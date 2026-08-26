Νεκρός 27χρονος σε τροχαίο με μοτοσικλέτα στο Κορωπί
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο Μοτοσικλέτα Κορωπί

Νεκρός 27χρονος σε τροχαίο με μοτοσικλέτα στο Κορωπί

Η μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με ΙΧ στη Λεωφόρο Αθηνών-Σουνίου - Συνελήφθη η 34χρονη οδηγός του αυτοκινήτου

Νεκρός 27χρονος σε τροχαίο με μοτοσικλέτα στο Κορωπί
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Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε χθες το απόγευμα, περίπου στις 19:20, στο Κορωπί, στη Λεωφόρο Αθηνών – Σουνίου, στο ύψος της οδού Κέκροπος.

Μοτοσικλέτα, στην οποία επέβαιναν δύο άτομα και κινούνταν με κατεύθυνση προς Σούνιο, συγκρούστηκε με ΙΧ αυτοκίνητο που κινούνταν προς Αθήνα.

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Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα ο 27χρονος οδηγός της μοτοσικλέτας, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Η 21χρονη συνεπιβάτιδα της μοτοσικλέτας τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς».

Η 34χρονη οδηγός του ΙΧ, αλβανικής καταγωγής, συνελήφθη από τις αρμόδιες αρχές.
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