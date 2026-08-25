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Παρέμβαση εισαγγελέα για τις φωτιές στη Θεσσαλονίκη
ΕΛΛΑΔΑ
ΔΕΔΔΗΕ Πυρκαγιές Θεσσαλονίκη

Παρέμβαση εισαγγελέα για τις φωτιές στη Θεσσαλονίκη

Αφορμή για την έρευνα που ζήτησε ο Λεωνίδας Νικολόπουλος στάθηκαν δημοσιεύματα στα οποία διατυπώνονται καταγγελίες σχετικά με πιθανή αιτιώδη συμβολή καλωδίων στην εκδήλωση πυρκαγιών

Παρέμβαση εισαγγελέα για τις φωτιές στη Θεσσαλονίκη
Στράτος Λούβαρης
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Προκαταρκτική έρευνα σχετικά με το ενδεχόμενο καλώδια του ΔΕΔΔΗΕ να ευθύνονται για την πρόκληση πυρκαγιών στη Θεσσαλονίκη, ζητεί ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης.

Αφορμή για την έρευνα που ζήτησε ο Λεωνίδας Νικολόπουλος με παραγγελία προς την Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης στάθηκαν δημοσιεύματα στα οποία διατυπώνονται καταγγελίες σχετικά με πιθανή αιτιώδη συμβολή καλωδίων του δικτύου ηλεκτροδότησης στην εκδήλωση πυρκαγιών.

Στο πλαίσιο διερεύνησης του ζητήματος θα εξεταστεί αν στοιχειοθετούνται ποινικές ευθύνες, ενώ στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης αναμένεται να ληφθούν καταθέσεις από αρμόδιους υπαλλήλους της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και στελέχη του ΔΕΔΔΗΕ.
Στράτος Λούβαρης
2 ΣΧΟΛΙΑ

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