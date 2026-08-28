Ραντεβού για ναρκωτικά, δέματα με courier και ghost phone: Πώς δρούσε ο ψυχολόγος που έκανε διακίνηση κοκαΐνης, MDMA και LSD
Ραντεβού για ναρκωτικά, δέματα με courier και ghost phone: Πώς δρούσε ο ψυχολόγος που έκανε διακίνηση κοκαΐνης, MDMA και LSD
Στη δικογραφία λαϊκή τραγουδίστρια ως πελάτισσα - «Οι δουλειές πάνε καλά» έλεγε ο 41χρονος με το προσωνύμιο «Γιατρός» - Σε συνομιλίες του ανέφερε ότι είχε διαθέσει 15.000 ευρώ για οδοντιατρικές εργασίες, ότι είχε αγοράσει καινούργιο αυτοκίνητο
Με ραντεβού σε προκαθορισμένα σημεία, παραδόσεις από σπίτι αλλά ακόμη και αποστολές μέσω μεταφορικής εταιρείας, όπου οι συσκευασμένες ποσότητες ναρκωτικών εμφανίζονταν ως «δέματα», φέρεται να λειτουργούσε το δίκτυο διακίνησης που εξάρθρωσαν οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής.
Στην υπόθεση συνελήφθησαν, μεταξύ άλλων, ένας 41χρονος από το Χαϊδάρι, που περιγράφεται ως αρχηγικό μέλος της ομάδας, και ένας επαγγελματίας ψυχολόγος στην περιοχή του Πειραιά, ο οποίος στη μεταξύ τους επικοινωνία φέρεται να είχε το προσωνύμιο «Γιατρός».
Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και το όνομα γνωστής λαϊκής τραγουδίστριας, η οποία, σύμφωνα με όσα προέκυψαν από την αστυνομική έρευνα και τις καταγεγραμμένες συνομιλίες, φέρεται να ήταν πελάτισσα του κυκλώματος.
Παράλληλα, σύμφωνα με τη δικογραφία, χρησιμοποιούσε ακόμη και μεταφορική εταιρεία, αποστέλλοντας συσκευασμένες ποσότητες ναρκωτικών τις οποίες στις συνομιλίες του αποκαλούσε «δέματα». Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι με αυτόν τον τρόπο το κύκλωμα μπορούσε να εξυπηρετεί πελάτες χωρίς να απαιτείται πάντοτε προσωπική συνάντηση με τον διακινητή.
Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν, ενώ κατά τις έρευνες στα σπίτια τους οι αστυνομικοί εντόπισαν ποσότητες ναρκωτικών, περισσότερα από 10.000 ευρώ σε μετρητά και κινητά τηλέφωνα.
Η αναφορά της στη δικογραφία αφορά, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, την ιδιότητα της πελάτισσας και όχι συμμετοχή στη διακίνηση.
Σε συνομιλίες του ανέφερε ακόμη ότι είχε διαθέσει 15.000 ευρώ για οδοντιατρικές εργασίες, ότι είχε αγοράσει καινούργιο αυτοκίνητο, ενώ υποστήριζε ότι η πρώην σύζυγός του τού είχε πάρει 12.000 ευρώ.
Σε άλλη συνομιλία φέρεται να περιγράφει οικονομική συναλλαγή κατά την οποία είχε δώσει χρήματα σε τρίτο πρόσωπο και ανέμενε να εισπράττει 2.000 ευρώ τον μήνα ως τόκο.
Στην υπόθεση συνελήφθησαν, μεταξύ άλλων, ένας 41χρονος από το Χαϊδάρι, που περιγράφεται ως αρχηγικό μέλος της ομάδας, και ένας επαγγελματίας ψυχολόγος στην περιοχή του Πειραιά, ο οποίος στη μεταξύ τους επικοινωνία φέρεται να είχε το προσωνύμιο «Γιατρός».
Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και το όνομα γνωστής λαϊκής τραγουδίστριας, η οποία, σύμφωνα με όσα προέκυψαν από την αστυνομική έρευνα και τις καταγεγραμμένες συνομιλίες, φέρεται να ήταν πελάτισσα του κυκλώματος.
Παραδόσεις με ραντεβού και «δέματα» μέσω μεταφορικήςΣύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο 41χρονος φέρεται να διακινούσε μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών, κυρίως σε περιοχές της Δυτικής Αττικής, έχοντας δημιουργήσει ένα σταθερό πελατολόγιο. Ο τρόπος παράδοσης προσαρμοζόταν κάθε φορά στον πελάτη. Κάποιοι πήγαιναν στο σπίτι του για να παραλάβουν τις ποσότητες που είχαν συμφωνήσει, ενώ με άλλους έκλεινε ραντεβού σε συγκεκριμένα σημεία.
Παράλληλα, σύμφωνα με τη δικογραφία, χρησιμοποιούσε ακόμη και μεταφορική εταιρεία, αποστέλλοντας συσκευασμένες ποσότητες ναρκωτικών τις οποίες στις συνομιλίες του αποκαλούσε «δέματα». Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι με αυτόν τον τρόπο το κύκλωμα μπορούσε να εξυπηρετεί πελάτες χωρίς να απαιτείται πάντοτε προσωπική συνάντηση με τον διακινητή.
Ο ψυχολόγος που αποκαλούσε «Γιατρό»Κομβικό ρόλο στην προμήθεια διαφορετικών ειδών ναρκωτικών φέρεται να είχε ο επαγγελματίας ψυχολόγος. Ο 41χρονος, εκτός από κοκαΐνη και κάνναβη, είχε σύμφωνα με την έρευνα πρόσβαση και σε άλλες ουσίες, τις οποίες φέρεται να προμηθευόταν μέσω του ψυχολόγου. Τον αποκαλούσε «Γιατρό» και, σύμφωνα με τη δικογραφία, μέσω εκείνου εξασφάλιζε ουσίες όπως MDMA, LSD και ναρκωτικά σε μορφή χαπιών.
Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν, ενώ κατά τις έρευνες στα σπίτια τους οι αστυνομικοί εντόπισαν ποσότητες ναρκωτικών, περισσότερα από 10.000 ευρώ σε μετρητά και κινητά τηλέφωνα.
Η λαϊκή τραγουδίστρια στη δικογραφίαΙδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αναφορά στη δικογραφία σε λαϊκή τραγουδίστρια. Από ηχογραφημένες συνομιλίες που εξετάστηκαν από τους αστυνομικούς φέρεται να προέκυψε ότι ο 41χρονος την προμήθευε με ναρκωτικές ουσίες, με αποτέλεσμα το όνομά της να συμπεριληφθεί στο υλικό της έρευνας ως φερόμενης πελάτισσας.
Η αναφορά της στη δικογραφία αφορά, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, την ιδιότητα της πελάτισσας και όχι συμμετοχή στη διακίνηση.
«Οι δουλειές πάνε καλά» και μεροκάματα εκατοντάδων ευρώΟι καταγεγραμμένες συνομιλίες αποκαλύπτουν, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, και τον τρόπο με τον οποίο ο 41χρονος μιλούσε για τα οικονομικά οφέλη από τη δραστηριότητά του. Φέρεται να διαφήμιζε ότι οι «δουλειές» του πήγαιναν πολύ καλά και να πρότεινε σε άλλα άτομα να εργαστούν για λογαριασμό του, προσφέροντάς τους μεροκάματα εκατοντάδων ευρώ.
Σε συνομιλίες του ανέφερε ακόμη ότι είχε διαθέσει 15.000 ευρώ για οδοντιατρικές εργασίες, ότι είχε αγοράσει καινούργιο αυτοκίνητο, ενώ υποστήριζε ότι η πρώην σύζυγός του τού είχε πάρει 12.000 ευρώ.
Σε άλλη συνομιλία φέρεται να περιγράφει οικονομική συναλλαγή κατά την οποία είχε δώσει χρήματα σε τρίτο πρόσωπο και ανέμενε να εισπράττει 2.000 ευρώ τον μήνα ως τόκο.
Το «ghost phone»Για τις επικοινωνίες που αφορούσαν τη διακίνηση, ο 41χρονος φέρεται να χρησιμοποιούσε «ghost phone», δηλαδή τηλεφωνική σύνδεση που δεν ήταν καταχωρισμένη στα πραγματικά του στοιχεία.
Η χρήση της συγκεκριμένης σύνδεσης εξετάζεται ως μέρος των μέτρων που λάμβανε προκειμένου να δυσκολεύει την ταυτοποίηση και την παρακολούθηση των επικοινωνιών του.
Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για παραβάσεις του άρθρου 20 περί «Διακίνησης Ναρκωτικών» της νομοθεσίας για τις εξαρτησιογόνες ουσίες, ενώ το σύνολο των κατασχεθέντων και των επικοινωνιών που έχουν συγκεντρώσει οι αστυνομικοί έχει ενταχθεί στη σχετική δικογραφία.
Από την Υποδιεύθυνση Ειδικών Επιχειρησιακών Δράσεων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής/Γ.Α.Δ.Α. συνελήφθησαν μεσημβρινές ώρες χθες, 27 Αυγούστου 2026, σε περιοχή της Αττικής, 3 άτομα, τα οποία κατηγορούνται για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.
Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ
Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 2 άτομα, τα οποία αναζητούνται, καθώς και 18 μη ταυτοποιημένα άτομα.
Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης κατά των Ναρκωτικών, από την περαιτέρω ανάλυση των οποίων προέκυψε ότι 41χρονος, τουλάχιστον από τον Ιούλιο του 2026, δραστηριοποιούνταν στην προμήθεια, αποθήκευση, επεξεργασία και διακίνηση σημαντικών ποσοτήτων ναρκωτικών, σε περιοχές της Δυτικής Αττικής.
Ειδικότερα, προμηθεύονταν και διακινούσε ποσότητες κάνναβης και κοκαΐνης, ενώ είχε πρόσβαση και σε άλλες ουσίες όπως MDMA, LSD και ουσίες σε μορφή χαπιών, τις οποίες προμηθευόταν από ψυχολόγο.
Για την αποθήκευση των ουσιών, ο 41χρονος χρησιμοποιούσε ως «καβάτζα» την οικία του, σε περιοχή του Χαϊδαρίου, ενώ διέθετε ιδιαίτερη τεχνογνωσία ως προς την επεξεργασία των ναρκωτικών.
Επιπλέον, οι αγοραπωλησίες πραγματοποιούνταν στην οικία του ή σε κοντινά σημεία, στα οποία ο 41χρονος μετέβαινε χρησιμοποιώντας όχημα ιδιοκτησίας του. Παράλληλα, πραγματοποιούνταν παραδόσεις ουσιών και μέσω μεταφορικής εταιρείας, σε συσκευασμένα δέματα.
Ο 41χρονος διέθετε σταθερό πελατολόγιο, ενώ λάμβανε μέτρα αυτοπροστασίας για την αποφυγή του εντοπισμού του, διαθέτοντας τηλεφωνική σύνδεση τύπου «ghost phone», ενώ παράλληλα χρησιμοποιούσε κωδικοποιημένους όρους και εκφράσεις αργκό.
Όπως προέκυψε, από τις αρχές Ιουλίου έως 23 Αυγούστου 2026, ο 41χρονος προέβη συνολικά σε -90- αγοραπωλησίες ουσιών, έναντι του ποσού των 3.800 ευρώ.
Μεσημβρινές ώρες χθες, ο 41χρονος και ο ψυχολόγος εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν σε διαφορετικές περιοχές της Αθήνας, ενώ από τις σωματικές έρευνες συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μικροποσότητα κάνναβης, 445 ευρώ και κινητό τηλέφωνο.
Επιπλέον, εντοπίστηκε και συνελήφθη 45χρονος, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, καθώς είχε προμηθευτεί ναρκωτικές ουσίες από τον 41χρονο.
Συνολικά, από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες και σε γραφείο, με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
- 834,9 γραμμάρια κάνναβης,
- 131,6 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης τύπου «σοκολάτα»
- 522,5 γραμμάρια κεταμίνης,
- 122,7 γραμμάρια κοκαΐνης,
- 56,2 γραμμάρια MDMA,
- 39 γραμμάρια Ecstasy,
- 180 φαρμακευτικά χάπια,
- 100 καραμέλες κάνναβης,
- 103 γραμμάρια ναρκωτικής ουσίας 3MMC,
- 15.565 ευρώ,
- 6 ζυγαριές ακριβείας,
- 2 οχήματα,
- μοτοσυκλέτα και
- πλήθος ιδιόχειρων σημειώσεων.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
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