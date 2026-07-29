Νεκρός πυροσβέστης στο Γύθειο, εντοπίστηκε σε σημείο εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς
ΕΛΛΑΔΑ
Πυροσβεστική Γύθειο Θάνατος Φωτιά

Νεκρός πυροσβέστης στο Γύθειο, εντοπίστηκε σε σημείο εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες ο θάνατός του δεν σχετίζεται με τη φωτιά - Αναμένεται η ιατροδικαστική εξέταση για τα αίτια θανάτου του

Νεκρός πυροσβέστης στο Γύθειο, εντοπίστηκε σε σημείο εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς
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Τραγωδία σημειώθηκε κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης στον Αγερανό Γυθείου, όπου πυροσβέστης εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του και εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Πυροσβεστικής, ο πυροσβέστης παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης. Εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες πρόκειται για ανώτερο στέλεχος του Πυροσβεστικού Σώματος, περίπου 30 ετών ο οποίος βρισκόταν στο σημείο αλλά δεν επιχειρούσε στην κατάσβεση. Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να φανερώσει τα αίτια θανάτου του.

Η φυσική ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια του πυροσβέστη, καθώς και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του. «Η φυσική ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος, εκφράζει τη βαθιά της θλίψη και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του εκλιπόντος συναδέλφου μας», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

Δήλωση του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

«Η απώλεια του πυροσβέστη μας κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της πυρκαγιάς στον Αγερανό Γυθείου γεμίζει όλους μας με βαθιά θλίψη», επισημαίνει σε δήλωσή του ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς.

«Στην οικογένειά του, στους οικείους του και στους συναδέλφους του στο Πυροσβεστικό Σώμα εκφράζω τα πιο ειλικρινή και θερμά μου συλλυπητήρια», προσθέτει.
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