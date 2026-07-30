Θεσσαλονίκη: Κλειστό κομμάτι της Περιφερειακής το Σάββατο

Κλειστή για έξι ώρες θα είναι το προσεχές Σάββατο, και στα δύο ρεύματα πορείας,Οπως ανακοινώθηκε από τη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης από τις 23:00 έως 05:00 της επομένης μέρας, θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας.Συγκεκριμένα θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς Δυτικά, στο ύψος της 1ης εξόδου προς την οδό Πρασακάκη του Α/Κ Κ11 (Πυλαίας – Πανοράματος).Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται με κατάλληλη σήμανση μέσω των οδών Πρασακάκη, Τζον Κένεντυ και Ελαιώνων όπου τα οχήματα θα εισέρχονται εκ νέου στην Εσωτερική Περιφερειακή οδό, στο ρεύμα πορείας προς Δυτικά, στο ύψος του Α/Κ Κ11.Επίσης θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς Ανατολικά, στο ύψος του κλάδου εξόδου προς την οδό Φωκά του Α/Κ Κ11 (Πυλαίας -Πανοράματος). Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω της οδού Φωκά με ελεύθερη επιλογή κατευθύνσεων μέσω του κέντρου πόλης.Επισημαίνεται ότι από ώρα 22:00 του Σαββάτου 1 Αυγούστου έως ώρα 05:00 της Κυριακής 2 Αυγούστου δεν θα επιτρέπεται η κυκλοφορία φορτηγών αυτοκινήτων άνω των 3,5 τόνων επί της Εσωτερικής Περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης, από το ύψος του Κόμβου Κ-16 (Λαχαναγοράς) έως τον Κόμβο Κ-13 (Νοσοκομείο Αγ. Παύλος).Παρακαλούνται οι οδηγοί να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις προς τα αποκλεισμένα τμήματα, να καταβάλλουν ιδιαίτερη προσοχή, να συμμορφώνονται με τις πινακίδες σήμανσης, προς αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων και δημιουργίας κυκλοφοριακών συμφορήσεων.