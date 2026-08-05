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Φωτογραφίες: Οδηγός πάρκαρε κυριολεκτικά μέσα στην παραλία
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτογραφίες: Οδηγός πάρκαρε κυριολεκτικά μέσα στην παραλία

Ενα απίστευτο περιστατικό με οδηγό που κατέληξε με το αυτοκίνητό του μέσα στο νερό έγινε viral, υπενθυμίζοντας με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο ότι η απροσεξία, η λάθος εκτίμηση του εδάφους ή ακόμη και η υπερβολική αυτοπεποίθηση μπορούν να οδηγήσουν σε ιδιαίτερα επικίνδυνες καταστάσεις.

Φωτογραφίες: Οδηγός πάρκαρε κυριολεκτικά μέσα στην παραλία
UPD:

Αν και οι εικόνες προκαλούν συχνά χαμόγελα, η πραγματικότητα είναι πολύ πιο σοβαρή. Η είσοδος ενός αυτοκινήτου στο θαλασσινό νερό μπορεί να προκαλέσει καταστροφικές ζημιές μέσα σε ελάχιστα λεπτά. Το αλάτι εισχωρεί παντού, διαβρώνει μεταλλικά μέρη, ηλεκτρικές συνδέσεις, αισθητήρες, καλωδιώσεις και ηλεκτρονικές μονάδες ελέγχου. Σε σύγχρονα αυτοκίνητα, που διαθέτουν δεκάδες υπολογιστές και πολύπλοκα ηλεκτρικά συστήματα, η επισκευή μπορεί να αποδειχθεί οικονομικά ασύμφορη, οδηγώντας ακόμη και σε ολική καταστροφή του οχήματος.

Ακόμη μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος στα ηλεκτρικά και plug-in υβριδικά μοντέλα. Παρότι οι μπαταρίες υψηλής τάσης είναι πλήρως στεγανοποιημένες και σχεδιασμένες να αντέχουν σε έντονη βροχή ή προσωρινή βύθιση, η παραμονή μέσα σε θαλασσινό νερό απαιτεί υποχρεωτικό τεχνικό έλεγχο από εξουσιοδοτημένο συνεργείο. Οι κατασκευαστές προβλέπουν συγκεκριμένα πρωτόκολλα επιθεώρησης, καθώς το αλάτι μπορεί να προκαλέσει μελλοντικές αστοχίες ή διάβρωση σε κρίσιμα εξαρτήματα.




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UPD:

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