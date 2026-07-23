ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά τώρα στο Σουφλί, σηκώθηκαν 4 εναέρια

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά σε δασική έκταση στα Οινόφυτα Βοιωτίας, επιχειρούν δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Συνελήφθη στο αεροδρόμιο Ηρακλείου 22χρονη με πάνω από 19 κιλά κάνναβης στην βαλίτσα της, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Σύλληψη Αστυνομία Διακίνηση ναρκωτικών Κρήτη

Συνελήφθη στο αεροδρόμιο Ηρακλείου 22χρονη με πάνω από 19 κιλά κάνναβης στην βαλίτσα της, δείτε βίντεο

Ήταν μέλος διεθνούς κυκλώματος ναρκωτικών

Συνελήφθη στο αεροδρόμιο Ηρακλείου 22χρονη με πάνω από 19 κιλά κάνναβης στην βαλίτσα της, δείτε βίντεο
4 ΣΧΟΛΙΑ
Μια 22χρονη αλλοδαπή συνελήφθη το πρωί της Πέμπτης στον Κρατικό Αερολιμένα Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης», καθώς φέρεται να αποτελεί μέλος διεθνούς κυκλώματος που δραστηριοποιείται στη διακίνηση ναρκωτικών.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την αποτροπή εισαγωγής μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών στη χώρα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, είχε προηγηθεί αξιοποίηση και αξιολόγηση πληροφοριών, βάσει των οποίων η 22χρονη φέρεται να μετέφερε αεροπορικώς σημαντική ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, κατόπιν εντολής ομοεθνούς της, με σκοπό την περαιτέρω διακίνησή της σε άλλους διακινητές.

Συνελήφθη 22χρονη αλλοδαπή, μέλος κυκλώματος που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών


Οι αστυνομικοί οργάνωσαν συντονισμένη επιχείρηση στον αερολιμένα Ηρακλείου, με τη συμμετοχή και στελεχών του Αστυνομικού Τμήματος Αερολιμένα. Εκεί η 22χρονη εντοπίστηκε κατά την άφιξή της από χώρα του εξωτερικού και υποβλήθηκε σε έλεγχο.

Κατά την έρευνα στην αποσκευή της, οι αστυνομικοί εντόπισαν κρυμμένα:

* 19 κιλά και 100 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,
Κλείσιμο
* 210 ευρώ σε μετρητά,
* ένα κινητό τηλέφωνο.

Όλα τα κατασχεθέντα αντικείμενα μεταφέρθηκαν για περαιτέρω εξέταση.

Η συλληφθείσα αναμένεται να οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Ηρακλείου, με στόχο την πλήρη διερεύνηση της δράσης του κυκλώματος και τον εντοπισμό τυχόν άλλων εμπλεκομένων προσώπων.
4 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Οι βάσεις 2026 ανακοινώθηκαν. Τώρα ξεκινά η πραγματική επιλογή.

Οι βάσεις 2026 ανακοινώθηκαν. Τώρα ξεκινά η πραγματική επιλογή.

Στο IST College, η καλλιέργεια των ταλέντων, η ενθάρρυνση της ανεξάρτητης σκέψης και η δημιουργικότητα δίνουν  στους φοιτητές και τις φοιτήτριες τα εφόδια για την μελλοντική επαγγελματική τους πορεία στον σύγχρονο κόσμο.

Nova more: H νέα, πρόταση που ενώνει Ιnternet, Σταθερή, Κινητή και υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη!

Στην εποχή των συνδυαστικών προγραμμάτων, οι καταναλωτές δεν αναζητούν απλώς χαμηλότερες χρεώσεις, αλλά ολοκληρωμένες προτάσεις που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τους κάνουν να νιώθουν ότι βρίσκονται στο επίκεντρο της εξυπηρέτησης.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης