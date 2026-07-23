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Δεν υπέβαλαν πόθεν έσχες ή κατέθεσαν λευκές δηλώσεις 8.650 υπόχρεοι
Δεν υπέβαλαν πόθεν έσχες ή κατέθεσαν λευκές δηλώσεις 8.650 υπόχρεοι
Δεν υπέβαλαν δηλώσεις πόθεν έσχες υπόχρεοι της τοπικής αυτοδιοίκησης, γιατροί, δημοσιογράφοι, υπάλληλοι πολεοδομιών, κ.λπ.
Σύμφωνα με έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, μόνο το πρώτο εξάμηνο του 2026, πλέον των 8.650 υπόχρεων προς υποβολή δηλώσεων πόθεν έσχες δεν υπέβαλαν δηλώσεις ή κατέθεσαν μεν, αλλά δεν περιέλαβαν κανένα οικονομικό στοιχείο και όπως διαπίστωσε η Αρχή δεν έχουν δηλωθεί εισοδήματα αξίας άνω δύο εκατομμυρίων ευρώ.
Μεταξύ των υπόχρεων που δεν υπέβαλαν δηλώσεις πόθεν έσχες είναι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης (Δήμοι, κ.λπ.), πανεπιστημιακά ιδρύματα, γιατροί, δημοσιογράφοι, υπάλληλοι πολεοδομιών, κ.λπ.
Η αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου επικεφαλής της οποίας είναι ο πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης εντόπισε ΝΠΔΔ και φυσικά πρόσωπα τα οποία δεν υπέβαλαν δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης .
Μόνο για το πρώτο εξάμηνο του 2026 εντοπίστηκαν 8.650 υπόχρεοι οι οποίοι είτε δεν υπέβαλαν πόθεν έσχες, είτε υπέβαλαν κενή δήλωση και από αυτούς οι 430 φέρονται να έχουν αποκρυβέντα εισοδήματα μέσης συνολικής αξίας δύο εκατομμυρίων ευρώ.
Ειδικότερα, για 350 πρόσωπα από τις συνολικά 8.650 περιπτώσεις για τις οποίες βρέθηκε ότι δεν έχει υποβληθεί καθόλου δήλωση πόθεν έσχες εντοπίστηκαν μη δηλωθέντα, δηλαδή αποκρυβέντα περιουσιακά στοιχεία μέσης συνολικής αξίας περίπου 900.000 ευρώ.
Ακόμη, για 80 πρόσωπα από τα συνολικά 650 περιπτώσεις υπόχρεων που υπέβαλαν μεν δήλωση, αλλά ήταν λευκή δήλωση πόθεν έσχες, εντοπίστηκαν μη δηλωθέντα περιουσιακά στοιχεία μέσης συνολικής αξίας ενός εκατομμυρίου ευρώ
Το μεγαλύτερο μέρος των υπόχρεων να καταθέσουν δηλώσεις πόθεν έσχες προέρχονται κυρίως από οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, πανεπιστήμια, γιατρούς, δημοσιογράφους υπαλλήλους πολεοδομιών και γενικότερα πρόσωπα που συμβάλλονται με το Ελληνικό Δημόσιο.
Οι φάκελοι που έχουν σχηματιστεί από την Αρχή για τα ήδη ελεγχόμενα πρόσωπα κατά περίπτωση διαβιβάζονται αφενός στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον καταλογισμό των χρημάτων που είχαν αποκρυβεί και δεν είχαν δηλωθεί και αφετέρου στον αρμόδιο εισαγγελέα προκειμένου να προχωρήσει στην διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για να διαπιστωθεί αν έχει τελεστεί αξιόποινες πράξεις και αν θα πρέπει να προχωρήσει στην άσκηση ποινικής δίωξης για αδικήματα τα οποία έχουν ακόμα και κακουργηματικό χαρακτήρα.
Πάντως, η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος συνεχίζει την έρευνα και ως προς άλλα πρόσωπα, αλλά και για άλλα χρονικά διαστήματα.
Μεταξύ των υπόχρεων που δεν υπέβαλαν δηλώσεις πόθεν έσχες είναι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης (Δήμοι, κ.λπ.), πανεπιστημιακά ιδρύματα, γιατροί, δημοσιογράφοι, υπάλληλοι πολεοδομιών, κ.λπ.
Η αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου επικεφαλής της οποίας είναι ο πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης εντόπισε ΝΠΔΔ και φυσικά πρόσωπα τα οποία δεν υπέβαλαν δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης .
Μόνο για το πρώτο εξάμηνο του 2026 εντοπίστηκαν 8.650 υπόχρεοι οι οποίοι είτε δεν υπέβαλαν πόθεν έσχες, είτε υπέβαλαν κενή δήλωση και από αυτούς οι 430 φέρονται να έχουν αποκρυβέντα εισοδήματα μέσης συνολικής αξίας δύο εκατομμυρίων ευρώ.
Ειδικότερα, για 350 πρόσωπα από τις συνολικά 8.650 περιπτώσεις για τις οποίες βρέθηκε ότι δεν έχει υποβληθεί καθόλου δήλωση πόθεν έσχες εντοπίστηκαν μη δηλωθέντα, δηλαδή αποκρυβέντα περιουσιακά στοιχεία μέσης συνολικής αξίας περίπου 900.000 ευρώ.
Ακόμη, για 80 πρόσωπα από τα συνολικά 650 περιπτώσεις υπόχρεων που υπέβαλαν μεν δήλωση, αλλά ήταν λευκή δήλωση πόθεν έσχες, εντοπίστηκαν μη δηλωθέντα περιουσιακά στοιχεία μέσης συνολικής αξίας ενός εκατομμυρίου ευρώ
Το μεγαλύτερο μέρος των υπόχρεων να καταθέσουν δηλώσεις πόθεν έσχες προέρχονται κυρίως από οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, πανεπιστήμια, γιατρούς, δημοσιογράφους υπαλλήλους πολεοδομιών και γενικότερα πρόσωπα που συμβάλλονται με το Ελληνικό Δημόσιο.
Οι φάκελοι που έχουν σχηματιστεί από την Αρχή για τα ήδη ελεγχόμενα πρόσωπα κατά περίπτωση διαβιβάζονται αφενός στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον καταλογισμό των χρημάτων που είχαν αποκρυβεί και δεν είχαν δηλωθεί και αφετέρου στον αρμόδιο εισαγγελέα προκειμένου να προχωρήσει στην διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για να διαπιστωθεί αν έχει τελεστεί αξιόποινες πράξεις και αν θα πρέπει να προχωρήσει στην άσκηση ποινικής δίωξης για αδικήματα τα οποία έχουν ακόμα και κακουργηματικό χαρακτήρα.
Πάντως, η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος συνεχίζει την έρευνα και ως προς άλλα πρόσωπα, αλλά και για άλλα χρονικά διαστήματα.
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