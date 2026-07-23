Επίθεση με drone σε δεξαμενόπλοιο του «σκιώδους στόλου» στη Μαύρη Θάλασσα
ΕΛΛΑΔΑ
Μαύρη Θάλασσα Drone Επίθεση σκιώδης στόλος

Επίθεση με drone σε δεξαμενόπλοιο του «σκιώδους στόλου» στη Μαύρη Θάλασσα

Από την επίθεση εκδηλώθηκε μικρής έκτασης πυρκαγιά στο πλοίο, η οποία αντιμετωπίστηκε άμεσα από το πλήρωμα και κατασβέστηκε χωρίς να επεκταθεί

Επίθεση με drone σε δεξαμενόπλοιο του «σκιώδους στόλου» στη Μαύρη Θάλασσα
Μηνάς Τσαμόπουλος
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Νέο περιστατικό ασφαλείας καταγράφηκε στη Μαύρη Θάλασσα, καθώς δεξαμενόπλοιο που φέρεται να ανήκει στον λεγόμενο «σκιώδη στόλο» και τελεί υπό κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης δέχθηκε επίθεση από εναέριο μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone).

Σύμφωνα με την ενημέρωση της εταιρείας EOS Risk Group, το περιστατικό σημειώθηκε στις 23 Ιουλίου 2026. Στόχος ήταν το δεξαμενόπλοιο CENTAR (IMO 9251676), με σημαία Παναμά, το οποίο επλήγη ενώ έπλεε στη Μαύρη Θάλασσα, κοντά στις αναφερόμενες συντεταγμένες 44°39’ Βόρειο και 36°31’ Ανατολικό.

Από την επίθεση εκδηλώθηκε μικρής έκτασης πυρκαγιά στο πλοίο, η οποία αντιμετωπίστηκε άμεσα από το πλήρωμα και κατασβέστηκε χωρίς να επεκταθεί. Το πλοίο συνέχισε κανονικά το ταξίδι του προς τον επόμενο λιμένα, ενώ δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί μεταξύ των μελών του πληρώματος ούτε περιστατικό θαλάσσιας ρύπανσης.

Το συμβάν έρχεται να προστεθεί στη σειρά επιθέσεων που έχουν σημειωθεί το τελευταίο διάστημα στη Μαύρη Θάλασσα, ενισχύοντας τις ανησυχίες για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην περιοχή. Οι εταιρείες διαχείρισης πλοίων και τα πληρώματα καλούνται να παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή, καθώς η χρήση drones και άλλων μέσων αεροπορικής προσβολής αποτελεί πλέον μία από τις σημαντικότερες απειλές για την εμπορική ναυτιλία.

Η EOS Risk Group συνιστά στα πλοία που δραστηριοποιούνται στην περιοχή να διατηρούν συνεχή οπτική και ηλεκτρονική επιτήρηση επί 24ώρου βάσεως, να εφαρμόζουν τα μέτρα προστασίας που προβλέπονται από τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες BMP (Best Management Practices) και να αναφέρουν άμεσα κάθε ύποπτη δραστηριότητα στις αρμόδιες ναυτιλιακές αρχές. Παράλληλα, προτείνεται η συνεχής παρακολούθηση των τοπικών συστημάτων προειδοποίησης για εναέριες απειλές, ενώ σε περίπτωση επίθεσης με drone ή πύραυλο τα πληρώματα θα πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες των στρατιωτικών αρχών, όπου αυτές είναι διαθέσιμες.

Το νέο περιστατικό επιβεβαιώνει ότι η κατάσταση ασφαλείας στη Μαύρη Θάλασσα παραμένει ιδιαίτερα εύθραυστη, με τους κινδύνους για τα εμπορικά πλοία να εξακολουθούν να βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα.
Μηνάς Τσαμόπουλος
1 ΣΧΟΛΙΟ

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