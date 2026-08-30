Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες στην Πατρών-Κορίνθου στο ρεύμα προς Κόρινθο, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά Αυτοκίνητο Εθνική Οδός Πατρών-Κορίνθου

Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες στην Πατρών-Κορίνθου στο ρεύμα προς Κόρινθο, δείτε βίντεο

Κινητοποιήθηκαν πέντε πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα - Δεν υπήρξαν εγκλωβισμένοι στο όχημα

Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες στην Πατρών-Κορίνθου στο ρεύμα προς Κόρινθο, δείτε βίντεο
3 ΣΧΟΛΙΑ
Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Κυριακής (30/8) μετά τα διόδια του Ελαιώνα στο 159ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Πατρών Κορίνθου στο ρεύμα προς Κόρινθο, καθώς ένα αυτοκίνητο που είχε ακινητοποιηθεί δίπλα στον αυτοκινητόδρομο τυλίχθηκε στις φλόγες.

Στο σημείο έσπευσαν πέντε πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα και προχώρησαν στην κατάσβεση της φωτιάς. Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική, δεν υπήρξαν εγκλωβισμένοι στο όχημα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια και οι συνθήκες, κάτω από τις οποίες πήρε φωτιά το αυτοκίνητο.

3 ΣΧΟΛΙΑ

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