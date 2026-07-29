Η Πάρος μέσα από μια μοναδική εμπειρία γεύσης και φιλοξενίας

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Τα ταξίδια δεν κρίνονται πλέον μόνο από το τοπίο ή τις παραλίες. Η γαστρονομία, η υψηλού επιπέδου φιλοξενία και οι εμπειρίες που προσφέρει ένας προορισμός έχουν εξελιχθεί σε βασικά κριτήρια επιλογής για όσους αναζητούν κάτι περισσότερο από λίγες ημέρες ξεκούρασης. Αυτή ακριβώς τη φιλοσοφία εκφράζει το Vione Paros, το adults-friendly resort που διαχειρίζεται η SWOT Hospitality.







Από τις πρώτες πρωινές ώρες, όταν το φως αναδεικνύει τα χρώματα του κυκλαδίτικου τοπίου, μέχρι τα απογεύματα με θέα στη θάλασσα και τα ηλιοβασιλέματα που χρωματίζουν τον ορίζοντα, η διαμονή στο resort έχει τον δικό της ρυθμό.









Στην καρδιά της φιλοξενίας βρίσκεται το PINO by Luca Piscazzi, το εστιατόριο του Vione Paros, όπου ο βραβευμένος με αστέρι Michelin Ιταλός chef υπογράφει ένα μενού με βάση την ποιότητα της πρώτης ύλης και τη διακριτική δύναμη της απλότητας. Η ιταλική γαστρονομική παράδοση συνομιλεί δημιουργικά με τα ελληνικά προϊόντα, δίνοντας ζωή σε πιάτα που ξεχωρίζουν για την ισορροπία, τη φινέτσα και τον αυθεντικό χαρακτήρα τους.



Το δείπνο στο PINO αποτελεί μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της διαμονής. Με θέα στο Αιγαίο, προσεγμένη wine list και signature cocktails, κάθε βραδιά αποκτά τον δικό της ξεχωριστό ρυθμό, σε ένα σκηνικό που αναδεικνύει τη γαστρονομία ως αναπόσπαστο μέρος της φιλοξενίας.









Στην καρδιά της φιλοξενίας βρίσκεται το PINO by Luca Piscazzi, το εστιατόριο του Vione Paros, όπου ο βραβευμένος με αστέρι Michelin Ιταλός chef υπογράφει ένα μενού με βάση την ποιότητα της πρώτης ύλης και τη διακριτική δύναμη της απλότητας. Η ιταλική γαστρονομική παράδοση συνομιλεί δημιουργικά με τα ελληνικά προϊόντα, δίνοντας ζωή σε πιάτα που ξεχωρίζουν για την ισορροπία, τη φινέτσα και τον αυθεντικό χαρακτήρα τους.Το δείπνο στο PINO αποτελεί μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της διαμονής. Με θέα στο Αιγαίο, προσεγμένη wine list και signature cocktails, κάθε βραδιά αποκτά τον δικό της ξεχωριστό ρυθμό, σε ένα σκηνικό που αναδεικνύει τη γαστρονομία ως αναπόσπαστο μέρος της φιλοξενίας.

Η αίσθηση της χαλάρωσης συνεχίζεται στο DIONE Spa, έναν χώρο αφιερωμένο στην ευεξία, όπου οι εξατομικευμένες θεραπείες, η θερμαινόμενη εσωτερική πισίνα, το hammam, η σάουνα και το jacuzzi προσφέρουν όσα χρειάζονται για μια ουσιαστική στιγμή αναζωογόνησης.







Για όσους σχεδιάζουν τις φετινές τους διακοπές και αναζητούν έναν προορισμό όπου η σύγχρονη αισθητική, η δημιουργική γαστρονομία και η προσεγμένη φιλοξενία συνυπάρχουν αρμονικά, το Vione Paros αποτελεί μία από τις πιο ενδιαφέρουσες επιλογές στις Κυκλάδες. Ένα resort όπου η θέα, οι γεύσεις, η ευεξία και η φιλοξενία συνθέτουν μια διαμονή που αποτυπώνει τον πιο αυθεντικό χαρακτήρα του κυκλαδίτικου καλοκαιριού.

Χτισμένο στην αμφιθεατρική πλαγιά της Αμπελάς, μόλις λίγα λεπτά από τη Νάουσα, το Vione Paros προσφέρει ανεμπόδιστη θέα στο Αιγαίο και ένα περιβάλλον σχεδιασμένο για όσους θέλουν να απολαύσουν τις διακοπές τους με πιο ήρεμους ρυθμούς. Οι σαράντα σουίτες, οι περισσότερες με ιδιωτική πισίνα, συνδυάζουν τη σύγχρονη αισθητική με την κυκλαδίτικη απλότητα, δημιουργώντας έναν χώρο που ισορροπεί ανάμεσα στην ιδιωτικότητα και την άνεση.