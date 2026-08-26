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Νεκρός 27χρονος σε τροχαίο με μοτοσικλέτα στο Κορωπί
Νεκρός 27χρονος σε τροχαίο με μοτοσικλέτα στο Κορωπί
Η μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με ΙΧ στη Λεωφόρο Αθηνών-Σουνίου - Συνελήφθη η 34χρονη οδηγός του αυτοκινήτου
Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε χθες το απόγευμα, περίπου στις 19:20, στο Κορωπί, στη Λεωφόρο Αθηνών – Σουνίου, στο ύψος της οδού Κέκροπος.
Μοτοσικλέτα, στην οποία επέβαιναν δύο άτομα και κινούνταν με κατεύθυνση προς Σούνιο, συγκρούστηκε με ΙΧ αυτοκίνητο που κινούνταν προς Αθήνα.
Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα ο 27χρονος οδηγός της μοτοσικλέτας, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Η 21χρονη συνεπιβάτιδα της μοτοσικλέτας τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς».
Η 34χρονη οδηγός του ΙΧ, αλβανικής καταγωγής, συνελήφθη από τις αρμόδιες αρχές.
Μοτοσικλέτα, στην οποία επέβαιναν δύο άτομα και κινούνταν με κατεύθυνση προς Σούνιο, συγκρούστηκε με ΙΧ αυτοκίνητο που κινούνταν προς Αθήνα.
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Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα ο 27χρονος οδηγός της μοτοσικλέτας, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Η 21χρονη συνεπιβάτιδα της μοτοσικλέτας τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς».
Η 34χρονη οδηγός του ΙΧ, αλβανικής καταγωγής, συνελήφθη από τις αρμόδιες αρχές.
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