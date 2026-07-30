Το επαγγελματικό τμήμα της LG Electronics Hellas παρουσίασε το B2B όραμά του για το 2030 και την ανακαινισμένη B2B Academy, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική του δέσμευση στην εκπαίδευση, την τεχνολογική καινοτομία και την ανάπτυξη ολοκληρωμένων επαγγελματικών λύσεων.
Φωτιά σε μετασχηματιστή του ΔΕΔΔΗΕ στα Πατήσια
Φωτιά σε μετασχηματιστή του ΔΕΔΔΗΕ στα Πατήσια
Λόγω του περιστατικού, η Τροχαία προχώρησε για λίγη ώρα σε εκτροπές της κυκλοφορίας στα σημεία των οδών Λιοσίων και Σταύρου Καλλάρη καθώς και Λιοσίων και Κουρτίδου
Φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί της Πέμπτης (30/7) σε μετασχηματιστή του ΔΕΔΔΗΕ στην περιοχή των Πατησίων, προκαλώντας την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
Λόγω του περιστατικού, η Τροχαία προχώρησε για λίγη ώρα σε εκτροπές της κυκλοφορίας στα σημεία των οδών Λιοσίων και Σταύρου Καλλάρη καθώς και Λιοσίων και Κουρτίδου, προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.
Στο σημείο έσπευσαν 10 πυροσβέστες με 3 οχήματα.
Δείτε βίντεο από το σημείο:
Λόγω του περιστατικού, η Τροχαία προχώρησε για λίγη ώρα σε εκτροπές της κυκλοφορίας στα σημεία των οδών Λιοσίων και Σταύρου Καλλάρη καθώς και Λιοσίων και Κουρτίδου, προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.
Στο σημείο έσπευσαν 10 πυροσβέστες με 3 οχήματα.
Δείτε βίντεο από το σημείο:
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