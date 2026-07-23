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Δωρεά οργάνων 32χρονου στα Ιωάννινα χαρίζει ζωή σε ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη, το «ευχαριστώ» του νοσοκομείου
Δωρεά οργάνων 32χρονου στα Ιωάννινα χαρίζει ζωή σε ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη, το «ευχαριστώ» του νοσοκομείου
Ζωή μέσα από την απώλεια πρόσφερε η οικογένεια ενός 32χρονου στα Ιωάννινα, η οποία συναίνεσε στη δωρεά των οργάνων του μετά τον εγκεφαλικό του θάνατο
Η οικογένεια ενός 32χρονου άνδρα έλαβε τη γενναία απόφαση να δωρίσει τα όργανά του, προσφέροντας ελπίδα και μια δεύτερη ευκαιρία ζωής σε ανθρώπους που τα είχαν ανάγκη.
Ο 32χρονος νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, έπειτα από τροχαίο δυστύχημα που είχε σημειωθεί σε παράδρομο της Βλαχόστρατας.
Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, διαπιστώθηκε εγκεφαλικός θάνατος, γεγονός που οδήγησε στην ενεργοποίηση της διαδικασίας δωρεάς οργάνων.
Το «ευχαριστώ» του νοσοκομείου
Η διαδικασία λήψης των οργάνων πραγματοποιήθηκε τις πρωινές ώρες της Πέμπτης, με τη συνεργασία του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων , της εξειδικευμένης χειρουργικής ομάδας του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης και υπό τον συντονισμό του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων.
Η διοίκηση του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων εξέδωσε την ανακοίνωση, ευχαριστώντας την οικογένεια και όλα τα νοσηλευτικά τμήματα που συμμετείχαν στη διαδικασία:
«Ευχαριστούμε βαθύτατα την οικογένεια για τη γενναία απόφασή της να προσφέρει ζωή σε συνανθρώπους μας μέσω της δωρεάς οργάνων μέσα σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Παράλληλα, απευθύνουμε θερμές ευχαριστίες στους συντονιστές μεταμοσχεύσεων του νοσοκομείου μας, στο προσωπικό της ΜΕΘ, του Χειρουργείου και του Αναισθησιολογικού Τμήματος, καθώς και στις χειρουργικές ομάδες που συμμετείχαν, για την άρτια, ευσυνείδητη και αποτελεσματική εκτέλεση του δύσκολου αυτού έργου».
Ο 32χρονος νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, έπειτα από τροχαίο δυστύχημα που είχε σημειωθεί σε παράδρομο της Βλαχόστρατας.
Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, διαπιστώθηκε εγκεφαλικός θάνατος, γεγονός που οδήγησε στην ενεργοποίηση της διαδικασίας δωρεάς οργάνων.
Το «ευχαριστώ» του νοσοκομείου
Η διαδικασία λήψης των οργάνων πραγματοποιήθηκε τις πρωινές ώρες της Πέμπτης, με τη συνεργασία του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων , της εξειδικευμένης χειρουργικής ομάδας του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης και υπό τον συντονισμό του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων.
Η διοίκηση του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων εξέδωσε την ανακοίνωση, ευχαριστώντας την οικογένεια και όλα τα νοσηλευτικά τμήματα που συμμετείχαν στη διαδικασία:
«Ευχαριστούμε βαθύτατα την οικογένεια για τη γενναία απόφασή της να προσφέρει ζωή σε συνανθρώπους μας μέσω της δωρεάς οργάνων μέσα σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Παράλληλα, απευθύνουμε θερμές ευχαριστίες στους συντονιστές μεταμοσχεύσεων του νοσοκομείου μας, στο προσωπικό της ΜΕΘ, του Χειρουργείου και του Αναισθησιολογικού Τμήματος, καθώς και στις χειρουργικές ομάδες που συμμετείχαν, για την άρτια, ευσυνείδητη και αποτελεσματική εκτέλεση του δύσκολου αυτού έργου».
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