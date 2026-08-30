Οι μεγαλύτερες αλλαγές στην ιστορία σπάνια ανακοινώνουν την άφιξή τους. Δεν ξεκινούν με μια ανακάλυψη ούτε με μια εφεύρεση. Ξεκινούν τη στιγμή που μια ιδέα, τόσο βαθιά ριζωμένη που μοιάζει αυτονόητη, παύει ξαφνικά να ισχύει. Μία από αυτές τις ιδέες ήταν ότι υπάρχει ένας σωστός τρόπος να τρώμε.
Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες στην Πατρών-Κορίνθου στο ρεύμα προς Κόρινθο, δείτε βίντεο
Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες στην Πατρών-Κορίνθου στο ρεύμα προς Κόρινθο, δείτε βίντεο
Κινητοποιήθηκαν πέντε πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα - Δεν υπήρξαν εγκλωβισμένοι στο όχημα
Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Κυριακής (30/8) μετά τα διόδια του Ελαιώνα στο 159ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Πατρών Κορίνθου στο ρεύμα προς Κόρινθο, καθώς ένα αυτοκίνητο που είχε ακινητοποιηθεί δίπλα στον αυτοκινητόδρομο τυλίχθηκε στις φλόγες.
Στο σημείο έσπευσαν πέντε πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα και προχώρησαν στην κατάσβεση της φωτιάς. Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική, δεν υπήρξαν εγκλωβισμένοι στο όχημα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια και οι συνθήκες, κάτω από τις οποίες πήρε φωτιά το αυτοκίνητο.
Στο σημείο έσπευσαν πέντε πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα και προχώρησαν στην κατάσβεση της φωτιάς. Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική, δεν υπήρξαν εγκλωβισμένοι στο όχημα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια και οι συνθήκες, κάτω από τις οποίες πήρε φωτιά το αυτοκίνητο.
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