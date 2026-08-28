Ραντεβού για ναρκωτικά, δέματα με courier και ghost phone: Πώς δρούσε ο ψυχολόγος που έκανε διακίνηση κοκαΐνης, MDMA και LSD

Το «ghost phone»



Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Από την Υποδιεύθυνση Ειδικών Επιχειρησιακών Δράσεων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής/Γ.Α.Δ.Α. συνελήφθησαν μεσημβρινές ώρες χθες,

σε περιοχή της Αττικής, 3 άτομα, τα οποία κατηγορούνται για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 2 άτομα, τα οποία αναζητούνται, καθώς και 18 μη ταυτοποιημένα άτομα.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης κατά των Ναρκωτικών, από την περαιτέρω ανάλυση των οποίων προέκυψε ότι 41χρονος, τουλάχιστον από τον Ιούλιο του 2026,

Ειδικότερα, προμηθεύονταν και διακινούσε ποσότητες κάνναβης και κοκαΐνης, ενώ είχε πρόσβαση και σε άλλες ουσίες όπως MDMA, LSD και ουσίες σε μορφή χαπιών, τις οποίες προμηθευόταν από ψυχολόγο.

Για την αποθήκευση των ουσιών, ο 41χρονος χρησιμοποιούσε ως «καβάτζα» την οικία του, σε περιοχή του Χαϊδαρίου, ενώ διέθετε ιδιαίτερη τεχνογνωσία ως προς την επεξεργασία των ναρκωτικών.

Επιπλέον,

στα οποία ο 41χρονος μετέβαινε χρησιμοποιώντας όχημα ιδιοκτησίας του. Παράλληλα, πραγματοποιούνταν παραδόσεις ουσιών και μέσω μεταφορικής εταιρείας, σε συσκευασμένα δέματα.

Ο 41χρονος διέθετε σταθερό πελατολόγιο, ενώ λάμβανε μέτρα αυτοπροστασίας για την αποφυγή του εντοπισμού του, διαθέτοντας τηλεφωνική σύνδεση τύπου

ενώ παράλληλα χρησιμοποιούσε κωδικοποιημένους όρους και εκφράσεις αργκό.

Όπως προέκυψε, από τις αρχές Ιουλίου έως 23 Αυγούστου 2026, ο 41χρονος προέβη συνολικά σε -90- αγοραπωλησίες ουσιών, έναντι του ποσού των 3.800 ευρώ.

Μεσημβρινές ώρες χθες,

ενώ από τις σωματικές έρευνες συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μικροποσότητα κάνναβης, 445 ευρώ και κινητό τηλέφωνο.

Επιπλέον, εντοπίστηκε και συνελήφθη 45χρονος, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, καθώς είχε προμηθευτεί ναρκωτικές ουσίες από τον 41χρονο.

Συνολικά, από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες και σε γραφείο, με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

- 834,9 γραμμάρια κάνναβης,

- 131,6 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης τύπου «σοκολάτα»

- 522,5 γραμμάρια κεταμίνης,

- 122,7 γραμμάρια κοκαΐνης,

- 56,2 γραμμάρια MDMA,

- 39 γραμμάρια Ecstasy,

- 180 φαρμακευτικά χάπια,

- 100 καραμέλες κάνναβης,

- 103 γραμμάρια ναρκωτικής ουσίας 3MMC,

- 15.565 ευρώ,

- 6 ζυγαριές ακριβείας,

- 2 οχήματα,

- μοτοσυκλέτα και

- πλήθος ιδιόχειρων σημειώσεων.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Για τις επικοινωνίες που αφορούσαν τη διακίνηση, ο 41χρονος φέρεται να χρησιμοποιούσε «ghost phone», δηλαδή τηλεφωνική σύνδεση που δεν ήταν καταχωρισμένη στα πραγματικά του στοιχεία.Η χρήση της συγκεκριμένης σύνδεσης εξετάζεται ως μέρος των μέτρων που λάμβανε προκειμένου να δυσκολεύει την ταυτοποίηση και την παρακολούθηση των επικοινωνιών του.Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για παραβάσεις του άρθρου 20 περί «Διακίνησης Ναρκωτικών» της νομοθεσίας για τις εξαρτησιογόνες ουσίες, ενώ το σύνολο των κατασχεθέντων και των επικοινωνιών που έχουν συγκεντρώσει οι αστυνομικοί έχει ενταχθεί στη σχετική δικογραφία.