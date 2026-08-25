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Συνελήφθη άνδρας που κατέβασε το μαγιό του και έδειχνε τα γεννητικά του όργανα σε παραλία της Πάργας
Συνελήφθη άνδρας που κατέβασε το μαγιό του και έδειχνε τα γεννητικά του όργανα σε παραλία της Πάργας
Ο αλλοδαπός κατηγορείται για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας
Συνελήφθη αλλοδαπός που έδειχνε τα γεννητικά του όργανα σε παραλία της Πάργας.
Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον κατηγορούμενο στο πλαίσιο αναζητήσεων, ύστερα από καταγγελία σύμφωνα με την οποία προηγουμένως είχε προβάλλει τα γενετικά του όργανα κατεβάζοντας το μαγιό του ενώ βρισκόταν ανάμεσα σε έτερους λουόμενους, σε παραλία της Πάργας. Ο άνδρας κατηγορείται για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.
Προανάκριση για την υπόθεση ενεργήθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Φαναρίου ενώ ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πρέβεζας.
Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον κατηγορούμενο στο πλαίσιο αναζητήσεων, ύστερα από καταγγελία σύμφωνα με την οποία προηγουμένως είχε προβάλλει τα γενετικά του όργανα κατεβάζοντας το μαγιό του ενώ βρισκόταν ανάμεσα σε έτερους λουόμενους, σε παραλία της Πάργας. Ο άνδρας κατηγορείται για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.
Προανάκριση για την υπόθεση ενεργήθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Φαναρίου ενώ ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πρέβεζας.
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