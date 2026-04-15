Δολοφονία τραγουδιστή στην Καρδίτσα: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που οι ανήλικοι δράστες διαφεύγουν από το σημείο του φονικού
Δολοφονία τραγουδιστή στην Καρδίτσα: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που οι ανήλικοι δράστες διαφεύγουν από το σημείο του φονικού
Το βίντεο - κλειδί οδήγησε στην ταυτοποίηση και προφυλάκισή τους - Ο 51χρονος τραγουδιστής Γιώργος Τσιτόγλου είχε βρεθεί νεκρός στις 22 Μαρτίου
Καρέ καρέ καταγράφεται σε βίντεο ντοκουμέντο η στιγμή κατά την οποία οι δύο ανήλικοι που φέρονται ως δράστες της δολοφονίας του 51χρονου τραγουδιστή Γιώργου Τσιτόγλου στην Καρδίτσα εγκαταλείπουν το σημείο του εγκλήματος.
Το υλικό, που προβλήθηκε από το MEGA, δείχνει τους δύο νεαρούς, ηλικίας 17 και 16 ετών, να απομακρύνονται από την περιοχή όπου εντοπίστηκε νεκρός ο καλλιτέχνης, στη συνοικία Καμινάδες, το πρωί της Κυριακής 22 Μαρτίου.
Το βίντεο συνέβαλε σημαντικά στον εντοπισμό και τη σύλληψή τους, καθώς οι κινήσεις τους και τα στοιχεία που κατέγραψαν οι κάμερες ασφαλείας βοήθησαν στην ταυτοποίησή τους. Στις εικόνες φαίνεται πρώτος να κινείται ο 16χρονος, ο οποίος φέρεται να συμμετείχε ως συνεργός, ενώ ακολουθεί ο 17χρονος που έχει ομολογήσει την πράξη, κρατώντας μαχαίρι το οποίο στη συνέχεια πετά προκειμένου να απαλλαγεί από αυτό.
Οι δύο νεαροί έχουν προφυλακιστεί, ενώ, σύμφωνα με τον δικηγόρο της οικογένειας του θύματος, ο 16χρονος έχει καταθέσει αίτημα για αποφυλάκιση.
Το υλικό, που προβλήθηκε από το MEGA, δείχνει τους δύο νεαρούς, ηλικίας 17 και 16 ετών, να απομακρύνονται από την περιοχή όπου εντοπίστηκε νεκρός ο καλλιτέχνης, στη συνοικία Καμινάδες, το πρωί της Κυριακής 22 Μαρτίου.
Το βίντεο συνέβαλε σημαντικά στον εντοπισμό και τη σύλληψή τους, καθώς οι κινήσεις τους και τα στοιχεία που κατέγραψαν οι κάμερες ασφαλείας βοήθησαν στην ταυτοποίησή τους. Στις εικόνες φαίνεται πρώτος να κινείται ο 16χρονος, ο οποίος φέρεται να συμμετείχε ως συνεργός, ενώ ακολουθεί ο 17χρονος που έχει ομολογήσει την πράξη, κρατώντας μαχαίρι το οποίο στη συνέχεια πετά προκειμένου να απαλλαγεί από αυτό.
Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο:
Οι δύο νεαροί έχουν προφυλακιστεί, ενώ, σύμφωνα με τον δικηγόρο της οικογένειας του θύματος, ο 16χρονος έχει καταθέσει αίτημα για αποφυλάκιση.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα