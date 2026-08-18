Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στο Κόμιτο Καρύστου
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Κάρυστος

Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στο Κόμιτο Καρύστου

Στην κατάσβεση επιχειρούν  29 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 20ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα κι από αέρος 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο

Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στο Κόμιτο Καρύστου
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Υπό μερικό έλεγχο είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στο Κόμιτο Καρύστου περίπου στις 13:00 το μεσημέρι της Τρίτης.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 29 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 20ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα κι από αέρος 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.


Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική η περιοχή σήμερα βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Σημειώνεται ότι για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ευβοίας.
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