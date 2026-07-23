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Ύποπτο κρούσμα λεπτοσπείρωσης στη Ζάκυνθο, 56χρονος νοσηλεύεται στην εντατική
ΕΛΛΑΔΑ
Ζάκυνθος Λεπτοσπείρωση Κρούσμα

Ύποπτο κρούσμα λεπτοσπείρωσης στη Ζάκυνθο, 56χρονος νοσηλεύεται στην εντατική

Παρουσιάζει κλινικά σύμπτωμα που συνάδουν με αυτά της λεπτοσπείρωσης

Ύποπτο κρούσμα λεπτοσπείρωσης στη Ζάκυνθο, 56χρονος νοσηλεύεται στην εντατική
Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου ένας 56χρονος, ο οποίος - κατά πληροφορίες - παρουσιάζει κλινικά σύμπτωμα που συνάδουν με αυτά της λεπτοσπείρωσης. 

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, ο 56χρονος άντρας νοσηλεύεται διασωληνωμένος στην εντατική του νοσοκομείου Ζακύνθου και η κατάστασή του κρίνεται σοβαρή.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο άντρας νοσηλεύεται με πολυοργανική ανεπάρκεια.

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