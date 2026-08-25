Η βόλτα πέντε νεαρών που κατέληξε σε τραγωδία: Πώς έγινε το τροχαίο στα Άνω Λιόσια με θύμα μία 17χρονη

Οι πέντε νεαροί επέβαιναν στο κόκκινο τζιπάκι - Ο 19χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο και το όχημα προσέκρουσε με σφοδρότητα σε κολώνα ηλεκτροφωτισμού - Λίγα λουλούδια και τμήματα του διαλυμένου αυτοκινήτου βρίσκονται πλέον στο σημείο όπου έγινε το τροχαίο





Πηγή: doxthi.gr

Όλα συνέβησαν λίγο μετά τη 1 τα ξημερώματα. Στο κόκκινο ΙΧ επέβαιναν δύο 17χρονες, μία 18χρονη, ένας 17χρονος και ο 19χρονος οδηγός. Το αυτοκίνητο κινούνταν στη λεωφόρο Φυλής, με κατεύθυνση από τη Χασιά προς τα Άνω Λιόσια.



Κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστες και διερευνώνται από την Τροχαία, ο 19χρονος έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου. Το όχημα βγήκε από την πορεία του, ανέβηκε στο πεζοδρόμιο και στη συνέχεια προσέκρουσε με μεγάλη σφοδρότητα σε κολώνα ηλεκτροφωτισμού, την οποία γκρέμισε.







Η σύγκρουση αποδείχθηκε μοιραία για τη μία από τις δύο 17χρονες που βρίσκονταν μέσα στο αυτοκίνητο.



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Η κολώνα ηλεκτροφωτισμού στην οποία προσέκρουσε το ΙΧ λύγισε και έπεσε στο έδαφος.



Η νυχτερινή βόλτα μιας παρέας πέντε νεαρών στα Άνω Λιόσια έμελλε να έχει τραγική κατάληξη, με μία 17χρονη να χάνει τη ζωή της σε τροχαίο τα ξημερώματα της Τρίτης. Το κόκκινο τζιπάκι στο οποίο επέβαιναν προσέκρουσε με μεγάλη σφοδρότητα σε κολώνα ηλεκτροφωτισμού στη λεωφόρο Φυλής, με αποτέλεσμα να καταστραφεί ολοσχερώς. Οι υπόλοιποι τέσσερις νεαροί μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ σε νοσοκομεία, ενώ, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, τρεις από αυτούς νοσηλεύονται με ελαφρά τραύματα.Στο κόκκινο ΙΧ επέβαιναν δύο 17χρονες, μία 18χρονη, ένας 17χρονος και ο 19χρονος οδηγός. Το αυτοκίνητο κινούνταν στη λεωφόρο Φυλής, με κατεύθυνση από τη Χασιά προς τα Άνω Λιόσια.Κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστες και διερευνώνται από την Τροχαία, ο 19χρονος έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου. Το όχημα βγήκε από την πορεία του, ανέβηκε στο πεζοδρόμιο και στη συνέχεια προσέκρουσε με μεγάλη σφοδρότητα σε κολώνα ηλεκτροφωτισμού, την οποία γκρέμισε.Η σύγκρουση αποδείχθηκε μοιραία για τη μία από τις δύο 17χρονες που βρίσκονταν μέσα στο αυτοκίνητο.Η εικόνα στο σημείο μετά το δυστύχημα αποτυπώνει τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης. Το μπροστινό τμήμα του κόκκινου τζιπ διαλύθηκε, ενώ πλαστικά και άλλα τμήματα του οχήματος εκτινάχθηκαν σε απόσταση περίπου 20 μέτρων.Η κολώνα ηλεκτροφωτισμού στην οποία προσέκρουσε το ΙΧ λύγισε και έπεσε στο έδαφος.

Οι αστυνομικοί της Τροχαίας επιχειρούν πλέον να ανασυνθέσουν τα δευτερόλεπτα πριν από τη μοιραία εκτροπή και να εξακριβώσουν για ποιον λόγο ο 19χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου.



Προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το θανατηφόρο τροχαίο βρίσκεται σε εξέλιξη.



Λουλούδια για τη 17χρονη στο σημείο του τροχαίου Λίγα λουλούδια και τμήματα του διαλυμένου οχήματος βρίσκονται πλέον στο σημείο όπου έγινε το τροχαίο δυστύχημα κατά το οποίο έχασε τη ζωή της η 17χρονη. Το συμβάν σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Δευτέρας, στον δρόμο που συνδέει τα Άνω Λιόσια με τη Χασιά, και είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρία ακόμη άτομα που επέβαιναν στο όχημα.



