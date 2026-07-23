Να διερευνηθεί σε βάθος το ατύχημα με τη σύγκρουση πλοίων στη Σούδα ζητά η Ένωση Πλοιάρχων: «Όχι σε πρόωρα συμπεράσματα»
Να διερευνηθεί σε βάθος το ατύχημα με τη σύγκρουση πλοίων στη Σούδα ζητά η Ένωση Πλοιάρχων: «Όχι σε πρόωρα συμπεράσματα»
Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού, Παναγιώτης Γιγής, ζητά πλήρη και αντικειμενική διερεύνηση της σύγκρουσης των πλοίων «ΕΛΥΡΟΣ» και «ΙΩΣΗΦ Κ.», επισημαίνοντας την ανάγκη ενίσχυσης των λιμενικών υποδομών, της επικοινωνίας και της ασφάλειας στους ελληνικούς λιμένες
Πριν από την απόδοση οποιασδήποτε ευθύνης για το ναυτικό περιστατικό που σημειώθηκε στο λιμάνι της Σούδας με την εμπλοκή του επιβατηγού-οχηματαγωγού «ΕΛΥΡΟΣ» και του φορτηγού-οχηματαγωγού «ΙΩΣΗΦ Κ.», η πλήρης και αντικειμενική διερεύνηση των συνθηκών αποτελεί τη μόνη ασφαλή οδό για την εξαγωγή συμπερασμάτων. Αυτό υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή της η Πανελλήνια Ένωση Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού (Π.Ε.Π.Ε.Ν.), με τον πρόεδρό της, Παναγιώτη Γιγή, να επισημαίνει ότι η Ένωση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και παραμένει προσηλωμένη στη διαχρονική θέση της να μην προδικάζει τα αποτελέσματα της έρευνας.
Η Π.Ε.Π.Ε.Ν. τονίζει ότι οι αρμόδιες Αρχές θα πρέπει να εξετάσουν με πληρότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια όλες τις παραμέτρους του συμβάντος, ώστε να αποτυπωθούν τα πραγματικά γεγονότα και, εφόσον προκύψουν ευθύνες, να αποδοθούν εκεί όπου πραγματικά ανήκουν.
Παράλληλα, η Ένωση επισημαίνει ότι το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο χρόνιες αδυναμίες που έχει αναδείξει κατ’ επανάληψη, οι οποίες αφορούν τις λιμενικές υποδομές, τον επιχειρησιακό σχεδιασμό και τα μέσα που χρησιμοποιούνται για την ασφαλή διαχείριση της κυκλοφορίας των πλοίων στα ελληνικά λιμάνια.
Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, η επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων πλοίων και των λιμενικών αρχών πραγματοποιήθηκε μέσω ασυρμάτου VHF, γεγονός που, όπως επισημαίνει η Π.Ε.Π.Ε.Ν., αναδεικνύει τη σημασία της αυστηρής τήρησης των προβλεπόμενων διαδικασιών, της αποτελεσματικής επικοινωνίας και του σαφούς συντονισμού όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την ασφαλή ναυσιπλοΐα.
Δείτε το βίντεο με τη σύγκρουση:
Η Ένωση χαρακτηρίζει ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι οι ζημιές περιορίστηκαν και δεν υπήρξαν σοβαρότερες συνέπειες, εκτιμώντας ότι αυτό συνδέεται και με τους χειρισμούς που πραγματοποιήθηκαν στις τελευταίες κρίσιμες στιγμές με στόχο τον περιορισμό των επιπτώσεων.
Στην ανακοίνωσή της υπενθυμίζει ότι η τήρηση των κανόνων ασφαλείας αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προϋπόθεση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, των πλοίων και του θαλάσσιου περιβάλλοντος, ενώ οι διαδικασίες που διέπουν την κίνηση των πλοίων εντός των λιμένων πρέπει να εφαρμόζονται χωρίς καμία παρέκκλιση.
Καταλήγοντας, η Π.Ε.Π.Ε.Ν. καλεί τις αρμόδιες Αρχές να ολοκληρώσουν το συντομότερο δυνατό την επίσημη διερεύνηση του περιστατικού, όχι μόνο για την απόδοση τυχόν ευθυνών, αλλά κυρίως για την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων που θα οδηγήσουν στην ενίσχυση των μέτρων πρόληψης, στην αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών και των συστημάτων διαχείρισης της κυκλοφορίας των πλοίων, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος επανάληψης αντίστοιχων περιστατικών στο μέλλον.
Η Π.Ε.Π.Ε.Ν. τονίζει ότι οι αρμόδιες Αρχές θα πρέπει να εξετάσουν με πληρότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια όλες τις παραμέτρους του συμβάντος, ώστε να αποτυπωθούν τα πραγματικά γεγονότα και, εφόσον προκύψουν ευθύνες, να αποδοθούν εκεί όπου πραγματικά ανήκουν.
Παράλληλα, η Ένωση επισημαίνει ότι το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο χρόνιες αδυναμίες που έχει αναδείξει κατ’ επανάληψη, οι οποίες αφορούν τις λιμενικές υποδομές, τον επιχειρησιακό σχεδιασμό και τα μέσα που χρησιμοποιούνται για την ασφαλή διαχείριση της κυκλοφορίας των πλοίων στα ελληνικά λιμάνια.
Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, η επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων πλοίων και των λιμενικών αρχών πραγματοποιήθηκε μέσω ασυρμάτου VHF, γεγονός που, όπως επισημαίνει η Π.Ε.Π.Ε.Ν., αναδεικνύει τη σημασία της αυστηρής τήρησης των προβλεπόμενων διαδικασιών, της αποτελεσματικής επικοινωνίας και του σαφούς συντονισμού όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την ασφαλή ναυσιπλοΐα.
Δείτε το βίντεο με τη σύγκρουση:
Η Ένωση χαρακτηρίζει ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι οι ζημιές περιορίστηκαν και δεν υπήρξαν σοβαρότερες συνέπειες, εκτιμώντας ότι αυτό συνδέεται και με τους χειρισμούς που πραγματοποιήθηκαν στις τελευταίες κρίσιμες στιγμές με στόχο τον περιορισμό των επιπτώσεων.
Στην ανακοίνωσή της υπενθυμίζει ότι η τήρηση των κανόνων ασφαλείας αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προϋπόθεση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, των πλοίων και του θαλάσσιου περιβάλλοντος, ενώ οι διαδικασίες που διέπουν την κίνηση των πλοίων εντός των λιμένων πρέπει να εφαρμόζονται χωρίς καμία παρέκκλιση.
Καταλήγοντας, η Π.Ε.Π.Ε.Ν. καλεί τις αρμόδιες Αρχές να ολοκληρώσουν το συντομότερο δυνατό την επίσημη διερεύνηση του περιστατικού, όχι μόνο για την απόδοση τυχόν ευθυνών, αλλά κυρίως για την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων που θα οδηγήσουν στην ενίσχυση των μέτρων πρόληψης, στην αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών και των συστημάτων διαχείρισης της κυκλοφορίας των πλοίων, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος επανάληψης αντίστοιχων περιστατικών στο μέλλον.
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