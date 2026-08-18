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Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στο Κόμιτο Καρύστου
Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στο Κόμιτο Καρύστου
Στην κατάσβεση επιχειρούν 29 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 20ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα κι από αέρος 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο
Υπό μερικό έλεγχο είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στο Κόμιτο Καρύστου περίπου στις 13:00 το μεσημέρι της Τρίτης.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 29 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 20ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα κι από αέρος 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική η περιοχή σήμερα βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).
Σημειώνεται ότι για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ευβοίας.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 29 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 20ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα κι από αέρος 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Κόμιτο Καρύστου. Κινητοποιήθηκαν 29 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 10 οχήματα, 4 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 18, 2026
Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική η περιοχή σήμερα βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).
Σημειώνεται ότι για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ευβοίας.
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