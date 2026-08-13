Κόβουν κλήση και στους συνεπιβάτες

Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα είναι η χρήση κράνους στις μοτοσικλέτες και τα μοτοποδήλατα. Ο νέος ΚΟΚ δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνειών: προστατευτικό κράνος, και μάλιστα κανονικά δεμένο, πρέπει να φορούν τόσο ο οδηγός όσο και ο συνεπιβάτης.

Το ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο είναι ότι, εάν ο συνεπιβάτης δεν φορά κράνος, δεν τιμωρείται μόνο εκείνος. Κυρώσεις αντιμετωπίζει και ο οδηγός της μοτοσικλέτας, ακόμη και εάν ο ίδιος φορά κανονικά το δικό του κράνος.

Τι προβλέπει ο νόμος

Το άρθρο 16 του Ν. 520...







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