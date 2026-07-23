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Συνελήφθη στο αεροδρόμιο Ηρακλείου 22χρονη με πάνω από 19 κιλά κάνναβης στην βαλίτσα της, δείτε βίντεο
Συνελήφθη στο αεροδρόμιο Ηρακλείου 22χρονη με πάνω από 19 κιλά κάνναβης στην βαλίτσα της, δείτε βίντεο
Ήταν μέλος διεθνούς κυκλώματος ναρκωτικών
Μια 22χρονη αλλοδαπή συνελήφθη το πρωί της Πέμπτης στον Κρατικό Αερολιμένα Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης», καθώς φέρεται να αποτελεί μέλος διεθνούς κυκλώματος που δραστηριοποιείται στη διακίνηση ναρκωτικών.
Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την αποτροπή εισαγωγής μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών στη χώρα.
Σύμφωνα με την αστυνομία, είχε προηγηθεί αξιοποίηση και αξιολόγηση πληροφοριών, βάσει των οποίων η 22χρονη φέρεται να μετέφερε αεροπορικώς σημαντική ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, κατόπιν εντολής ομοεθνούς της, με σκοπό την περαιτέρω διακίνησή της σε άλλους διακινητές.
Οι αστυνομικοί οργάνωσαν συντονισμένη επιχείρηση στον αερολιμένα Ηρακλείου, με τη συμμετοχή και στελεχών του Αστυνομικού Τμήματος Αερολιμένα. Εκεί η 22χρονη εντοπίστηκε κατά την άφιξή της από χώρα του εξωτερικού και υποβλήθηκε σε έλεγχο.
Κατά την έρευνα στην αποσκευή της, οι αστυνομικοί εντόπισαν κρυμμένα:
* 19 κιλά και 100 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,
* 210 ευρώ σε μετρητά,
* ένα κινητό τηλέφωνο.
Όλα τα κατασχεθέντα αντικείμενα μεταφέρθηκαν για περαιτέρω εξέταση.
Η συλληφθείσα αναμένεται να οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Ηρακλείου, με στόχο την πλήρη διερεύνηση της δράσης του κυκλώματος και τον εντοπισμό τυχόν άλλων εμπλεκομένων προσώπων.
Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την αποτροπή εισαγωγής μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών στη χώρα.
Σύμφωνα με την αστυνομία, είχε προηγηθεί αξιοποίηση και αξιολόγηση πληροφοριών, βάσει των οποίων η 22χρονη φέρεται να μετέφερε αεροπορικώς σημαντική ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, κατόπιν εντολής ομοεθνούς της, με σκοπό την περαιτέρω διακίνησή της σε άλλους διακινητές.
Οι αστυνομικοί οργάνωσαν συντονισμένη επιχείρηση στον αερολιμένα Ηρακλείου, με τη συμμετοχή και στελεχών του Αστυνομικού Τμήματος Αερολιμένα. Εκεί η 22χρονη εντοπίστηκε κατά την άφιξή της από χώρα του εξωτερικού και υποβλήθηκε σε έλεγχο.
Κατά την έρευνα στην αποσκευή της, οι αστυνομικοί εντόπισαν κρυμμένα:
* 19 κιλά και 100 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,
* 210 ευρώ σε μετρητά,
* ένα κινητό τηλέφωνο.
Όλα τα κατασχεθέντα αντικείμενα μεταφέρθηκαν για περαιτέρω εξέταση.
Η συλληφθείσα αναμένεται να οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Ηρακλείου, με στόχο την πλήρη διερεύνηση της δράσης του κυκλώματος και τον εντοπισμό τυχόν άλλων εμπλεκομένων προσώπων.
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