός
Σοβαρά τραυματισμένος 27χρονος μετά από καβγά σε μαγαζί στα Γιαννιτσά, συνελήφθη ένας νεαρός
Το θύμα έπεσε στο έδαφος και τραυματίστηκε βαριά, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί από το νοσοκομείο Γιαννιτσών στο Παπαγεωργίου
Σοβαρό επεισόδιο με πρωταγωνιστές δύο 27χρονους σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου (29/8) στα Γιαννιτσά, όταν ένας καβγάς που φέρεται να ξεκίνησε μέσα σε κατάστημα κατέληξε σε άγριο ξυλοδαρμό στο κέντρο της πόλης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η ένταση μεταξύ των δύο ανδρών άρχισε μέσα στο μαγαζί, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστά τα αίτια που προκάλεσαν το επεισόδιο. Στη συνέχεια, η αντιπαράθεση μεταφέρθηκε εκτός καταστήματος και το περιστατικό εξελίχθηκε στην οδό Πλαστήρα, στο κέντρο των Γιαννιτσών.
Το θύμα βρισκόταν μαζί με μία γυναίκα, (πιαθανότα σύντροφό του), ενώ ο 27χρονος που συνελήφθη ήταν μαζί με έναν φίλο του, ο οποίος, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, δεν φαίνεται να έχει εμπλοκή στο επεισόδιο.
Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ο ένας από τους δύο 27χρονους φέρεται να χτύπησε τον άλλο τουλάχιστον μία φορά με γροθιά, με αποτέλεσμα εκείνος να πέσει στο έδαφος και να χάσει τις αισθήσεις του.
Ο τραυματίας μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Γιαννιτσών, ωστόσο, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη, όπου και νοσηλεύεται.
Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 27χρονου που φέρεται να προκάλεσε τον τραυματισμό, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Η έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η ένταση μεταξύ των δύο ανδρών άρχισε μέσα στο μαγαζί, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστά τα αίτια που προκάλεσαν το επεισόδιο. Στη συνέχεια, η αντιπαράθεση μεταφέρθηκε εκτός καταστήματος και το περιστατικό εξελίχθηκε στην οδό Πλαστήρα, στο κέντρο των Γιαννιτσών.
Το θύμα βρισκόταν μαζί με μία γυναίκα, (πιαθανότα σύντροφό του), ενώ ο 27χρονος που συνελήφθη ήταν μαζί με έναν φίλο του, ο οποίος, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, δεν φαίνεται να έχει εμπλοκή στο επεισόδιο.
Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ο ένας από τους δύο 27χρονους φέρεται να χτύπησε τον άλλο τουλάχιστον μία φορά με γροθιά, με αποτέλεσμα εκείνος να πέσει στο έδαφος και να χάσει τις αισθήσεις του.
Ο τραυματίας μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Γιαννιτσών, ωστόσο, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη, όπου και νοσηλεύεται.
Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 27χρονου που φέρεται να προκάλεσε τον τραυματισμό, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Η έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη.
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