Ύποπτο κρούσμα λεπτοσπείρωσης στη Ζάκυνθο, 56χρονος νοσηλεύεται στην εντατική

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου ένας 56χρονος, ο οποίος - κατά πληροφορίες - παρουσιάζει κλινικά σύμπτωμα που συνάδουν με αυτά της λεπτοσπείρωσης.Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, ο 56χρονος άντρας νοσηλεύεται διασωληνωμένος στην εντατική του νοσοκομείου Ζακύνθου και η κατάστασή του κρίνεται σοβαρή.Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο άντρας νοσηλεύεται με πολυοργανική ανεπάρκεια.