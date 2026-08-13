Κόβουν κλήση και στους συνεπιβάτες
ΕΛΛΑΔΑ

Κόβουν κλήση και στους συνεπιβάτες

Ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας έχει αλλάξει σημαντικά τη φιλοσοφία των κυρώσεων στους ελληνικούς δρόμους, επιχειρώντας να μεταφέρει μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης στο πρόσωπο που πραγματοποιεί την παράβαση. Υπάρχουν, ωστόσο, περιπτώσεις στις οποίες μια παράβαση του συνεπιβάτη μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες και για τον οδηγό.

Κόβουν κλήση και στους συνεπιβάτες
UPD:

Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα είναι η χρήση κράνους στις μοτοσικλέτες και τα μοτοποδήλατα. Ο νέος ΚΟΚ δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνειών: προστατευτικό κράνος, και μάλιστα κανονικά δεμένο, πρέπει να φορούν τόσο ο οδηγός όσο και ο συνεπιβάτης.

Το ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο είναι ότι, εάν ο συνεπιβάτης δεν φορά κράνος, δεν τιμωρείται μόνο εκείνος. Κυρώσεις αντιμετωπίζει και ο οδηγός της μοτοσικλέτας, ακόμη και εάν ο ίδιος φορά κανονικά το δικό του κράνος.
Τι προβλέπει ο νόμος
Το άρθρο 16 του Ν. 520...



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UPD:

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