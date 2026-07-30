Το επαγγελματικό τμήμα της LG Electronics Hellas παρουσίασε το B2B όραμά του για το 2030 και την ανακαινισμένη B2B Academy, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική του δέσμευση στην εκπαίδευση, την τεχνολογική καινοτομία και την ανάπτυξη ολοκληρωμένων επαγγελματικών λύσεων.
Δεν έδεσε στο λιμάνι της Άνδρου το ΣΟΥΠΕΡ ΣΤΑΡ, πνέουν άνεμοι που φτάνουν τα 9 μποφόρ
Δεν έδεσε στο λιμάνι της Άνδρου το ΣΟΥΠΕΡ ΣΤΑΡ, πνέουν άνεμοι που φτάνουν τα 9 μποφόρ
Το πλοίο συνεχίζει το ταξίδι του προς το λιμάνι της Τήνου
Δεν κατάφερε να δέσει το επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο «ΣΟΥΠΕΡ ΣΤΑΡ» Ν. Π. 9939 στο λιμάνι της Άνδρου, εξαιτίας των ιδιαίτερα δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή.
Το πλοίο εκτελούσε το προγραμματισμένο δρομολόγιο Ραφήνα - Άνδρος - Τήνος - Μύκονος και επιστροφή, όταν η προσέγγιση στο λιμάνι της Άνδρου κρίθηκε αδύνατη λόγω των θυελλωδών ανέμων, που έπνεαν με ένταση 8 έως 9 μποφόρ.
Το πλοίο συνεχίζει το ταξίδι του προς το λιμάνι της Τήνου. Στο πλοίο επιβαίνουν 317 επιβάτες, ενώ μεταφέρει 56 Ι.Χ. οχήματα, 11 δίκυκλα και 2 φορτηγά.
Το πλοίο εκτελούσε το προγραμματισμένο δρομολόγιο Ραφήνα - Άνδρος - Τήνος - Μύκονος και επιστροφή, όταν η προσέγγιση στο λιμάνι της Άνδρου κρίθηκε αδύνατη λόγω των θυελλωδών ανέμων, που έπνεαν με ένταση 8 έως 9 μποφόρ.
Το πλοίο συνεχίζει το ταξίδι του προς το λιμάνι της Τήνου. Στο πλοίο επιβαίνουν 317 επιβάτες, ενώ μεταφέρει 56 Ι.Χ. οχήματα, 11 δίκυκλα και 2 φορτηγά.
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