Στο IST College, η καλλιέργεια των ταλέντων, η ενθάρρυνση της ανεξάρτητης σκέψης και η δημιουργικότητα δίνουν στους φοιτητές και τις φοιτήτριες τα εφόδια για την μελλοντική επαγγελματική τους πορεία στον σύγχρονο κόσμο.
Ύποπτο κρούσμα λεπτοσπείρωσης στη Ζάκυνθο, 56χρονος νοσηλεύεται στην εντατική
Ύποπτο κρούσμα λεπτοσπείρωσης στη Ζάκυνθο, 56χρονος νοσηλεύεται στην εντατική
Παρουσιάζει κλινικά σύμπτωμα που συνάδουν με αυτά της λεπτοσπείρωσης
Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου ένας 56χρονος, ο οποίος - κατά πληροφορίες - παρουσιάζει κλινικά σύμπτωμα που συνάδουν με αυτά της λεπτοσπείρωσης.
Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, ο 56χρονος άντρας νοσηλεύεται διασωληνωμένος στην εντατική του νοσοκομείου Ζακύνθου και η κατάστασή του κρίνεται σοβαρή.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο άντρας νοσηλεύεται με πολυοργανική ανεπάρκεια.
Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, ο 56χρονος άντρας νοσηλεύεται διασωληνωμένος στην εντατική του νοσοκομείου Ζακύνθου και η κατάστασή του κρίνεται σοβαρή.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο άντρας νοσηλεύεται με πολυοργανική ανεπάρκεια.
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