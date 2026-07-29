ΕΟΔΥ: Τέσσερις θάνατοι από τον ιό του Δυτικού Νείλου, 21 κρούσματα την τελευταία εβδομάδα, 42 συνολικά

Από την αρχή της περιόδου επιτήρησης της λοίμωξης του ιού του Δυτικού Νείλου
, έχουν διαγνωστεί και διερευνηθεί συνολικά 42 εγχώρια κρούσματα, εκ των οποίων τα 37 κρούσματα παρουσίασαν εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ, εγκεφαλίτιδα ή/και μηνιγγίτιδα ή/και οξεία χαλαρή παράλυση) και πέντε κρούσματα είχαν ήπιες εκδηλώσεις.
Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας, διαγνώσθηκαν/δηλώθηκαν 21 νέα εγχώρια κρούσματα.
Συνολικά, κατά την περίοδο 2026 έως και σήμερα, έχουν καταγραφεί τέσσερις θάνατοι σε ασθενείς με λοίμωξη από τον ιό και εκδηλώσεις από το ΚΝΣ, ηλικίας άνω των 65 ετών.
Ο συνολικός αριθμός ασθενών που νοσηλεύονται είναι 13. Σε κλινικές εκτός ΜΕΘ/ ΜΑΦ νοσηλεύονται 8, σε ΜΕΘ 5. Έλαβαν εξιτήριο από το νοσοκομείο 25 ασθενείς.
Κρούσματα έχουν καταγραφεί και διερευνηθεί σε 21 δήμους της χώρας, σε οκτώ (8) περιφερειακές ενότητες, στις Περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλίας και Κεντρικής Μακεδονίας, και συγκεκριμένα στις περιφερειακές ενότητες: Ανατολικής Αττικής, Βορείου Τομέα Αθηνών, Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Νοτίου Τομέα Αθηνών, Δυτικής Αττικής, Καρδίτσας, Λάρισας και Πέλλας.
Θεωρείται αναμενόμενη η διάγνωση περαιτέρω κρουσμάτων το ερχόμενο διάστημα, τόσο στις ίδιες, όσο και σε νέες περιοχές, που δεν μπορούν με ασφάλεια να προβλεφθούν. Ιδίως στην Περιφέρεια Αττικής καταγράφεται φέτος ιδιαίτερα έντονη κυκλοφορία του ιού, με αυξημένο αριθμό κρουσμάτων, σε συγκεκριμένες περιοχές/ περιφερειακές ενότητες.
Σε ποιους δήμους έχουν καταγραφεί κρούσματα
* Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης 2,
* Κρωπίας 2,
* Λαυρεωτικής 1 ,
* Μαρκοπούλου Μεσογαίας 4 ,
* Παλλήνης 4,