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Προφυλακίστηκε ο 32χρονος που κατηγορείται για τον πυροβολισμό 22χρονου στο Σούλι Πατρών
ΕΛΛΑΔΑ
Πάτρα Σούλι Αστυνομία Πυροβολισμοί

Προφυλακίστηκε ο 32χρονος που κατηγορείται για τον πυροβολισμό 22χρονου στο Σούλι Πατρών

Ο 32χρονος στο παρελθόν είχε επίσης κατηγορηθεί για πυροβολισμό εναντίον άλλου ατόμου

Προφυλακίστηκε ο 32χρονος που κατηγορείται για τον πυροβολισμό 22χρονου στο Σούλι Πατρών
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Προφυλακίστηκε με σύμφωνη γνώμη Εισαγγελέα και ανακριτή ο 32χρονος αλβανικής καταγωγής, ο οποίος είχε συλληφθεί σε σπίτι στην Οβρυά, μετά από «έφοδο» αστυνομικών του Τμήματος Εκβιαστών της Ασφάλειας Αθηνών πριν από μερικές ημέρες.

Πρόκειται για τον άνδρα που φέρεται να πυροβόλησε έναν 22χρονο στο Σούλι, έπειτα από επεισόδιο σε νυχτερινό κατάστημα της Πάτρας και την καταδίωξη που ακολούθησε για να εντοπιστεί η παρέα του νεαρού.

Από εκείνη την ημέρα μέχρι και πριν από την έφοδο στο σπίτι στην Οβρυά, καταζητούνταν από τις αστυνομικές αρχές. Ο 32χρονος στο παρελθόν είχε επίσης κατηγορηθεί για πυροβολισμό εναντίον άλλου νεαρού σε καφέ στην οδό Αγίου Νικολάου.

Πηγή: tempo24
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